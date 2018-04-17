聯發科攜手微軟開發MT3620晶片物聯網創新更安全

聯發科今（17）日宣布與微軟合作，領先業界推出第一款支援微軟 Azure Sphere 解決方案的系統單晶片 (SoC) MT3620，提供微控制器 (MCU) 類型的物聯網產品預先內建的安全與連網功能，共同推動物聯網創新與安全。包含安全的作業系統與雲端服務，讓各式各樣的雲端裝置得以配備企業級的安全機制。目前聯發科已送樣給首波合作客戶，產品將於 2018 年第 3 季上市。

聯發科指出，連網成本大幅下降，意謂著數十億計的裝置將能彼此連結並透過 MCU 加以控制。從家用電器、健康監視裝置到兒童玩具與工業設備，全都是物聯網持續成長的一部分。只是，連網節點越多，可能被入侵的途徑也隨之增加，這意謂企業與個人必須相信他們的裝置、資料、雲端確實安全無虞，才能發揮這些便利連網裝置的優勢。

因此，聯發科與微軟聯手促使市場加速從獨立式 MCU 裝置轉移至安全雲端連網 MCU 裝置與應用。晶片 MT3620 是聯發科與微軟協力開發、適用於微軟 Azure Sphere 作業系統的晶片，將 Wi-Fi 連網控制內建在處理器晶片之中，同時載入微軟最新的安全協定。

聯發科副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，聯發科與微軟合作已有長久的歷史，雙方合作開發特定用途的晶片，以因應各種連網需求。MT3620 晶片將隨微軟 Azure Sphere 解決方案銷售，讓眾多的物聯網裝置開發廠商得以輕鬆地連接其所打造的 MCU 物聯網裝置，並在微軟提供的安全架構下確保安全性。裝置製造商可利用聯發科晶片及微軟作業平台打造各式各樣的連網裝置並銷售，而消費者也能妥善管理這些產品。

聯發科指出，每年有超過 90 億部由內建 MCU 的物聯網裝置進入市場，因此像微軟與聯發科技這樣的業界領導廠商必須通力合作，確保不論昂貴或低價的連網裝置內建的安全性達到最高水準。目前聯發科已送樣給首波合作客戶，產品將於 2018 年第 3 季上市。

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