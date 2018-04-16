華碩ZF5在台上市首日熱銷1.2萬支 菲律賓第100家專賣店15日開幕

華碩 (2357) 智慧新機 ZenFone 5 在台上市之後，傳出首日通路即熱銷 1.2 萬支，執行長沈振來親領軍趕赴第二站菲律賓首府馬尼拉接力發表，衝刺業績。華碩上週四 (12 日) 在台正式首發 ZenFone 5，標榜「越拍越懂你」的 AI 人工智慧功能，上市的首 24 小時即傳出捷報，線上通路熱銷逾 1.2 萬支，華碩因此緊急加碼追貨，以應需求。



同時間，華碩也由沈振來領軍，上週六 (14 日) 大軍開赴馬尼拉進行 ZenFone 5、5Z 與 5Q 等全系列新機的發表，並廣發英雄帖，邀請媒體、粉絲及全國大小省市通路夥伴近 700 人共襄盛舉，現場更首次祭出買手機抽汽車 (Toyota Vios) 的促銷活動，吸引大批人潮搶購。



華碩指出，該公司深耕菲律賓市場，自 ZenFone 第一代開始，至今已累計超過 180 萬支的銷售成績。此外，於通路布局亦成績斐然，華碩品牌專賣店、玩家共和國 (ROG) 品牌專賣店以及 ZenFone 品牌專賣店，遍布全國一至三級城市中精華購物中心與線上電商網站。



而華碩全菲律賓第 100 家專賣店面亦在週日 (15 日) 於全新落成的 Ayala Feliz Mall 開幕。在電商通路中，華碩與當地最大電商 Lavada 合作，去年創下 Lazada 手機年銷量前二強佳績。



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