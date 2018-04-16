警惕銀行間市場的流動性風險

近日，國家金融與發展實驗室、中國社會科學院金融研究所及金融法律與金融監管研究基地發布了《中國金融監管報告2018》。《報告》指出，中國系統性金融風險的潛在表現之一是流動性風險，且集中體現在銀行間市場。

《報告》認為，過去5年來，中國經濟已經進入“新常態”，處在一個經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的階段，宏觀經濟風險與金融體系風險同時處在一個持續累積的階段。

“從邏輯上分析，系統性金融風險與宏觀經濟基本面有着緊密的内在關聯性，呈現出較為顯著的‘順周期性’。”《報告》認為，當經濟形成向上趨勢，系統性金融風險會被嚴重低估，且基本看不到蹤影。但是，當經濟形勢逆轉向下之時，系統性金融風險往往會迅速暴露、嚴重惡化並可能進一步引發經濟問題。

《報告》指出，中國系統性金融風險的潛在表現之一是流動性風險，且集中體現在銀行間市場，表現為“資産荒”和“負債荒”並存。

“流動性風險的本質就是整個金融體系的信用轉換驟停。”國家金融與發展實驗室副主任、中國社會科學院金融研究所副所長胡濱表示，在目前中國的金融體系中，銀行是主導機構，銀行間市場是核心的基礎市場，而流動性是銀行主導金融體系運作的核心變量。一旦銀行信用風險持續累積，期限錯配管理難度提升，資産負債匹配更加困難，“資産荒”和“負債荒”同時出現，這可能導緻銀行部門在流動性管理上面臨實質性難題，進而導致銀行體系以至整個銀行間市場的流動性風險。

同時，在金融機構資産多元化、資産期限長期化以及跨界合作過程中，金融機構對短期流動性的依賴程度日益提升，典型表現在隔夜拆借市場上。《報告》顯示，過去2年至3年中，銀行間市場已經成為一個嚴重依賴流動性的交易型市場。隔夜拆借規模從2015年2月份的1.34萬億元飊升至2016年8月份的9.44萬億元。2016年8月份後，人民銀行主動進行金融部門去棲桿並取得了積極進展，2017年8月份隔夜拆借規模仍有5.43萬億元。

《報告》預測，銀行間市場的調整將導致市場流動性整體偏緊，利率可能高位運行甚至小幅持續上行。雖有季末因素，2017年3月30日質押式回購隔夜利率盤中最高達26.8%，2017年9月30日質押式回購隔夜利率盤中最高達20%，過去120日隔夜利率加權平均達到3.06%。債券市場收益率曲線亦整體上移。

為進一步防範化解系統性金融風險，控制流動性風險，《報告》建議，應該把主動防範化解系統性金融風險放在更加重要的位置，建立健全系統性風險監測預警體系，深化金融監管體系改革，注重功能監管、依法監管和監管協調。實施貨币政策與宏觀審慎雙支柱政策框架，保障金融安全與穩定。

“還應堅持問題導向，防控系統性金融風險的核心要素。”胡濱說，重點包括關注金融順周期性的風險沖擊，強化流動性風險管控;深化財稅體系改革，緩釋地方政府公共債務風險;整治影子銀行體系，通過“穿透式”監管，防範混業經營與分業監管的制度性錯配等。

來源：經濟日報

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