「魁儡南方水深火熱」 韓快閃戒嚴一周後平壤終於發聲了

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-11 11:54

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在南韓短命戒嚴發生後一周，北韓今 (11) 日終於打破沉默，首度對南韓宣布並隨後解除緊急戒嚴，以及總統面臨被彈劾局勢進行報導，並開始對南韓進行新一輪譴責。

《朝中社》(KCNA) 報導，陷入嚴重統治和彈劾危機的「傀儡」尹錫悅意外宣布緊急戒嚴令，發生了用法西斯獨裁的刀槍對國民施暴的震驚事件，置南韓土地於水深火熱之中。

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該北韓官媒對上周二 (3 日) 晚間宣布戒嚴 6 小時後被解除，對尹錫悅的彈劾案上周末在國會因執政黨拒絕投票而失敗等消息進行詳細報導。

報導稱南韓特戰司令部流氓團夥動用多架直升機，全副武裝地封鎖了國會。尹錫悅彈劾案失敗後，南韓全國各地舉行燭光集會和示威。

國際社會認為，在傀儡南韓發生緊急戒嚴事態、彈劾動盪等暴露南韓社會脆弱性。尹錫悅突然宣布戒嚴是出於絕望，他的政治生命可能會提前結束。

北韓執政黨勞動黨喉舌《勞動新聞》也進行相關報導，稱尹錫悅的瘋狂行為「類似於幾十年前軍事獨裁時代的政變」，並刊登南韓國民在國會議事堂前舉行燭光集會的照片。

《勞動新聞》在報導中寫道：「傀儡尹錫悅將法西斯刀槍對準自己人民的令人震驚的決定，讓南方魁儡陷入混亂。」

報導還稱，在尹錫悅所屬的國民力量黨抵制彈劾投票後，反對黨上周六 (7 日) 在國會的彈劾嘗試失敗，導致整個南韓變成「抗議現場」。

《紐約時報》指出，政治真空引發人們擔憂南韓政府與軍隊恐無法應對與北韓緊張局勢的突然升高。

南韓反對黨打算在本周六 (14 日) 再次嘗試彈劾尹錫悅，共同民主黨打算在 12 月臨時國會首日的今 (11) 日再次提交總統尹錫悅彈劾案。