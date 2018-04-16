智飛生物(300122-CN)代理的又一重磅五價輪狀病毒疫苗獲批

4月13日，國家藥監局完成了默沙東五價輪狀病毒疫苗中國上市的行政審批，目前處于制作藥證的狀態。這是一款用于預防兒童輪狀病毒腹瀉的重磅疫苗，仍由智飛生物代理，預計今年3季度可正式在中國上市銷售，保守預計將給智飛生物(300122-CN)每年帶來5億元左右的淨利潤。

輪狀病毒是導緻嬰幼兒腹瀉的主要原因，并容易引起小孩死亡。據世衛組織的調查，發展中國家5歲以下兒童死亡中，5%是由輪狀病毒性腹瀉引起的。中國調查的情況，6-23月齡兒童輪狀病毒檢出率大于42%，每年有近4萬名兒童因輪狀病毒腹瀉死亡，約占中國5歲以下兒童總死亡人數的12%。因此，輪狀病毒腹瀉是我國重點防治的“小兒四病”之一。

目前，中國銷售的輪狀病毒疫苗還是最為初級的，預防效果并不好，但年銷售額也有10億元左右。同時，國内企業申請臨床的輪狀病毒的也沒有達到五價的。

五價輪狀病毒疫苗共需接種3劑。在新西蘭，每劑為50新西蘭元，折合人民币3劑共750元左右。預計中國的定價與之比較接近，假設10%的适齡嬰幼兒接種(每年800萬人)，則帶給智飛生物每年的淨利在8.8億元。

來源：證券時報

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