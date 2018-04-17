【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

11000 點震盪後伴隨日 KD 死亡交叉，指數下跌 144 點

震盪之後新主流就易出現，調節漲多個股！

【盤勢分析】

美股昨日大漲，台股今日 KD 死亡交叉，出現大跌！盤中就是大換股！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】，或是 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權日 KD 死亡交叉，指數下跌 144 點！目前該留意周 KD 的變化了，目前出現小幅死亡交叉 (週五確定)，不管如何，現階段需積極調整持股 ·

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數出現開低走低格局！個股方面先調整再抓強勢族群

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，今天就是【換股】！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：

6488 環球晶 (盤中創歷史高 524)，5483 中美晶 (-11.5)，6182 合晶 (-1.45)、3532 台勝科，3707 漢磊 (-1.1)、3016 嘉晶 (-2.95)，此族群指標股換 3532 台勝科，並留意高檔不過高的調節賣點

◎【被動元件】：

按表操課 (昨日提前說明) 開始短線調節，未來以 2327 國巨 (高 642 再創歷史高) 及 2492 華新科 (+12 盤中漲停) 為指標，，2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，留意高檔短線能否還能過高

◎ 電動車及車用股：

3665 貿聯、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 的走勢◎【工具機及設備股】：2049 上銀 (今高 526 再創歷史高)、6609 龍澤科、8374 羅昇、6188 廣明、2359 所羅門、1590 亞德客 (+2)、6215 和椿、1597 直得 (+4.5)、6532 瑞耘、5434 崇越、5536 聖暉、6613 朋億、3563 牧德等可留意族群性！

◎ PCB 及相關族群：

2367 耀華、2313 華通、6191 精成科、6141 柏承、3354 律勝、6153 嘉聯益、3645 達邁、4939 亞電、5480 統盟、5469 瀚宇博、6269 台郡，留意蘋果新機消息！