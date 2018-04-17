飛克國際(01998-HK)第二次新上市申請失效

飛克國際(01998-HK)公布，第二次新上市申請已於4月5日失效，該公司正與專業顧問緊密合作，以盡快向聯交所重新遞交新上市申請。

該公司於今年3月20日公布，飛克國際公布股本重組、收購資產與供股，一連串建議旨在為復牌鋪路。飛克國際與由戴啟興控制的Southern Global Holdings Limited、楊宏鵬、范嘉貴控制的華睿信投資(香港)有限公司訂立重組協議。

根據建議重組，首先計劃實施股本重組，包括每2股每股面值0.10元合併為每股面值0.20元1股；透過註銷就每股已發行合併股份繳足之股本0.19元，將合併股份之面值由0.20元削減至0.01元；法定股本減少；法定股本增加；及股份溢價註銷。現有每手買賣單位為2000股於股本重組生效後，調整至每手買賣單位20000股。

重組建議的重頭戲相信是引入新股東，斥資逾11.51億元向楊宏鵬與華睿信投資；購入從事於規劃及設計物業開發的目標公司百分百股權，楊宏鵬持目標公司92.5%股權而范嘉貴則持7.5%股權。飛克國際以每股0.179元發行逾50.03代新股支付有關收購。若收購完成，楊宏鵬將成為公司大股東，持逾45.65億新股，佔已擴大股本63.09%股權，華睿信投資持有逾4.38億新股，佔已擴大後股本6.06%股權。

公司以每股0.197元向戴啟興發行逾1.26億新股，集資近2500萬元。公司將與獨立第三方配售代理訂立配售協議。配售代理會促使獨立第三方以發行價認購逾13.24億新股。公司目前預期會超過六名配售承配人。扣除開支前，配售所得款項總額為

261.0百萬港元。同時，現有股東亦可參與重組，每持5股者可認購3股，公司為此5供3的供股建議而發行逾.43億新股，集資4802萬元。

債權人方面，公司計劃向債權人計劃之計劃管理人或將註冊成立並由債權人計劃之計劃管理人持有及控制的一家公司轉讓計劃公司，債權人同意通過按比例獲分派認購代價中的現金款項640萬元；按發行價配發及發行的1.29億股計劃股份，合共2560萬元；及計劃管理人於完成時自計劃公司可能變現的其他款項後全面解除所有申索。

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