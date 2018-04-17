【中信建投】首次覆蓋龍光地產(03380-HK)，灣區騰蛟龍，稟賦迎春光

(中國/香港，2018年4月16日)龍光地產控股有限公司(03380-HK)獲著名券商中信建投發布首次覆蓋報告，指出龍光地產前瞻性戰略重倉粵港澳大灣區，優質稟賦帶來更強盈利能力。相信公司充裕及優質的貨值可持續支持公司未來3-5年核心利潤躋身全國前十。2018年可售貨值充足，有望超額完成年初權益銷售目標(人民幣660億元)，截止2月底，公司已高度鎖定2018年收入的八成。該券商首次覆蓋龍光地產並給予「買入」評級，目標價15.55港元。

報告指出龍光地產戰略重倉粵港澳大灣區，充裕的貨值將保障集團未來的高速增長。截止2017年底，集團總貨值達人民幣5,194億元，其中粵港澳大灣區的貨值超過人民幣4,200億元，佔比超過80%；核心城市深圳貨值更高達人民幣1,760億元，佔比超過1/3；當前貨值可滿足集團未來3-4年的高速發展。未來隨著大灣區的規劃細則出台後，集團將大為受益，繼續享受未來灣區資產的價值提升。該券商相信公司在2018-2020年可實現權益合約銷售額覆合增速超過50%。

中信建投認為龍光優質的土地儲備將帶來更強勁的盈利能力。盈利能力在同一梯隊的房企中處於領先水平，毛利率及核心凈利潤率等核心指標均位居行業前列。2017年，公司核心凈利潤率高達16.7%，明顯高於行業平均水平。相信公司充裕及優質的貨值可持續支持公司未來3-5年核心利潤躋身全國前十。中信建投看好龍光地產擴張提速及多元化方式補充貨值，並指出收並購及城市更新項目將成為未來重要盈利增長點。截至2017年底，平均土地成本佔比僅27%。

2018年可售貨值充裕，有望超額完成年初銷售目標，且2018年業績鎖定性強。2018年集團可售貨值人民幣1,300億元，有助輕松完成18年權益銷售目標人民幣660億元。一季度合約銷售實現人民幣159億元，同比增長111.6%，已完成年度權益銷售目標的24%。截止2月底，公司已高度鎖定2018年收入的八成。

此外，集團的融資結構及成本不斷優化，周轉能力出色，令其盈利前景更亮麗。該券商預計公司18年/19年公司EPS為人民幣1.70元/2.29元，最新收盤股價對於18/19年的PE分別為5.8倍和4.3倍，首次覆蓋給予“買入”評級。給予目標價15.55港幣。

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