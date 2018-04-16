金衛醫療聯營公司Cellenkos任命孫慶平為業務發展高級副總裁

香港 2018 年 4 月 16 日電 / 美通社 / -- 中國領先的綜合醫療企業，金衛醫療集團有限公司（香港聯交所股份代號: 00801）（「金衛醫療」）宣佈，旗下聯營公司 Cellenkos, Inc. （「Cellenkos」）任命孫慶平（Alick Sun）為 Cellenkos 業務發展高級副總裁，進一步夯實 Cellenkos 長期發展的管理隊伍。他將負責領導 Cellenkos 所有業務發展活動。Alick Sun 是金衛醫療的高級副總裁，兼任 Cellenkos 的職位。金衛醫療是 Cellenkos 的主要股東。

Cellenkos 首席醫療官 Dr. Simrit Parmar 表示，「Alick 是一位優秀的主管，且在臨床和生命科學領域的戰略規劃和業務發展方面有成功經歷，他為 Cellenkos 帶來的不僅僅是經過驗證的批判性思維，還有對技術及其應用的全面理解，有助於我們實現目標。」

Alick 將負責融資和全球業務發展活動，包括商業戰略交易、並購、授權經營和夥伴關係的建立。Alick 擁有 4 年的 Exceltis 藥廠董事總經理級別職務經驗和 16 年的動物健康全球藥廠總經理 / 區域總監級職務經驗，包括先靈葆雅和默沙東。 Alick 在建立新業務和改善現有業務方面表現出非凡的實力。他與地方和中央政府在新產品註冊合作方面擁有獨特而豐富的經驗，並且對建設人才、團隊和文化非常有熱情。

Cellenkos 高級臨床營運主管 Tara Sadeghi 表示，「Cellenkos 正在準備美國食品藥品監督管理局新藥臨床研究申報以及臨床試驗，我們欣慰 Alick Sun 加入公司管理層，因為這能增強 Cellenkos 成功的戰略定位。」

關於金衛醫療集團有限公司（香港聯交所股份代號: 00801）

金衛醫療（www.goldenmeditech.com）為中國領先的綜合醫療事業集團，為推動行業發展的先行者。在過去幾年中，憑藉積極創新、進取的精神以及把握醫療市場先機的能力，金衛醫療在醫療設備和醫療服務領域內的醫院管理業務均取得領導性地位。金衛醫療將繼續實踐其使命，通過有機增長和戰略擴張保持其中國領先醫療集團之地位。

關於 Cellenkos, Inc.

Cellenkos 是一家臨床階段的生物技術公司，聚焦治療自體免疫疾病和炎症性疾病的臍帶血通用供體細胞療法的開發，並擁有獨立的、已在美國 FDA 登記註冊的 GMP（優良製造規範）生產設施。Cellenko 的主導產品 CK0801 提供臍帶血調節性 T 細胞的臨床有用劑量，用於治療免疫疾病。