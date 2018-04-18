川普「洩密」美朝會談：已有五個候選地點

摘要：川普否認將在美國會面，但沒有透露候選地點在哪裡。但有消息指出，可能的會談地點有烏蘭巴托、朝韓非軍事區、斯德哥爾摩或日內瓦、韓國濟州島或首爾、或者是在朝韓首都，甚至在一艘船上。

美朝領導人預計將在 5 月底或 6 月初舉行會談，雙方究竟在哪裡會面，一直是外界關注的話題。

周二，川普在海湖莊園會見日本首相安倍晉三，雙方討論了美朝領導人會談問題。在隨後的記者會上，有記者問川普是否可以透露會談地點，川普稱有五個地點在考慮範圍內，但是均不在美國，川普沒有進一步透露具體是哪五個地點。

但是，據 CNN 援引美國知情官員的話說，美朝雙方領導人可能的會談地點有：

蒙古國首都烏蘭巴托；

朝韓非軍事區；

歐洲中立國的首都，如瑞典斯德哥爾摩或瑞士日內瓦；

海上會談，如在韓國濟州島或在一艘船上；

東南亞，可能會在新加坡或馬來西亞；

韓國首都首爾；

北韓首都平壤。

此外，人民日報援引華盛頓郵報消息稱，美國中央情報局局長蓬佩奧在復活節周末（4 月 1 日）赴朝鮮與金正恩進行會面，並於 4 月 17 日向該媒體證實了此消息。

一位消息人士稱，蓬佩奧在此次旅行中只帶了美情報官員，並沒有白宮或國務院的官員同行。華盛頓郵報首發此條消息後，白宮拒絕對此發表評論。媒體援引直接了解這次訪問的兩位消息人士的話稱，蓬佩奧已經作為川普總統的特使對朝鮮進行了絕密訪問。川普在會見記者時稱，美朝雙方已經開始高級別的直接對話。

3 月，川普將蒂勒森的國務卿職務解除後曾稱將提名蓬佩奧擔任新一任國務卿，負責美國外交事務。

『新聞來源／華爾街見聞』