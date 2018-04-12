比特幣一度大漲17% 升破8千美元

根據 CNBC 報導，Coinbase 網站數據顯示，週四 (12 日) 比特幣一度大漲 17%，價格升破 8,000 美元；據交易商推論，應是前一陣子的查稅潮影響趨緩所致。

由 Coinbase 數據可得知，美東時間週四上午 7 點 54 分，比特幣一度觸及 8,011 美元，但目前價格已回落。

台北時間週四晚間 8 點 27 分，Coinbase 數據顯示，比特幣價格已降至 7,655 美元。

CNBC 引述部分交易商說法指出，美國報稅截止日期為 4 月 17 日，在此之前，比特幣因查稅潮壓力，持續遭到拋售，週四比特幣一度大漲，可能意味著前述壓力略有趨緩。

比特幣於 3 月跌至 7,000 美元以下，4 月價格已有回升跡象。

2018 年首季，加密貨幣表現慘澹，總市值大幅下滑 59%，其中，比特幣價格重挫約 50%。

雖然比特幣首季價格狂瀉，但仍有分析師抱持樂觀看法。Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee 表示，買入並長期持有股票的投資策略，同樣適用於比特幣，即使近期加密貨幣表現不佳，也先別賣。

Tom Lee 在 1 份報告中指出，比特幣和股票非常相似，由歷史數據可看出，投資人必須對自己的投資有所堅持，否則恐錯過豐收之日。

Tom Lee 預估，比特幣將於 2018 年中旬，達到 2 萬美元，並於年底達到 2 萬 5,000 美元。