三大法人賣超122.56億 外資狂砍鴻海1.9萬餘張高居賣超冠軍

台股今 (17) 日大跌 144.10 點，以 10810.45 點作收，一舉摜破月、季線，成交量 1524.25 億元，統計三大法人合計賣超 122.56 億元，其中外資及陸資賣超 92.11 億元，但外資自營商買超 0.8 億元，投信也是小買超 971.17 萬元；外資連續 16 天賣超鴻海 (2317-TW)，單日賣超 19413 張，台積電 (2330-TW) 也是外資提款標的，遭賣超 11322 張。

台股今日受到中國明 (18) 日將展開軍事演習影響，指數開低走低，台積電、鴻海、廣達、中信金、國泰金、友達等大型權值股遭到外資調節，盤中一度失守 10800 關卡，終場大跌百餘點作收，從技術面來看，日 K 連 4 黑且摜破月、季線支撐，短中期均線同步下彎，法人預期短線恐將回測半年線 10800 點支撐，若能守住，可望維持 10800-11000 點震盪格局，否則恐再下探 2/21 多方缺口及年線支撐。

三大法人今日合計賣超 122.56 億元，外資及陸資賣超 92.11 億元，外資自營商買超 0.8 億元，自營商 (自行買賣) 賣超 4.35 億元，自營商 (避險) 賣超 26.19 億元，投信則是買超 971.17 萬元

台指期淨部位部分，三大法人淨多單減少 8004 口至 3694 口，其中外資多單減碼、加碼空單，淨多單減少 4622 口至 36713 口，外資期貨轉偏保守，在現貨部分賣超趨勢也未改變，法人認為，外資期現貨同步作空，如果放量跌破區間底部，台股恐將轉成震盪偏空格局。

統計外資買超前 10 大個股分別是新光金，買超 11340 張、元大台灣 50 反 1，買超 4803 張、中壽買超 4472 張、中環買超 3693 張、智易買超 3118 張、亞光買超 2850 張、宏碁買超 2674 張、台灣高鐵買超 2314 張、微星買超 2258 張、潤泰新買超 2116 張。

賣超前 10 名個股則為，鴻海賣超 19413 張、富邦 VIX 賣超 16743 張、台積電賣超 11322 張、廣達賣超 8695 張、中信金賣超 8005 張、華通賣超 7913 張、國泰金賣超 7429 張、友達賣超 6643 張、兆豐金賣超 6165 張、TPK-KY 賣超 5598 張；外資已連續 16 天賣超鴻海，創今年最長紀錄。

投信買超前 10 大個股依序為開發金、東聯、日月光、兆豐金、華新科、國喬、第一金、南亞、合庫金、友達；賣超前 10 名個股為矽品、強茂、旺宏、中信金、微星、奇力新、群益證、冠德、京鼎、南亞科；其中，友達遭外資賣超，但投信則是買超。