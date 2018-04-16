手工藝咖啡競爭日益激烈 星巴克面臨挑戰遭降評

咖啡店越來越強調沖煮過程、技術、藝術以及咖啡背後的故事，連鎖咖啡商星巴克 (SBUX-US) 因此面臨許多挑戰與競爭，在周五遭金融分析機構 Cowen 降級。

Cowen 將星巴克的評級從「優於大盤」降級至「表現與大盤一致」，並將目標價格從每股 68 美元降至 65 美元，分析師指出，咖啡產業的競爭加劇，市場漸漸轉向發展高端咖啡，更為注重沖煮咖啡的技術與呈現的藝術，星巴克面臨許多挑戰。

星巴克須想辦法留住忠實客戶與吸引新客戶，Cowen 公司的報告指出：「星巴克在 2017 年的假期，經歷了較低的禮物卡啟用，而我們認為，這是衡量明年客戶忠誠度的指標。」

但隨著更多高端精緻的咖啡店出現，星巴克在抓住流失客戶方面，變得較為困難，分析師表示：「我們對於在美國的同店銷售額的樂觀情緒漸漸減少，我們的分析顯示，手工藝咖啡的競爭日漸增強，而取得客戶忠誠度所需投入的時間與規模，處於不確定狀態。」

然而，也有分析機構對星巴克持有樂觀態度，RBC 資本市場的分析師認為，星巴克投入數位化推廣，將為公司帶來正面影響，舉例來說，星巴克與摩根大通合作推出簽帳金融卡，以及推出新版本的手機應用程式，將使結帳過程變得更便利。

RBC 資本市場對星巴克的評及為優於大盤，目標價格每股 65 美元。富國銀行對星巴克的評級以及評價與 RBC 相同。

富國銀行上週指出，在截至 3 月 24 日的 4 周內，星巴克在研磨咖啡市場的市占率為 13.2%，高於去年同期的 12.5%，報告指出：「儘管競爭日益激烈，但我們仍然認為星巴克正在堅定執行其包裝咖啡的策略，並提供引人注意的忠誠度計劃和優質品牌形象。」

星巴克股價日線走勢圖

過去 3 個月，星巴克股價下跌近 2％，但過去 12 個月上漲 3％，S&P500 指數過去一年上漲 14.1％。