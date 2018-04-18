抱佛腳？納稅人流量大導致IRS系統當機 美繳稅期限延長一天

美國國稅局 IRS 在繳稅網頁「Direct Pay」當機事件後，會給納稅申報人額外的時間來填寫稅單。

據了解，週二 4 月 17 日美國東部時間 17:05 後，此繳稅網站再次上線。美國國稅局為這個問題深表歉意，感謝人民的耐心。IRS 局長 David Kautter 在申明中提道，「這是一年中最繁忙的稅務日，國稅局對納稅人造成的這種系統帶來的不便深表歉意」。

然而，IRS 還是往常的摳門，把週二（17 日）的期限延長一天至週三（18 日）晚上。Direct Pay 是免費服務。如美國公民（或應納稅人）未按時繳稅，將面臨 IRS 的罰款等措施。

美國國民繳稅通常是個繁瑣的動作，不像台灣服務周到還有專人（及實習生）服務。 美國繳稅通常期限為 4 月中旬的某日，並需填寫約 4 張繁瑣的表格。所需時間因人而異，不夠通常在律師的指導下，民眾所需時間不會低於 2 小時。

美國聖母院法學院稅務診所主任 Patrick Thomas 還是呼籲民眾，在沒有網絡的情況下還是趕緊把支票或匯票寄給 IRS。

報導指出，納稅人可通過 IRS 網站用提款卡或信用卡付款（繳稅），但 IRS 會收取銀行卡 2 美元至 3.95 美元的手續費，及通常 2% 的信用卡手續費不等。

軟體商 Intuit (INTU-US) 的商業稅軟體 TurboTax 發言人表示，IRS 的技術困難會影響所有稅務準備人員和納稅申報事宜，並老王賣瓜了一下，「TurboTax 有不間斷的服務，並接受電子提交的申報，並會保管申報，直到 IRS 準備再次接收時」。

Intuit 股價週二（17 日）收盤上漲 3.25% 來到 181 美元。

Intuit 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

同樣為申報資訊商的 H＆R Block 表示將繼續接受民眾的申報。

如投資人跟美國總統川普一樣的忙碌，且需繳稅給美國政府，可上 IRS 官網，把納稅日期延長 6 個月。