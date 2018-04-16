海南發通知繼續嚴格調控房地産市場防止炒作和哄擡房價

4月16日下午，海南省住建廳消息，為了進一步貫徹落實穩定房地産市場，貫徹落實習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上的重要講話精神以及《中共中央國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》，海南省住建廳發布《關于進一步貫徹落實穩定房地産市場要求的通知》，開展專項整治嚴格執行“房八條”，防止炒作和哄擡房價。

一、強化主體責任，落實量價調控目标

各市縣政府要切實擔負起房地産市場調控的主體責任，嚴格執行國家和省政府有關穩定房地産市場的政策措施，各市縣要繼續嚴格按照我廳下達的調控目标進行調控。對落實調控目标不力、量價仍上漲過快的市縣，我廳將提請省政府進行約談問責。

二、嚴格執行“房八條”，強化審核和問責機制

各市縣政府要嚴格執行《關于做好房地産市場工作的通知》(瓊建房〔2018〕81号，以下簡稱“房八條”)有關規定，要堅決杜絕弄虛作假行為。對審核把關不嚴，甚至與中介機構或購房人串通違規銷售、規避限購政策的政府工作人員，各市縣要依法依規進行嚴肅處理，并將有關線索移送紀檢部門，對其單位、分管領導和主要領導進行問責。

三、加強屬地管理，防止炒作和哄擡房價

各市縣房管(住建)部門要對本轄區内所有房地産開發企業和中介機構進行約談，督促其依法依規銷售。各房地産開發企業和中介機構要組織從業人員對“房八條”等政策進行學習，防止任何形式的宣傳炒作和哄擡房價行為，要疏導排隊購房行為，要將有關要求傳達到每一名銷售人員，做到全覆蓋，不留死角。

四、組織督查和明察暗訪，使政策落實到位

我廳將聯合省紀委派駐組一同組織相關人員對各市縣執行“房八條”情況、房地産市場波動情況進行不間斷督查和明察暗訪。對執行政策不力的市縣政府、房管(住建)部門責任人員，我廳將提請省政府進行約談或問責。

五、開展專項整治，嚴厲打擊違法違規行為

各市縣房管(住建)部門要繼續組織開展房地産市場秩序專項整治，加大巡查力度，重點打擊利用“房八條”以及中央新政惡意炒作、哄擡房價以及弄虛作假購房的違法違規行為，發現一起，查處一起。對違法違規的房地産開發企業、中介機構及其從業人員要依法依規給予最嚴厲的處罰，直至清出海南市場。

六、加強輿情監控、引導和預警，銷售數據每日一報

各市縣房管(住建)部門繼續加強與宣傳、網信、公安、工商等單位的溝通協作，加強輿情監控和輿論引導，對不實信息進行預警和查處，及時澄清，正面引導，穩定市場預期。同時，各市縣商品住宅銷售數據要每日一報，我廳匯總後將及時上報省政府。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)