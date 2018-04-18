IMF稱全球經濟未來兩年強勁增長，但放緩因子已埋下

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，未來兩年全球經濟將延續 2011 年以來最強勁的增長態勢，但同時也警告稱，增長放緩的因子或許已經埋下。IMF 週二將今、明兩年全球經濟增長預測維持在 3.9%，與 1 月份時所作預期相同，但因美國的減稅政策生效而提高了美國的經濟增長展望。



對於更長期的增長前景，IMF 的預期較為悲觀，認為隨著央行收緊貨幣政策，美國財政刺激的影響消退，以及中國逐步放緩的趨勢持續下去，預計全球經濟增長將會減弱。



IMF 在其最新的《世界經濟展望》報告中表示，未來兩年之後，全球經濟增長預計將會放緩。一旦產出缺口彌合，受到人口老齡化和生產率低迷的阻礙，大多數發達經濟體都將恢復到遠低於危機前平均水準的潛在增長率。



IMF 警告表示，一旦各國採取針鋒相對的貿易制裁措施，可能導致經濟增長脫軌。



IMF 首席經濟專家 Maurice Obstfeld 在報告的前言中表示，潛在貿易戰的第一槍現在已經打響。他重申了 IMF 在本月早些時候發出的警告，即全球貿易秩序處於「被撕裂」的危險之中。聲稱如果美國的財政政策導致其貿易逆差增加，而歐洲和亞洲又沒有行動減少順差，那麼衝突可能會加劇。



在這份報告中，IMF 估計，美國經濟今明兩年將分別增長 2.9%、2.7%，都比 1 月份時的預測高出 0.2 個百分點 。



IMF 修訂後的美國經濟預測考慮了 12 月通過的減稅政策以及 1.3 兆美元支出法案的影響。不過，該基金表示，由於預算赤字上升以及財政刺激計畫到期，2022 年以後的增長將低於預期。



此外，IMF 還上調了歐元區經濟預測，預計 2018 年增長 2.4%，比 1 月時的預測提高出了 0.2 個百分點。IMF 對明年歐元區經濟增長的預期保持不變，仍為 2%。



IMF 表示，中國經濟今年將增長 6.6%，2019 年增長 6.4%。兩個預測均與三個月前相同，並且是在數據顯示中國第一季度經濟增長 6.8% 的同一天發布的。



IMF 表示，作為全球第二大經濟體的中國將繼續從投資和製造業推動，朝向消費和服務業驅動轉型，不過，債務增長給中國的中期前景蒙上了陰影。



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