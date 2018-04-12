華碩智慧新機戰！ZF5今搶先上市 施崇棠領軍出師

因應激烈的智慧型手機戰局，華碩 (2357) 今年有備而來，智慧新機戰提前開打！週四 (12 日) 由董事長施崇棠領軍，舉行新一代 ZenFone 5 新機上市記者會，正式宣布即日起在各大通路開賣，週日 (15 日) 於五大電信通路搭配資費方案搶市。有鑒於去年 ZF4 遲到第三季才問世，延誤商機，使得華碩去年智慧手機戰局不利，今年在新一代的 ZF5 系列機種的開發上，高層對開發進度盯的特別緊，先前法說會中就已經預告，今年新機將提前上市，內部設定銷售目標 1200 萬支，並成為第七家獲利的手機品牌。



華碩指出，ZenFone 歷經了五個世代的進化與提升，新機除了兼具美感、相機、電池續航力與影音等進階功能之外，並導入 AI 人工智慧，標榜「AI 智慧雙鏡頭」，越拍越懂你。



亞洲男神孔劉持續代言 ZenFone，這次為 ZenFone 5 拍攝電視廣告，亦於記者會中首播。



ZenFone 5 是華碩今年 5 系列主力機種，內建高通 Snapdragon 636 處理器與最高 4GB 記憶體，售價 11990 元；標榜「超廣角四鏡頭」的 ZenFone 5Q 則已在上月中在台上市，售價 9990 元；至於搭載高通 Snapdragon 845 處理器的 ZenFone 5Z 則預計 6 月上市。



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