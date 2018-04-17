〈報稅月將登場〉4-7年級生看過來 善用扣除規定減低所得稅

5 月報稅季即將到來，2017 年綜所稅結算申報與 2016 年相比，最大的兩大改變在於免稅扣除額的增加，以及納保法上路，基本生活費不課稅。安侯建業聯合會計師事務所家族稅務辦公室主持會計師許志文今 (17) 日表示，建議 4、5、6、7 年級生報稅可針對個別需求，善用相關扣除規定，以減低所得稅款。

今 (2018) 年 2 月 7 日所發布稅改方案，是自今 (2018) 年 1 月 1 日施行，也就是明年 (2019) 申報 2018 年綜合所得稅才有適用，提醒民眾不要誤以為稅改方案所提的各項減稅方案，今年就可以適用。而針對今年報稅新規定，許志文分別針對各年齡層，提出報稅建議。

7 年級生：利用網路申報，及早拿到退稅款。

7 年級生剛出社會，所得來源相對單純，通常都只有薪資所得，若是單身的話，年所得未超過 17.8 萬元、夫妻倆人未超過 35.6 萬元，因未超過免稅額及標準扣除額合計數，可以不用申報所得稅。

不過，公司給付薪資時，若有扣繳稅款，此時因為不用繳納所得稅，或因適用的所得稅率較低，公司扣繳稅額高於所得稅申報結算的應納稅額時，則需辦理所得稅申報，才可將該扣繳稅款退還，因此，許志文提醒，7 年級生可以選擇以網路申報，退稅時屬第一批退稅，7 月 31 日就可拿到退稅款。

6 年級生：善用列舉貸款利息和房租費用扣除。

6 年級生多已成家立業，可能開始背負房屋貸款，若每月貸款利息超過 1.5 萬元以上者，建議可選用列舉扣除，因貸款利息已超過標準扣除額 18 萬元，且除了貸款利息外，健保費及其他保費亦可列為扣除項目，增加扣除金額，可減低所得稅負擔。

而若屬租屋族，每月租金超過 1.5 萬元者，可考慮選擇列舉扣除，因為全年租金超過標準扣除額 18 萬元，可選擇列舉扣除，也可減低所得稅負擔。

5 年級生：利用納保法基本生活費用規定，增加可扣除金額。

5 年級生正值壯年，但也是負擔最沉重的時候，上有高堂老母，下有子女。去年納稅義務人保護法生效，新增基本生活費門檻，如家戶「基本生活費所需費用」超過所得稅法規定免稅額、扣除額 (標準或列舉二擇一)，以及薪資所得特別扣除額合計數的部分，可自納稅者綜合所得總額中減除。

以納稅者一家 6 口本人 (年薪 150 萬元)、配偶、2 名未成年子女及 2 位年滿 70 歲直系尊親屬為例，每人基本生活費是 16.6 萬，6 人為 99.6 萬。若採標準扣除額，免稅額 61.6 萬，標準扣除額 18 萬，薪資扣除額 12.8 萬，全部加總為 92.4 萬，低於 6 人最低基本生活費 99.6 萬，99.6 萬減去 92.4 萬為 7.2 萬，意指可在綜合所得總額中減除 7.2 萬元。

許志文提醒，納稅義務人列報扶養其他親屬或家屬，依所得稅法規定，須符合民法具有家長家屬關係者，及永久共同生活為目的而同居一家視為家屬的規定，未滿 20 歲或滿 20 歲以上而因在校就學、身心障礙或無謀生能力，確實受納稅義務人扶養者，也可減除其免稅額。

另外 5 年級生可能也處於小屋換大屋階段，許志文提醒，出售不動產如果有利得，在舊制下通常會讓出售年所得驟增，導致所得稅適用稅率變成 40% 或 30%。如果是換屋族，一定要善用重購自用住宅退稅規定，不管先買後賣，或先賣後買，只要買賣登記在 2 年以內，並辦竣戶籍登記，符合自用住宅規定，且是小屋換大屋，則可申請退還賣屋的財產利得所得稅。

4 年級生：申辦自然人憑證查調所得，善用列舉扣除醫藥費扣除額。

4 年級生已邁入或已準備邁入退休階段，所得多以被動所得居多，如利息、股利或金融商品，因所得來源多源，為避免漏報，許志文建議，4 年級生可以考慮申辦自然人憑證，以網路查調所得，避免漏報被稅局連補帶罰。

此外，4 年級生若家中年邁的雙親因患慢性疾病又行動不便，委託護理之家照護父母親的生活起居所支付看護費，在申報綜合所得稅時，可主張列舉扣除醫藥費用，但需注意僅限於醫療行為，如果不是醫療行為不能列入。

所謂一般護理活動，包含「日常生活護理費」及「照顧服務費」，該照護費即為處置費，並未包括醫療相關行為，如需開立醫囑或藥物處方則會協助門診看診，並另開立醫療收據。

如果是以股利所得做為退休資金來源存股族應注意，依明年股利稅改新規定，存股族明年就股利所得可以二案擇優適用，選擇併入綜合所得總額課稅，並按股利之 8.5% 計算可抵減稅額，享有抵稅或退稅優惠。

整體而言，許志文提醒，本次股利稅改對小股民來說，如果不是選擇分離課稅，因股利所得稅額扣抵有上限，若全年股利所得超過 94 萬元以上者，就無法再享有退稅的小確幸了。

許志文強調，今年所得稅申報有小部分調整修訂，民眾報稅時應多注意此些規定的調整，避免申報錯誤造成權益損失。