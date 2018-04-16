國資委：一季度央企利潤總額3770.6億元 增長20.9%

國務院新聞辦公室定於2018年4月16日(星期一)上午10時在國務院新聞辦新聞發布廳舉行新聞發布會，請國務院國有資產監督管理委員會副秘書長、新聞發言人彭華崗介紹中央企業2018年一季度經濟運行情況。

國資委表示，一季度中央企業保持穩中向好發展態勢，經濟運行開局良好，實現首季“開門紅”。中央企業加強市場形勢研判，優化經營策略，努力提高中高端產品服務供給能力，一季度累計實現營業收入6.4萬億元，同比增長8.7%;3月份當月實現營業收入2.4萬億元，同比增長2.8%。電力、煤炭、機械、商貿等企業收入增速較快，石油石化、建築、交通運輸等企業收入增長平穩。

中央企業搶抓市場機遇，科學安排生產計劃，持續提升盈利能力，一季度累計實現利潤總額3770.6億元，同比增加650.7億元，增長20.9%;3月份當月實現利潤1698.7億元，同比增長17.8%，月度利潤創了新高。一季度中央企業淨利潤同比增長19.4%，歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長24.2%，國有資本回報水平明顯提升。

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