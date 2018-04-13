要北韓棄核武？金正恩向美國開5條件曝光

美國總統川普和北韓領導人金正恩預計在今年 5 月底或 6 月初舉行「川金會」，南韓《民族日報》報導，兩國近來為了首腦會談溝通時，北韓方面透露，假如要他們完全放棄核武的話，美國必須答應 5 項條件。

南韓《民族日報》援引多位消息人士指出，這些條件分別為：1、美國撤除在南韓的核戰略設備；2、美國和南韓聯合軍演時不得出動戰略武器；3、美國保證不用常規武器和核武器侵犯北韓；4、南北韓停戰協定改成和平協定；5、美國與北韓建交。

值得關注的是，北韓並未要求駐守在南韓的美軍撤離，反而表示就算日後北韓政權獲得保障，也不會要求美國從南韓撤軍。

今年 3 月，青瓦台國家安保室長鄭義溶訪問北韓後就曾表示，北韓有意追求無核化，前提是消除對北韓的軍事威脅、保障政權安全。

報導中指出，美國認為如果北韓願意棄核，則對建交與和平協定抱持樂觀態度，但為避免重蹈過去的失敗，美國將極力縮短北韓去核時程到「1 年左右」，避免北韓藉此爭取時間發展核武

消息人士透露，會談過程中，因技術性問題也可能延展到二年，而「川金會」只會確定「去核化」的補償原則和「棄核時程」，具體內容將在後續會談中協商。

《韓民族日報》報導，美國和北韓對於「川金會」的地點爭論不休，但現在比較可能不會在南韓舉行。