盤前財經大事搶先讀2018年4月17日

今日操盤前瞻

中國第 1 季經濟成長率

美國 3 月新屋開工率

英國 2 月失業率

新股掛牌：高端疫苗

法說會：南亞科、緯軟、群益證、樺漢、聖暉、耕興、牧德、玉山金、矽力 - KY

增資股上市：能緹

點名中國、俄羅斯 川普：你們大玩貨幣貶值遊戲

美國總統川普週一 (16 日) 在推特上發文，稱俄羅斯和中國大玩貨幣貶值遊戲，令人無法接受。根據路透社報導，美國財政部上週發布半年一次的「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，其中並未點名任何國家操縱匯率。閱讀全文...

金管局出手力度加大 交易員：銀行已無法消化港元賣盤

港美利差未顯著收窄，套利交易持續，港匯不斷觸及 7.85 弱方兌換保證水平，外電顯示更一度低見 7.8502，香港金管局昨 (16) 日第 5 度出手承接港元賣盤，買入 35.87 億港元，令本周三 (18 日) 的銀行體系結餘降至 1665.13 億港元。閱讀全文...

三大法人賣超 52 億元 外資連賣超鴻海 15 天 創今年最長

台股昨 (16) 日終場小跌 10.84 點，以 10954.55 點作收，三大法人部分，外資及陸資賣超 28.9 億元，投信買超 3.9 億元，自營商賣超 27.6 億元，合計三大法人賣超 52.6 億元；個股部分，鴻海 (2317-TW) 更遭外資連 15 天賣超，創今年最長紀錄。閱讀全文...

晶電 Q2 營運回溫 Mini LED 手機應用最快 Q3 出貨

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 董事長李秉傑昨 (16) 日表示，今年以來新產能過剩問題影響 LED 市場平衡，預期第 2 季需求可望回溫，但仍需要如 Mini LED 等市場新技術，來平衡產能過剩的影響，據悉，晶電 Mini LED 產品手機應用預計第 3 季出貨，後市營運看俏。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉光靠金融股能挺得住空頭轟炸？

一、在金融研究所的 BEI「經營指標」中，2017 年第二季的冷漠，有異於 Fama & French 兩位財務大師「效率市場理論假說」(EMH)。因為當時台灣股與匯市多是趨勢強勁，但是社會媒體與大眾對於萬點的台股不以為意，一般社會大眾多沒賺到股票的錢。這也難怪為什麼 80%，台積電公司的股權全被外資持有；該季 BEI「經營指標」的滑落速度相當快。閱讀全文...