星巴克的新未來 「冷萃咖啡」會是金雞母？

美國知名連鎖咖啡店星巴克 (SBUX-US)，決定提升「冷萃咖啡」(Cold Brew Coffee) 產品占比，宣布與冷萃咖啡業者 Joyride Coffee 合作，未來將在醫院、書店、學校和辦公室的星巴克營業據點提供 Joyride 製造的冷萃咖啡。

Joyried 冷萃咖啡 (圖: 官方 FB)

雙方協議的合作內容指出，Joyride 將使用星巴克的咖啡豆進行冷萃，並將產品桶裝，確保咖啡的品質和新鮮度，並將咖啡桶運送至星巴克指定服務位置，雙方並沒有透露交易的詳細金額。

Joyride 的執行長 David Belanich 告訴《CNBC》：「冷萃咖啡不是一種時尚，而星巴克很具有前景，看到了它的潛力，並在不破壞品質和標準的前提下，打算大幅推廣。」

星巴克在第 4 季財報會議上表示，冷萃咖啡是為公司菜單中，成長最快的品項之一，高端的冰萃咖啡產品售價約比一般普通冰咖啡高出 20%，而口味方面，則是較甘甜滑順，口感濃郁不會酸澀。

星巴克銷售兩種冷萃咖啡，一種為一般的，另一種為加有氮氣的，口感會變得更柔軟，一般的冷萃咖啡在全國都可以買的到，而添加氮氣的冷萃咖啡，約只有 1500 間門市有販售。

星巴克冷萃咖啡 (圖: 官網)

添加氮氣的冷萃咖啡很受歡迎，據《富比世》報導，當星巴克在 2015 年首次販售此商品時，有販賣的店家，業績大幅增漲 25%，這也是為什麼，星巴克認為持續將冷萃咖啡擴展到不同營業據點，是件重要的計畫。

星巴克股價日線走勢圖

星巴克去年年底表示，預計在未來五年內，冷咖啡飲料將增長至近一半的整體飲料收入，而公司預測，到 2021 年時，公司提供的飲料組合，約有 50％將為冷飲，高於 2013 年的 35％冷飲占比。