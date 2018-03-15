美國市場核心：時薪增速的假跳與假摔之辯

摘要：民生證券張瑜指出，美國 1 月時薪增速數據跳漲的原因，在於極端天氣降低了工時，周薪穩定的前提下倒算出的時薪陡增，是「假跳」；而 2 月氣候影響減弱，時薪增速回落是真實的季節性衝擊退潮的表現，是「真摔」。

民生證券張瑜 13 日發布的宏觀專題報告中，就美國股債市場的核心宏觀數據——時薪增速今年 1-2 月的表現進行了梳理與解讀。

張瑜指出，美國 1 月時薪增速數據跳漲的原因，在於極端天氣降低了工時，周薪穩定的前提下倒算出的時薪陡增，是「假跳」；而 2 月氣候影響減弱，影響地區轉向中北部，對工時的衝擊作用減弱，2 月時薪增速回落是真實的季節性衝擊退潮的表現，是「真摔」。

放眼全年，民生證券研報認為美國時薪增速 2018 年難有跳漲，由於工時基本穩定，整體薪金增速也將維持溫和，回到 17 年年末的水平，平均水平在 2.6%-2.7% 左右，直接跳升到 3% 的可能性極低，市場過高的通膨預期面臨修復。

研報提示，過去兩個月通膨預期過高，推升美債利率的市場情況，與 2016 年年底有很大的相似性，如果薪金增速未來連續幾個月平穩（進一步回升的力度不及市場預期），那麼美債利率現在漲得越多，後續的回落也就越為確定（2016 年年底的債市利率超漲，2017 年美債利率下修是全年的宏觀主題），數據值得持續關注。

上述結論風險是美國經濟增長遠超預期。

薪資數據矛盾與其背後周薪、時薪、工時三者的聯繫

研報指出，1 月跳漲的薪資數據中出現了周薪和時薪的明顯分歧，即周薪年增率增速減弱而時薪年增率增速跳漲的問題。2018 年 1 月美國私人非農員工平均時薪年增率上漲 2.89%，較 2017 年 12 月上升 0.3 個百分點，但周薪年增率上漲僅為 2.59%，較 2017 年 12 月下降了 0.3 個百分點。

回顧歷史數據，除了經濟危機時期，周薪增速和時薪增速的波動基本保持同步，而此次造成周薪增速和時薪增速走勢相悖的因素，張瑜認為是工時下降造成了一定扭曲作用。

根據美國勞工統計局統計說明，時薪是由統計的周薪和工時數據推算而得，即時薪 = 周薪 / 工時。時薪中長期的走勢跟隨周薪由宏觀經濟等一些基本面因素決定，短期內時薪作為倒算數據則可能會由於工時衝擊而出現「被動」的波動。當工時短期內向下波動，會反作用推動時薪上漲，造成時薪增速高於周薪增速，甚至兩者變化方向相悖的情況。

2018 年 1 月美國私人非農員工一周工時僅為 34.3 小時，較上月直接減小了 0.2 個小時，為 2016 年 12 月以來的低點。工時數據波動很小，一般月度之間的變化不超過 0.1 個小時，此次工時減少 0.2 個小時，已經足以對周薪和時薪增速造成扭曲作用。若我們排除此次工時的過度波動，假設 1 月工時為 34.4 小時，即比 2017 年 12 月少 0.1 個小時，那麼時薪年增率增速將下降至 2.6%，基本符合 2017 年全年的時薪增速中樞，延續 2017 年走勢。

來源：民生證券

極端氣候和罷工短期影響工時 2018 年第一季結束後或將褪去

張瑜指出，影響工時的因素，長期來看取決於經濟增長，與 GDP 增速正相關。而短期來看，工時常因一系列意外因素出現短期波動，比如極端氣候、集體罷工。

2017 年 12 月底至 2018 年 1 月，美國尤其是東北部城市受寒冬極端天氣影響嚴重，工人出勤亦受到影響，工作時間下降。根據美國勞工統計局數據，2018 年 1 月共有 182.3 萬名員工因天氣原因出勤時間未能達到 35 小時，另有 49.6 萬名員工因天氣原因沒能到到崗工作，直接導致總體工時下降，時薪增速出現跳漲。

回顧經濟危機後至今三個因素間的關係：因天氣因素未能工作的勞動人數，工時年增率增速，時薪年增率增速，可以發現當因極端天氣未能到崗工作的勞動人數驟增，工時均對應下跌，時薪年增率增速出現大幅跳漲（對比上月跳升 0.2 個百分點左右）。

來源：民生證券

研報強調，此次受氣候影響未能工作的勞動人數集中在一般服務業、製造業、貿易業和運輸倉儲業，這幾個行業的工時減少是最為明顯的。

上述四個行業或為就業人口占比極高的行業，或為平均工資明顯低於總體平均水平的行業，因此集中在這幾個行業的工時減少對就業總體的影響更大，對總體時薪水平的拖累作用則明顯減小。

來源：民生證券

結合今年三月初「炸彈氣旋」再度襲擊美國東部，強降雪影響十餘州，具體影響仍需待 3 月氣象數據公布後再做分析，張瑜認為二月工時將回升，對時薪增速造成的扭曲作用將減小，但波動作用有可能在三月重現；天氣因素對美國工人時薪的影響，或要在 2018 年第一季結束後才會完全褪去。

儘管近期美國貿易摩擦進一步加劇，但貿易戰影響到實際貿易增速上有一定的滯後性，民生證券預期 2018 年前第三季的貿易增速依然較好。

來源：民生證券

『新聞來源／華爾街見聞』