華為發布2017終端雲服務白皮書：用戶數已超3.4億

4月18日消息，第十五屆全球分析師大會期間，華為發布了2017終端雲服務白皮書。白皮書顯示，2017年華為終端雲服務全球用戶數超過3.4億，注冊開發者超過35萬。

根據華為發布的2017終端雲服務白皮書(以下簡稱白皮書)顯示，華為終端雲服務用戶平均每天使用手機6.6小時，涵蓋通訊、消費、理財、娛樂、拍照、遊戲、閱讀、資訊獲取、旅行出遊、教育、運動、就餐、數據管理等多個生活場景。

截至2017年底，華為終端雲服務的全球用戶數已經超過3.4億，海外用戶數突破3000萬，國内外用戶數量分别增長了56%和372%。

同時，華為注冊開發者數量超過了35萬，提交應用數量相比2016年上升36%，合作夥伴獲得的收益上升60%，其中遊戲開發者收益上升99%，主題開發者的收益上升135%。為了更好的激勵開發者，2017年華為終端雲還發布了“耀星計劃”，設立10億元基金從人才培養、開發支持、創新支持、營銷輔助等多方面激勵和扶持創新。

華為輪值董事長徐直曾提到，雖然人工智能的普及應用，智能手機正在走向智慧手機，華為一直在這方面進行努力嘗試。

華為消費者業務雲服務副總裁譚東晖表示，未來將會是數字業務智慧地、更加高品質地服務于用戶的時代，手機不僅僅會成為每個人貼身、貼心的數字助理，還可能成為人的數字分身。

華為GIV2025報告也顯示，2025年智能助理普及率達到90%，12%的家庭將成為智能服務機器人用戶。

譚東晖表示，僅在2017年，華為智能助手累計用戶量即接近一個億，同比上升了70倍。據譚東晖透露，今年華為將再次升級智能助手功能。

來源: 網易科技報道

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