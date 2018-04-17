中國經濟首季成績單今揭曉 望交亮眼答卷

據上證報17日消息，一系列重磅數據將于本周公布。從市場預期來看，3月份消費和制造業投資將成為亮點，一季度GDP增速有望保持在6.8%至6.9%左右，首季經濟將交出一份亮眼答卷。

此前，國家發改委、商務部、財政部等部委已經披露一季度物流業景氣指數、消費市場、財政收入等數據，各項指數都顯示一季度經濟運行良好。

北京大學國民經濟研究中心研究員蔡含篇表示，前兩個月經濟數據表現較好，支撐一季度經濟穩定增長。消費結構變化繼續，服務消費發展迅速，一季度經濟大概率開門紅。

據上證報記者梳理，截至目前，中國社科院、中國物流信息中心、交行金融研究中心、興業研究、中信證券、招商證券等多家機構均預測，一季度經濟增速為6.8%左右。

國家統計局將于今日在國新辦召開新聞發布會，介紹一季度國民經濟運行情況。除GDP數據外，經濟新動能有關數據也將成為市場關注焦點。

近年來，以新産業新業態新模式為核心的新動能不斷增強，成為推動我國經濟平穩增長和經濟結構轉型升級的重要力量。據國家統計局核算司數據，2016年“三新”經濟增加值約為113719億元，相當于GDP的15.3%。按現價計算，“三新”經濟增加值增速為11.8%，高于GDP現價增速3.9個百分點，較上年提高0.5個百分點。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)