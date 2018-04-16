海南將「開賭」 重磅馬彩概念股在這裡

海南特區「三十而立」，習近平 13 日宣佈支持海南全島建設自貿區、自貿港，隨後國務院發布深化改革意見，最受矚目的，莫過於鼓勵發展賽馬運動、體育彩券。一連串利多，帶動海南板塊週一（16 日）大幅開高，近 20 檔概念股以漲停開盤。

政策「大禮包」涉及自貿港、旅遊、博彩等，市場對於相關概念股炒作早已悄然揭開帷幕，資料顯示，2 月 12 日以來，海南板塊指數累計漲幅近 18%，排在各地區板塊第一位，遠超同期大盤表現！那麼這些板塊將如何受益于海南的的發展？又有哪些股票值得投資者重點關注？

安信證券看好免稅業務、交通、基建概念股：包括中國國旅、海峽股份、海汽集團、海南高速、海航創新、羅牛山等。

其中，中國國旅去年上半年三亞海棠灣免稅購物中心免稅商品銷售業務實現營業收入 31.34 億元，同比增長 24.22%；海航創新旗下擁有中國第一家以馬球、賽馬、馬術運動為一體的頂級俱樂部；海汽集團為海南省主要客運企業，擁有多方位客運能力。

國泰君安證券主要看好在海南當地擁有涉及旅遊，物流，基建和環保資源的上市公司，推薦個股：中國國旅，首旅酒店、海峽股份、羅牛山、海南瑞澤、海南橡膠、海南高速、海汽集團、雙成藥業。

興業證券關注免稅、彩券政策、特色小鎮概念，重點推薦：中國國旅、宋城演藝、三特索道及首旅酒店；還有海南瑞澤、龍韻股份、海航創新及羅牛山等。