星巴克關閉全美8000家直營門市半日 進行種族包容教育訓練

星巴克 (Starbucks) (SBUX-US) 週二宣布，5 月 29 日下午將關閉全美約莫 8000 家直營門市，針對 17.5 萬名員工進行種族包容訓練。

此肇因於本月 12 日，美國費城星巴克有 2 名黑人到店內等朋友時，因朋友未到而尚未點餐，並與店家商請借用廁所遭拒絕後未離去，店經理見他們未消費又逗留店中竟主張「非法入侵」報警抓人，此 2 名黑人隨後遭警方上銬帶走，當晚因查無任何犯罪事實而在被拘留 9 小時後獲釋。

由於爭議過程全被店內其他顧客（Melissa DePino）拍下並上傳網路，星巴克不僅遭網友猛力抨擊，民眾也在店外示威抗議，上任不到一年的星巴克執行長強生（Kevin Johnson）因而飛到費城當面向 2 名黑人道歉。

除了星巴克執行長強生和執行董事長 Howard Schultz 均發表道歉聲明滅火，費城巿長 Jim Kenney14 日也表示，費城因這件事躍上全美新聞頭條，令他「心碎」，並下令巿府「人群關係委員會」（Commission on Human Relations）審視星巴克的政策與處理程序，「包括員工訓練中是否帶有偏見」。

外媒報導，雖然暫停營業肯定會影響業績，但下午是星巴克生意最清淡的時段，造成影響比其他時段低。關閉店面半天的消息，沒有對股價產生影響，週二星巴克收盤小升 0.67%，今年以來星巴克股價有 4.18% 漲幅，優於消費性服務類股 3.54% 漲幅表現。