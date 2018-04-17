Fed紐約分行長：若通膨率大幅超2% 「漸進式」升息方式將改變

摘要：周一聯準會 (Fed) 紐約分行行長杜德利表示，聯準會將保持「漸進式」升息方式，除非通膨率大幅超過 2%。他認為，尚不清楚今年還會升息多少次，但不可能超過四次。

周一 Fed 紐約分行行長杜德利接受 CNBC 採訪時說道，「只要通膨率相對較低，聯準會將保持「漸進式」升息。但是如果通膨率大幅超過 2%，「漸進式」的升息路徑可能會被改變。」

杜德利認為，3% 乃合理的中性利率的起點，今年升息次數不可能超過四次。杜德利表示，尚不清楚今年還會升息多少次，但他認為今年年內升息三到四次是合理的。

上周公布的聯準會三月會議紀要也顯示，所有委員都預計未來將有更快的 GDP 增長、更高的通膨和更多次數的升息。所有的 FOMC 委員都對通膨率達到 2% 的目標充滿了信心。

杜德利說，美國的金融狀況仍然非常寬鬆，目前股市估值看起來也並非不合理，市場波動性也回歸到更加合理的水平。但貿易威脅仍給美國經濟帶來風險，如果關稅上漲，將不利於美國經濟。

此外，對於人民幣，杜德利表示，過去一年左右，人民幣很可能已經升值。

今年六月，杜德利任期將滿，繼任者是現任舊金山聯儲主席 John Williams。

『新聞來源／華爾街見聞』