〈房產〉賣方轉硬 房仲：Q1新北賣最快 高雄議價率增加最多

全台房市回溫，房仲業統計 2018 年第 1 季與去年同期內部議價空間與銷售天數後發現，全國銷售天數增加 2.2 天，議價空間縮小 0.3 個百分點。在六都的銷售天數表現上，台南增 27 天最多，新北減少 24.6 天最是吸睛，另外議價空間高雄市增加 6.2 個百分點，為六都最多。

而在議價空間上，高雄市增加 6.2 個百分點，台中卻減少了 3.2 個百分點。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，作為市場銷售狀況的質化指標，議價空間與銷售天數可看出交易雙方態度的改變，在銷售天數增加，議價空間持平的狀況下，也可觀察到賣方開價越趨平實，價格逐漸打底的現實。

如從銷售天數來看，今年第 1 季台北市銷售時間依舊最長，達 129 天，新北市最短，僅 94.2 天；在增減表現上，相較於 2017 年同期，減少最多的為新北的 24.6 天，增加最多的為台南的 27 天。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，新北市是案量較大的重賣壓區，不少賣得太久的屋主願意降價求售，新上架的案子也願意平實開價，兩相平均之下降低銷售天數，應是銷售天數明顯減少的重要原因。而台南可能是農曆年在即，不少賣很久的屋主願意在年前賣屋好過年，應是銷售天數增加的重要因素。

而在議價空間上，全台六都除了高雄外，增減幅度都在 4 個百分點之內，處於相對平穩。高雄增加 6.2 個百分點最多，台中減少 3.2 個百分點最明顯，郎美囡表示，議價率減少集中在桃園以南，應和總價低與開價平實有關，而高雄過去不少屋主開價過高，在期待早日了結的心態下，議價空間也增加。

徐佳馨並認為，如無太大黑天鵝出現，2018 年將延續 2017 年的基調，即便今年下半年可能面臨升息，不過幅度不大，影響應相對有限。