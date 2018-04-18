【大行報告】廣發：經濟内生增速依然呈現出穩定性

廣發證券首席宏觀分析師郭磊發表報告稱，一季度名義GDP增長10.2%，比去年底預期的10.5%略低，主要因為CPI和PPI在一季度低于預期值導致的平減略低，實際增速6.8%，基本穩定。實際增速的一個意義在於初步錨定今年增長中樞，2012年以來年增速與季度高點的差距都在0.2個點以内。

整體來看，經濟内生的部分(出口、工業、消費)依然穩定，地産比一致預期要樂觀。從季度頻度看，工業部門表現基本穩定，3月略低，但整個Q1並不低於去年趨勢值，高於去年Q4。消費Q1的名義增速和實際增速分别為9.8%和8.1%，低於去年全年的10.2%和9.0%，但好于1-2月的9.7%和7.9%，就全年來說尚難定論。而出口基本穩定，Q1整體高於去年，從周邊可比市場看，3月份負增長應主要是春節效應。

3月工業在Q1中單月偏弱，市場擔心它代表趨勢。需要指出的是，春節分布和兩會會期分布存在影響，導緻1-2月數據偏高，3月偏低，合併數據大致正常。且高頻數據顯示4月數據已較3月有所回升。

而基建是目前經濟偏弱項，估算原口徑基建增速在9-10%。其中拖累項電力部門FAI在周期低位，估計基建後續將修復至12-13%。基建變化幅度大致對應6.7%左右的年化GDP。

如前期所述，今年的經濟將證僞正反兩種極端，2018年的經濟將證僞正反兩種極端，既不會高歌猛進，也不會快速變冷，名義GDP將在韌性中溫和放緩。與這種經濟特征對應，周期類資産(“增長敏感型資産”)將不會存在2017年那樣的趨勢性驅動(需求擴張帶來量、供給收縮帶來價，名義GDP擴張)，而大概率處于兩種預期之間的反複修正過程之中。

名義GDP回落驅動利率走低，年初以來，名義GDP周期性回落，同時利差也在從高點周期性走低(從高點的160變為目前的80，月均的150變為月均的90)，利率在兩種坐標的雙向影響下。而利率回落和“工程師紅利的資産化”是技術類資産重估的兩個邏輯。

基本面邏輯之外影響風險溢價的變量是貿易摩擦，要阻擋全球産業分工的“U2”格局，中期貿易摩擦的重點之一可能是技術外溢效應(technology spillover effect)。從中長期來看，全球的産業格局轉移很難逆轉;但就短期看，技術産業相關的貿易摩擦可能會帶來階段性風險溢價的上升。

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