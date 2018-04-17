綠委不幫吳茂昆背書籲儘速釐清赴陸講學爭議

行政院昨宣布，新任教育部長由中硏院院士、東華大學前校長吳茂昆出任，不過新教長人選才剛出爐，吳茂昆就被爆出包括在東華大學校長任內爆發違法圖利、打壓人事權等醜聞，以及吳茂昆也曾赴陸講學。對此，民進黨立委們今（17）日受訪時，也不敢幫吳茂昆背書，只呼籲新教長應該儘快出來把問題說清楚。

民進黨書記長許智傑表示，他認為吳茂昆應該出來誠實面對，像內政部長葉俊榮就是很清楚講出，他去大陸的狀況，管中閔則是一直都不講，希望新的教育部長也能把他在大陸的狀況講清楚，先有誠實跟自律之後，才來講校園自主。

許智傑說，我方有赴陸兼課和講座的規定辦法，長期兼課是不予許的，短期講座是可以接受的，應該要老實講，不要讓教育部去查，所以誠實面對很重要，吳茂昆可以講就儘快講，沒有什麼好隱瞞的。

對於藍委質疑，找吳茂昆來，就是來當「卡管案」的打手？許智傑則說，他建議新的部長應該要要求管中閔出來誠實面對，如果不願意誠實面對，該卡管就卡管，像葉俊榮遇到事情就出來講清楚，能釐清疑慮，所以不管是誰，只要當公職就必須誠實報告在大陸兼課或講座的狀況。

民進黨團幹事長何欣純表示，對於大陸講座的事，請吳茂昆親自說清楚，只要沒違規就尊重，外界也期待管中閔親自出來說清楚，希望他能釐清爭議。

何欣純強調，在野黨不要只把吳茂昆看成「卡管案」打手這樣的部長，台大只是其中一件事，是不是該補強相關法令，未來看教育部要不要修正，管案該依法就依法。

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