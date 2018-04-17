中華電祭低價軍公教吃到飽促案 台灣大打算短期跟進

4G 低價吃到飽方案戰火再起，中華電 (2412-TW) 祭出軍公教 499 元吃到飽方案搶客，台灣大 (3045-TW) 總經理鄭俊卿今 (17) 日坦言，的確看到影響是蠻大的，商務群有建議短期跟一下，但他強調，低價競爭到一定程度，對產業不見得是好，為了產業的正常發展，很多事請適可而止。

面對中華電推出限時到 4 月 30 日，以軍公教人員為對象的 4G 吃到飽方案，電信業低價資費戰火蠢動，鄭俊卿指出 希望競業只是短期促案，而且因對象是以有針對性，類似學生、軍公教等特定族群為主，但還是希望可以早點結束，因為低價 4G 吃到飽對產業絕對不是好事情。

他強調，面對中華電 499 方案，台灣大商務群目前是建議短期跟一下，但如果繼續下去，對行動產業絕對不是好事，為了產業正常發展，鄭俊卿特別呼籲，很多事請適可而止。

除了 4G 低價戰不落幕之外，中華電也針對寬頻固網搭配 MOD 推出降價促銷方案，鄭俊卿認為，對台灣大在數位匯流的耕耘有自信，旗下 My Vedio 呈現爆發性成長，目前 My Vedio 雖然免費客戶超過收費客戶，但收費客戶持續成長中，My Vedio 包括營業額、獲利率都是業界最好。

鄭俊卿表示，以往以廣告為營收的 OTT 產業，都先用免費內容吸引用戶，但最後都還是失敗，要用廣告來做為 OTT 模式是很難行的通，最後還是要回歸收費機制，把內容做好。

台灣大積極布局數位匯流，發展文創影視音一條龍，最重要的培育人才活動 myfone 行動創作獎今年進入第 12 年，今日起至 8 月 8 日止，展開 113 天的徵件活動；台灣大指出，根據統計，去年投稿年齡層橫跨 6 至 90 歲，myfone 行創獎從 2007 起至 2017 年，11 年來合計徵件訊息 30 萬 3542 則、歌曲鈴聲 5661 首、微電影 1616 部、貼圖 3664 件等，總徵件數為 31 萬 4483 件。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，myfone 行動創作獎是連續 12 年打造的國內最大全民創作平台，除提供參賽獎金，更提供後續媒合專業的影視音發展機會，今年總獎金和扶植金逾 1000 萬元，創下台灣行動影音創作獎項的最高紀錄。