遠傳15日開賣華碩ZenFone 5 信義威秀旗艦門市13日重新開幕

遠傳電信 (4904) 今(12)日宣布將於 15 日起在全省遠傳及全虹門市開賣 ASUS ZenFone 5 華碩首款搭載人工智慧 (AI) 的智慧型手機，搭配遠傳 4.5G 超極速方案 月付 1,399 元，手機 0 元起，再送 Google Play 購物金 1,500 元。此外，遠傳邀請國際級知名設計公司規劃象徵企業形象簡約大方的紅白色系門市，以傳遞品牌精神「只有遠傳 沒有距離」為宗旨的遠傳信義威秀旗艦門市重將於明 (13) 日開幕，遠傳指出，至 30 日為止，遠傳信義威秀門市開幕月期間，將推出驚喜優惠好康送等活動。遠傳指出，信義威秀旗艦門市已為數萬名用戶提供過電信服務，此次重新設計朝品牌形象、產品瀏覽、互動體驗、銷售服務等四大面向規畫，並結合旗下 friDay 行動數位品牌，規劃四大區的消費動線。



至於 15 日開賣的 ASUS ZenFone 5 擁有 AI 智慧拍照，自動場景偵測，超大感光，19:9 全新全螢幕，採用頂級材料和先進工藝，高質感的 2.5D 曲面玻璃螢幕與精緻機身巧妙融合；搭載先進高通 Snapdragon 636 處理器，具備 AI 運算能力。



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