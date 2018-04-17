美銀首季凈利創歷史新高 股票交易收入暴增38%

摘要：受益於減稅、利率提升和有效的成本控制，美國銀行今年第一季凈利潤達到 69 億美元，創歷史最好水平。值得注意的是，同期的凈資產回報率也達到 10.85%，為 7 年來首次達到兩位數。

受益於減稅和利率的提升，華爾街巨頭們一季報繼續亮眼。繼上周五摩根大通、花旗和富國銀行一季報超預期後，美國銀行發布的一季報也顯示，該行第一季凈利潤再創歷史新高。

台北時間周一晚間，美國銀行發布 2018 年一季報顯示其第一季凈利 69 億美元，年增率上升 30%，創歷史最高水平；每股收益為 0.62 美元，年增率上升 38%，也高於此前 FactSet 分析師預測的 0.59。

2018 年第一季，美銀的總營收達到 231 億美元，年增率上升 4%。總體交易營收為 40.5 億美元，而市場波動性未能有效提升 FICC 收入，FICC 交易營收為 25.4 億美元，下降 13%；相反，波動性回歸讓股票交易激增，股票交易營收達到 15.2 億美元，增加 38%；投資銀行業務營收 13.5 億美元，下降 15%，低於預期的 14.8 億美元。

除了凈利潤創新高，美銀的凈資產殖利率（ROE）也高達 10.85%，也是該行 7 年來 ROE 首次達到兩位數。

美銀的財報數據表現優異，首先與利率上升有關。利率上升能讓銀行從存貸款利差額中獲利。在本季度聯準會上調利率後，美銀第一季凈利息收入也增長了 4.5%，至 118 億美元。

2018 年第第一季，也是稅收法案對銀行帶來多大幫助的一次檢驗。銀行業是稅改法案中，受益於較低企業稅率的行業之一。與摩根大通和花旗銀行類似，美銀第一季的凈利潤大幅提升與稅收下降有關。財報顯示，該季度美銀的稅收支出下降了約 5 億美元。

利率提高和減稅之外，美銀的凈利潤超預期，還與成本控制有關。2018 年第一季，美銀的支出成本約占收入的 60%，達到 5 年來的最佳水平。

美銀 CEO Brian Moynihan 表示：

我們的增長模式提供與以往一致的成績。客戶活動強勁，加上全球經濟增長及美國消費者活動穩健，促成季度獲利創紀錄高位。我們在業務部門的貸款增加了 450 億美元，存款增加了 410 億美元。我們繼續投資於行動銀行 App 的新功能，擴展和改革我們的金融服務中心，以及僱傭更多的客戶關係專業人員。相信這些投資，以及我們對卓越營運的關注，將繼續推動可持續增長。

亮眼財報數據公布後，美銀股價在美股盤前一度上漲 1%，隨後盤前漲幅收窄到 0.30%，至 29.89 美元。

值得注意的是，上周盤前披露季報後，摩根大通、花旗和富國的股價盤前也出現上漲，但隨後迅速逆轉，大幅下跌。其原因可能是華爾街早已預期到大銀行會受益於強勁的經濟、低稅收和高利率，而讓這些銀行巨頭的股價「見光死」。

『新聞來源／華爾街見聞』