俄鋁遭制裁之下 中國鋁出口能彌補市場供應不足嗎？

在美國對俄羅斯鋁業龍頭俄鋁 (Rusal) 實施制裁之際，中國第 1 季鋁出口來到新高，或許正好能減弱相關制裁對市場的衝擊。

中國海關數據顯示，今年 1-3 月份中國共出口 127 萬噸鋁，年增 20%，為歷來同期最高水平。2017 年出貨量達 479 萬噸，已創下歷史新高。

據《路透》報導，考慮到美國實施鋼鋁關稅，將阻礙中國鋁進口美國，因此鋁消費者可能也需要找其他解決方案。

自從制裁宣布之後，國際鋁價已上漲 10% 以上，但專家認為，如果中國鋁要轉到美國，在一系列關稅實施的情況下，恐怕價格要升到更高，才足以吸引中國出口。

法國興業銀行金屬研究主管 Robin Bhar 說，中國是唯一能生產剩餘鋁的地方，因此需要更多誘因，才可能轉向輸入美國。

俄鋁占中國以外全球鋁產量約 14%，在美國對鋼鋁課稅之後，這個全球全年 6500 萬噸供應的市場，流向已開始變化。

貿易商指出，加拿大及澳洲等國家因取得豁免，生產的鋁已經流往美國，但獲得實物價格較期貨價格成本溢價飆升，中東與印度的產量正取代這些位置。

一些分析師與交易員預計，俄鋁的產量將轉流向中國及其他亞洲地區，而中國會增加出口產量，以彌補美國及其他國家出現的缺口。但俄鋁將不得不接受 25% 折價，以進入中國市場。

ING 銀行分析師 Oliver Nugent 認為，如果俄鋁能接受折價，產品預計會流向中國，反過來，中國也會提高出口數量。

但也有分析師對此提出質疑。中國有色金屬工業協會副會長 Wen Xianjun 指出，俄國的產品確實會至中國銷售，但中國鋁能否進入美國問題仍多，主要是出口往美國的關稅很高，而且產品結構也不同。

Bhar 認為，美國溢價必須至少增加 25%，才足以吸引中國的出口。