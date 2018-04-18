Fed舊金山分行總裁：為防止經濟過熱 Fed須繼續升息

路透報導，美國聯準會 (Fed) 舊金山分行總裁暨紐約分行準繼任總裁威廉斯 (John Williams) 週二出席在馬德里舉辦的西班牙銀行國際會議時發表講話表示，他預計今年美國通脹率將升至 Fed2% 的目標，並在 “未來兩年” 保持或超過此目標。而為防止經濟過熱，Fed 需要繼續加息。他表示，「我預計利率將逐步地、平緩地增加，就像波音 747 落地一樣，人們都還沒有意識到他們可以打開手機。」



在 3 月的會議上，Fed 決策小組聯邦公開市場委員會 (FOMC) 宣佈加息 25 個基點至 1.5%－1.75% 區間。其後公布的會議紀錄顯示，所有委員都預計未來將有更快的國內生產毛額 (GDP) 增長、更高的通脹和更多次數的加息。



大多數 Fed 官員認為到 2020 年，目標利率應該達到 3.1%－3.6% 區間，將高於目前美國十年期國債的殖利率。但威廉斯認為，「未來幾年內不會出現殖利率曲線倒掛的現象。隨著 Fed 提高短期利率，並繼續放鬆 Fed 的資產負債表，長期利率也將上升。對我來說，殖利率曲線倒掛是經濟顯著放緩的預警信號......(這種現象) 在過去當 Fed 處於收緊週期時，市場對經濟前景失去信心時發生過。」



如果殖利率曲線倒掛，他將嚴肅地對待，但目前並沒有看到殖利率曲線倒掛的信號，「目前我們看到的殖利率曲線的扁平化是正常的。」



由於投資人預計 Fed 將加快加息步伐，目前兩年期美債與 10 年期美債殖利率的差距處於 10 多年來最小的水準。



4 月初，威廉斯被選為下一任紐約聯邦銀行總裁，接替 6 月即將退休的杜德利。紐約聯邦銀行總裁被視為是 Fed 中影響力第三高的職位，僅次於 Fed 主席和副主席。



出任紐約聯邦銀行總裁意味著威廉斯不但擁有 FOMC 利率決策的永久投票權，而且擔任政策制定委員會的副主席，同時負責掌管 Fed 4.4 兆美元資產及監管華爾街所有機構。



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