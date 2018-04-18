港股盤前—中港股市料高開 後市變數仍大

今天推介股份：

中金公司（3908）- 券商股料受惠人行降準及獨角獸回歸

1）中國人民銀行昨天傍晚公布，由本月 25 日（下周三）起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 1 個百分點，同時釋放增量資金約 4000 億元，大部分增量資金釋放給了城商行和非縣域農商行，增加了小微企業貸款的低成本資金來源。

簡評：A 股和港股指數期貨在消息出籠後急彈，理應可帶動兩市今天回穩 / 走高。在全球收緊銀根下，人行的背馳行動是為了迎接貿易戰、獨角獸回歸（有報導指阿里、百度及京東最快 6 月發 CDR）、外滙戰或其他原因則不得而知。在 A 股疲弱不堪時降準也容易被市場視為救市。直接的看，內銀因借貸可增大是受惠者，內房也是這類消息的敏感板塊。

2）內地排查 50 款網遊，包括騰訊（700）的 QQ 炫舞、奇跡：覺醒、穿越火線、QQ 華夏、火影忍者、新劍俠情緣、擇天記、軒轅傳奇等。金山軟件（3888）也有遊戲上榜。

簡評：這看似是一個例行檢查，也並非首次。騰訊的皇牌遊戲王者榮耀和絕地生存並没有在排查之列。筆者相信消息不會對業務有影響，但在股價疲弱時，投資者或視之為負面消息。

3）港股週二表現繼續疲弱。恆指高開約 40 點迅速倒跌並跌破牛證重貨區，但在中國公佈優於預期的第一季 GDP 數據後又極速倒升。可惜 A 股升勢曇花一現，午後跌勢加劇而恆指也被拖累，收盤下跌 253 點。成交金額按日上升 9% 至 1172 億。板塊以澳門博彩、港銀行及水泥表現較佳；手機設備、軟件、半導體、醫藥及內房則較弱。騰訊也曾跌近力保華潤（156）ELN 的接貨價。滬深港通總成交按日大升 2% 至約 138 億，淨流出金額約減半至 15 億。做空佔大市成交回落至 12.4%。另金管局昨下午五時及八時再兩度入市，買入約 96 億港元。

簡評：除了 A 股和港元疲弱外，中興（763）事件也對市場有負面影響。還有中國商務部發布公告表示於 4 月 18 日開始，對原産於美國的進口高粱實施臨時反傾銷措施，進口商必須繳納 178.6% 高保證金；相反的卻有中國發改委表示，中國汽車行業將在 5 年過渡期內分類型開放，過渡期後，汽車業將全部取消限制。看看川普的神經會否被擊中，貿易戰陰霾揮之不去也。且看人行降準能否令氣氛改善吧！政治市真的令分析員吃不消。



4）受企業良好業績帶動，道指週二高開高走，收升 214 點或 0.9%；標指和納指分別上升 1.1% 及 1.7%。十年期國債債息持平在 2.83%。港股 ADR 大升 460 點，拆合等於恆指 30522 點。工行（1398）、中銀香港（2388）及騰訊均升逾 2%。

5）新股訊息 ：

HKE (1726) 暗盤收 0.7 元，較招股價高約 27%。

經濟日報：市傳平安健康醫療科技（平安好醫生）下周一公開招股，集資額約為 100 億元。