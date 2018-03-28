金正恩真的訪華 還晤習近平 表態半島無核化進程需中國幫忙

大陸官媒新華社終於打破外界揣測，報導北韓最高領導人金正恩 3 月 25-28 日在中國進行非正式訪問，並且見了中國國家主席習近平。金正恩並表態，若南韓和美國以善意回應北韓的努力，半島無核化問題能得到解決。但希望在進程中，與中國加強戰略溝通，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定。

習近平感謝金正恩電賀他當選國家主席，並表示對金正恩此次來華訪問，時機特殊、意義重大，充分體現金正恩和北韓黨中央對中朝兩黨兩國關係的高度重視，予以高度評價。

金正恩則表示，當前，朝鮮半島局勢急速前進，發生不少重要變化，從情義上和道義上，應該及時向習近平當面通報情況。

習近平表示，中朝雙方基於歷史和現實，立足於國際地區格局和中朝關係大局，作出的戰略選擇，也是唯一正確選擇，不應也不會因一時一事而變化。

他並強調，中國黨和政府高度重視中朝友好合作關係，將繼續高層互訪、互派特使、互致信函，就重大問題做戰略溝通，深入交換意見，積極促進和平發展。並透過各種形式，加強兩國人民交流往來，加強兩青年一代交流。

金正恩也強調，此次來訪希望與中國加強戰略溝通，加深傳統友誼。希望今後能有機會習近平經常見面，並通過互派特使、致親筆信等方式保持密切溝通，把高層會晤對兩黨兩國關係的引領發展到新水準。

在朝鮮半島局勢方面，習近平表示，中國堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。呼籲各方支持半島北南雙方改善關係，共同為勸和促談作出切實努力。中方願在半島問題上繼續發揮建設性作用，同包括朝方在內的各方一道努力，共同推動半島形勢走向緩和。

金正恩則表示，當前朝鮮半島形勢開始向好發展。北韓主動採取了措施緩和緊張局勢，提出了和平對話建議。按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場。北韓決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話，舉行朝美首腦會晤。

他強調，如果南韓和美國以善意回應北韓的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的。在這一進程中，北韓希望同中方加強戰略溝通，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定。

金正恩在宴會上致辭時還特別強調，在朝鮮半島形勢空前巨變的情況下，本著推動半島和平穩定、繼承和發展朝中友誼的良好願望，對中國進行了「快速訪問」。並跟習近平就發展中朝關係、各自國內形勢、維護朝鮮半島和平穩定等進行了成功會談。

除了夫人李雪主外，這次隨金正恩秘密訪華的有朝鮮勞動黨中央副委員長、組織指導部部長崔龍海，朝鮮勞動黨中央副委員長、宣傳鼓動部部長朴光浩，朝鮮勞動黨中央副委員長、國際部部長李洙墉，朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲，朝鮮外相李勇浩等。