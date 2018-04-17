台股盤後—外資賣壓出籠 指數重挫逾百點 失守月線、季線

台股今 (17) 日受到中國明 (18) 日將展開軍事演習影響，指數開低走低，包括台積電與鴻海等大型權值股受外資調節賣壓襲擊，其他大型電子股也同樣遭到外資調節，加上富邦金與國泰金等金融族群表現疲弱，一度失守 10800 點關卡，指數終場帶量重挫逾 154.44 點，跌破 10900 點，也一舉摜破月線與季線，以 10810.45 點作收，成交量 1524.25 億元。

以中小型股為主的櫃買市場受到大盤重挫拖累，終場下跌 3.12 點，以 152.94 點作收，失守 5 日線與月線，成交值 423.97 億元。

賣壓出籠拖累台股類股僅電纜族群收紅，小漲 0.19%，除玻璃類股以平盤作收外，其餘各族群均收黑，又以半導體族群跌幅最重，超過 2%，其次為下跌 1.9% 的資訊族群。

蘋概三雄今日遭外資大舉調節，台積電跌至波段新低， 終場下跌約 2.26%、收在 238 元；鴻海終場下跌約 1.26%、來到 86.5 元，回測前波低點 86 元；大立光則是三雄中唯一翻紅者，早盤表現同樣弱勢，但盤中由黑翻紅，終場上漲 0.85%，站穩 3580 元關卡。

工具機族群受到產業自動化需求持續熱絡帶動，類股表現相對大盤強勢，上銀大漲近 3%，創新高價 514 元；亞德客 - KY 早盤一度大漲至 621 元，再改寫歷史新高，盤中也有超過 3% 的漲幅，尾盤漲幅收斂以 592 元作收；直得與恩得也分別上漲逾 2% 與 1％。

雖然今日大盤重挫逾百點，仍有 15 檔個股高掛漲停，包括商店街、大山、夠麻吉、台原藥、奇偶、大峽谷 - KY、頂晶科等；以跌停作收的則僅 4 檔個股，分別為撼訊、威盛、大毅、松崗。

法人指出，在融券回補近尾聲下，台股撐盤力道減弱，加上國際政經局勢不穩，外資可能持續調節匯出，市場賣壓沈重，短期內將呈現區間震盪整理格局，盤面上可留意具漲價題材的矽晶圓與被動元件族群，但外資若持續調節權值股，恐不利台股指數後續表現。