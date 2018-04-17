甲骨文執行長暗諷亞馬遜的五角大廈10年合約

美國甲骨文公司 Oracle (ORCL-US) 執行長 Safra Catz 週一（16 日）表示，她與美國總統川普討論了美國國防部針對雲端計算的合約，並向他提道，五角大廈（國防部）選擇單一供應商的計劃，並不可行。

Catz 提道，「這蠻荒唐的，我從來沒有聽說過單一供應商的雲端」，並指出商業客戶也都有一個以上的雲端供應商。

據了解，五角大廈打算給予一個多年期、單一廠商的雲端服務合約。合約可以由幾家公司（分包商）完成。目前為止，合約草案上面預計，合約效力將長達 10 年之久，該合約暫定於 5 月份發布，並在 9 月底之前發包予得標廠商。

通常比共同執行長 Mark Hurd 保持更低調的 Catz，在與川普的私人參會上對五角大廈的競標方式感到不滿。同時，Catz 也指出似乎競標有助於亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 的 AWS 系統，與甲骨文為勁敵。

但其實川普近期也對亞馬遜不滿，指控亞馬遜稅金繳的不夠，和剝削政府的郵政業務等事宜。

Catz 提道，川普再次安慰她，提道對於雲端的事宜會給個公平的結果。

據《彭博》報導，甲骨文在華盛頓正阻止亞馬遜贏得國防部合約的行動。 Catz 的甲骨文已經與微軟 (MSFT-US) 和 IBM (IBM-US) 等公司就這一事宜進行合作，其中包括僱用遊說立法者、國防官員、和白宮等。

以色列出生的 Catz 在川普宣誓就職之前擔任川普的過渡小組執行委員會成員。她後來加入了專注於政府現代化的美國技術委員會。在 Catz 的領導下，甲骨文已經開始將數十年來的傳統電腦軟體轉換為雲端基礎，然而，甲骨文的雲端銷量成長減速，使股價下滑。

甲骨文股價週一（16 日）收盤下跌 0.043% 來到 46.05 美元。

甲骨文股價日線趨勢圖

優於甲骨文轉換至雲端的時辰較晚，受微軟及 Salesforce (CRM-US) 等競爭侵蝕業務。