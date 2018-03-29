敬鵬去年汽車板營收衝177億元 比重75%同創新高

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 去年財報出爐，每股純益 3.78 元，其中汽車板比重占整體營收達 75%，占比創歷年新高，汽車板營收達 177.34 億元，也同創新高紀錄。

敬鵬去年稅後純益 15.01 億元，每股純益 3.78 元，董事會決議，擬配發去年股利每股 2.25 元。

敬鵬分析 2017 年汽車板比重占整體營收達 75%，消費性電子應用占 10%，工業產品應用占 9%，通訊電子應用占 3%，其他占 3%，換算下來，敬鵬去年在汽車板營收高達 177.34 億元，也寫新高。

就汽車板來看，健鼎 (3044-TW) 去年營收以 458.19 億元創歷史新高，年增 5.3%，其中汽車板營收達 92.55 億元，也寫歷史新高，年增 11.31%，法人估健鼎今年汽車板營收，可望挑戰 100 億元關卡。

健鼎自 2012 年進入開發汽車板，銷售比重去年正式突破 2 成。健鼎並持續看好汽車板市場成長，將調整接單結構，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

敬鵬去年營收 236.46 億元，毛利率 13.92%，年減 4.39 個百分點，稅後純益 15.01 億元，年減 39.7%，每股純益 3.78 元，創近 6 年新低。

敬鵬去年第 4 季因匯率及中國大陸紅色供應鏈殺價搶單影響之下，獲利能力大幅下降，第 4 季營收 55.26 億元，毛利率 12.26%，季減 1.38 個百分點，年減 6.63 個百分點，稅後純益為 2.99 億元，季減 38.65%，年減 54.76%，單季每股純益 0.61 元。

敬鵬主管指出，去年在匯率不利因素影響之下，造成獲利衰退，同時，新增的中國汽車板廠殺價競爭壓力，也造成價格下滑，但對今年汽車市場換購潮不看壞，目前對汽車電子廠的交貨正常，但實際營收數字則須視汽車電子廠的拉貨進度而定。