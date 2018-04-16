美國想要重回TPP？可不是沒有代價

摘要：TPP 可不是美國想回就能回去的。首先，必須取得 11 個國家的一致同意，但澳洲明確表示，不會為了遷就美國而重新談判。川普還要求新協議要比原來更好，這增加了談判難度。更何況這還需要獲得國會通過。

眾所周知，急轉彎很有可能令自己陷入不可知的危險。川普現在就打算讓貿易政策「急轉彎」。

去年 1 月，川普執意簽署行政令讓美國退出了 TPP（跨太平洋夥伴協議）。但一年後，他就在達沃斯論壇上稱考慮重回，但當時只是說說而已。現在他開始付諸行動，指示貿易官員開展研究，但條件是新的協議必須比歐巴馬政府簽署的更好。

只要除美國以外的剩餘 11 個 TPP 成員國中有 6 個國家批准，這項新的協議就將在 2019 年春季生效。這意味著，美國最早將在明年的某個時候開啟重新回歸 TPP 的談判。

但任何事情都有代價，重回 TPP 同樣如此。

重回 TPP 面臨諸多挑戰

首先，川普的善變已經眾人皆知，因此，除非他的政府真的拿出好幾個月的時間來認真研究其政策立場，並且真切地與貿易夥伴國開展會晤，否則，上述 11 個 TPP 成員國不會嚴肅對待這件事。

其次，如果美國確定想要重新加入，必須獲得 11 個成員國的一致同意。

然而，就在川普以實際行動來考慮回歸之後，澳洲貿易部長 Steven Ciobo 很快表示，儘管他們也希望美國回歸，但他不認為成員國們會特意為了遷就美國而開啟任何形式的重新談判，成員們也沒有意願修改現有的協議內容。

再者，考慮到川普還要求新的協議要比原來的那份更利於美國，這就進一步降低了美國政府成功回歸的可能性。

進一步說，即使美國進入了重新談判環節，由於此前一份協議涉及到的貿易條款讓川普感到不滿意，而若想加入，11 個成員國有可能等待美國自動作出讓步，但川普主動放棄一些利益的機率並不大。

再進一步，假設川普作出了讓步，但還需要獲得美國國會的批准，這又是一道重要關口。川普將尤其需要獲得農業主產州的議員支持來推動 TPP，因為新的協議將涉及到美國農產品關稅政策。

華爾街日報援引南達科他州共和黨參議員 John Thune 的話稱，在他與總統會晤後他說：「對於農業來說，我們希望擴大市場，而不是限制市場。」

重返 TPP 的動機

在美股 1929 年崩盤之後的次年，時任總統胡佛開始大規模提高關稅，試圖創造國內就業、刺激國內需求，從而引發貿易夥伴國採取報復性措施，最終導致美國進出口額雙雙驟降 50% 以上，失業率攀升。

如今，川普貿易戰至少在現階段的「真面目」是為了讓美國在現有體系中獲得更多利益，正如川普自己「承認」：「我不會稱之為貿易戰，因為實際上是貿易談判。」

美國退出後，TPP 其餘的 11 個成員國繼續推進，並於今年 3 月在智利簽署「改進版」協定，名為「跨太平洋夥伴全面及進步協定」（CPTPP）。

除了澳洲之外，這 11 個國家還包括文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。他們的 GDP 總和占了全世界 GDP 的 13.5% 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』