倫鋁狂歡：斬獲1990年以來最大三日漲幅！

摘要：LME 期鋁隔夜漲 3.3%，創 2012 年 3 月以來最高收盤價，其一度在三個交易日累計漲 10%，創 1990 年以來最大同期漲幅。現貨市場升水幅度加深，較一周前猛增一倍至 52 美元 / 噸。

隔夜，倫敦鋁期貨價格創出六年最高位，過去 5 個交易日累計大漲超過 15%。

LME 三個月期鋁收盤逆勢上漲 3.3%，報 2325 美元 / 噸，為 2012 年 3 月以來最高收盤價，盤中一度觸及 2331 美元 / 噸。其餘工業金屬全部收跌，LME 期鋅跌 4.5%。

自從川普政府上周五（4 月 6 日）宣布將俄羅斯鋁業（Rusal）納入制裁名單以來，LME 鋁在短短三個交易日就大漲 10%，創出 1990 年以來最大三日漲幅。

美國要求與制裁企業和個人有關的任何商業合約和活動都必須在 60 天內終止。俄鋁股價周一狂跌逾 50%。該公司為俄第一大鋁企、世界第二大鋁企。去年其鋁產量 370 萬噸，約占全球總產量的 7%，公司稱對美出口占其產量的 10% 以上。

供應憂慮大增

市場預計制裁或致鋁的供需失衡，從而引發投資者蜂擁買入。

路透社援引荷蘭國際集團 (ING) 的大宗商品策略師 Oliver Nugent 稱：「俄鋁是一家舉足輕重的生產商。從本質上講，此舉的風險在於讓西方消費者很難購買到這種材料。」

道瓊斯新聞社引述標普全球普氏（S&P Global Platts）分析師 Karen McBeth 稱，如果制裁令持續顯效，其對美國鋁價的影響將非常大，而且會具有持續性。

問題在於，目前尚不清楚最終影響究竟會有多大。彭博社引述澳新集團（ANZ）高級商品策略師 Daniel Hynes 稱，「我不認為事情就此結束了。很明顯，俄羅斯鋁供應中斷的風險正在攀升。」

現貨市場參與者已經開始採取行動。昨日，LME（倫敦金屬交易所）首席執行官 Matt Chamberlain 稱，將採取臨時性行動，停止出售進入 LME 倉庫的俄鋁的鋁錠，此決定自下周二（4 月 17 日）開始生效。

LME 將採取行動的消息公布後，其鋁註冊倉單當日大增。周四的 LME 數據顯示，鋁註冊倉單增加了 94450 噸，按周增加 6.3%，至 107 萬噸。LME 位於鹿特丹和弗利辛恩的歐洲註冊倉庫的現貨交割多數已經完成。

backwardation 結構加深

目前，投資者正在大量買入鋁，這使得期鋁現貨升水、期貨貼水（backwardation）的曲線結構進一步加深。

普氏資訊數據顯示，現貨鋁升水幅度周四擴增至 52 美元 / 噸，而一周前僅為 22 美元 / 噸。

LME 期鋁市場的 4 月 - 5 月溢價同樣擴大，至 15 美元 / 噸。

倫鋁被超買

鑒於 LME 期鋁的 14 天 RSI（相對強弱指數）指標讀數已經超過 70，高達 77，這表明倫鋁可能已經步入超買區間。

據普氏資訊，LME 經紀商 Marex Spectron 在一份報告中表示，倫鋁目前是六大工業金屬中被做空最嚴重的品種。截至周二收盤，投機客持有的 LME 期鋁合約空頭部位在未平倉合約中的比例為 12%，但較上周四 22% 的高位顯著下降。

『新聞來源／華爾街見聞』