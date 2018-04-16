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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/13  107/04/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.36700   10.36300   0.00400    0.03860
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.61320    9.60810   0.00510    0.05308
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.82920    9.82190   0.00730    0.07432
中國信託台灣活力基金                                             15.82000   15.68000   0.14000    0.89286
中國信託台灣優勢基金                                             18.21000   18.15000   0.06000    0.33058
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.47000    9.37000   0.10000    1.06724
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.67200    9.65670   0.01530    0.15844
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24160    9.22710   0.01450    0.15715
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19470   10.18440   0.01030    0.10114
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.73920    9.73000   0.00920    0.09455
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.95700    9.88820   0.06880    0.69578
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.78130    8.72060   0.06070    0.69605
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.11950   11.11480   0.00470    0.04229
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.16280   10.15850   0.00430    0.04233
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96870   10.96850   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.59640    9.59170   0.00470    0.04900
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.43510    9.43050   0.00460    0.04878
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.81400    9.81170   0.00230    0.02344
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.64430    9.64220   0.00210    0.02178
中國信託精穩基金                                                 17.94180   17.92000   0.02180    0.12165
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.27000   11.21000   0.06000    0.53524
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
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元大2001基金                                                     68.10000   67.50000   0.60000    0.88889
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.08010   38.16020  -0.08010   -0.20990
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26990   11.26890   0.00100    0.00887
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.80150   10.78440   0.01710    0.15856
元大上證50基金                                                   31.69000   32.00000  -0.31000   -0.96875
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.04000   13.14000  -0.10000   -0.76104
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.09000   12.16000  -0.07000   -0.57566
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.20000   13.22000  -0.02000   -0.15129
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.55400   13.57700  -0.02300   -0.16940
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.36000   17.35400   0.00600    0.03457
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.36400   11.37700  -0.01300   -0.11427
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.36600   11.36200   0.00400    0.03521
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.19000    3.21000  -0.02000   -0.62305
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.80000   14.88000  -0.08000   -0.53763
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.61650   46.48980   0.12670    0.27253
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35200   10.35150   0.00050    0.00483
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65600    9.65550   0.00050    0.00518
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.90640    9.89120   0.01520    0.15367
元大巴西指數基金                                                  6.58400    6.63700  -0.05300   -0.79855
元大巴菲特基金                                                   31.36000   31.10000   0.26000    0.83601
元大日經225基金                                                  27.45000   27.32000   0.13000    0.47584
元大台商收成基金                                                 24.07000   24.04000   0.03000    0.12479
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.63000   12.65000  -0.02000   -0.15810
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.22000   37.11000   0.11000    0.29642
元大台灣中型100基金                                              33.16000   32.98000   0.18000    0.54579
元大台灣加權股價指數基金                                         25.25000   25.23100   0.01900    0.07530
元大台灣卓越50基金                                               82.56000   82.54000   0.02000    0.02423
元大台灣金融基金                                                 17.05000   17.07000  -0.02000   -0.11716
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.14000   31.12000   0.02000    0.06427
元大台灣高股息基金                                               26.03000   26.08000  -0.05000   -0.19172
元大台灣電子科技基金                                             36.46000   36.36000   0.10000    0.27503
元大全球ETF成長組合基金                                          10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.45000   14.42000   0.03000    0.20804
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.05000   13.13000  -0.08000   -0.60929
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.33000   12.42000  -0.09000   -0.72464
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.68700   12.78700  -0.10000   -0.78204
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.87000    6.88000  -0.01000   -0.14535
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.06000    8.10000  -0.04000   -0.49383
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.37000    6.40000  -0.03000   -0.46875
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.16100   10.10600   0.05500    0.54423
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.53000   10.45000   0.08000    0.76555
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.57000    9.50000   0.07000    0.73684
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32300   10.33870  -0.01570   -0.15186
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57700    9.59160  -0.01460   -0.15222
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.19680    9.19500   0.00180    0.01958
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.58370    8.58200   0.00170    0.01981
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.87000   13.85000   0.02000    0.14440
元大全球農業商機基金                                             15.94000   15.79000   0.15000    0.94997
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
元大印尼指數基金                                                  9.33600    9.44400  -0.10800   -1.14358
元大印度指數基金                                                  9.64900    9.60000   0.04900    0.51042
元大印度基金                                                     12.55000   12.52000   0.03000    0.23962
元大多多基金                                                     20.46000   20.10000   0.36000    1.79104
元大多福基金                                                     59.17000   58.61000   0.56000    0.95547
元大亞太成長基金                                                  9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.67210    8.66740   0.00470    0.05423
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.24190    7.23800   0.00390    0.05388
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.99300   10.04800  -0.05500   -0.54737
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.89200    9.94600  -0.05400   -0.54293
元大卓越基金                                                     52.78000   52.38000   0.40000    0.76365
元大店頭基金                                                      9.69000    9.54000   0.15000    1.57233
元大泛歐成長基金                                                  9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19450   10.19400   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.06040    9.04700   0.01340    0.14812
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.11050   30.03590   0.07460    0.24837
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.43720   36.55410  -0.11690   -0.31980
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.11900   19.00040   0.11860    0.62420
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.15420   19.36880  -0.21460   -1.10797
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.99580   37.00580  -0.01000   -0.02702
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.46070   20.39440   0.06630    0.32509
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.01470   18.11970  -0.10500   -0.57948
元大高科技基金                                                   18.63000   18.40000   0.23000    1.25000
元大得利貨幣市場基金                                             16.22760   16.22740   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96370   11.96360   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.77000   14.66000   0.11000    0.75034
元大華夏中小基金                                                  8.59000    8.66000  -0.07000   -0.80831
元大新中國基金-人民幣                                            11.58000   11.74000  -0.16000   -1.36286
元大新中國基金-美元                                              11.90200   12.06800  -0.16600   -1.37554
元大新中國基金-新台幣                                            11.24000   11.38000  -0.14000   -1.23023
元大新主流基金                                                   27.21000   26.71000   0.50000    1.87196
元大新東協平衡基金-美元                                          10.31200   10.31200   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
元大新興市場ESG策略基金                                          13.10000   13.13000  -0.03000   -0.22848
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.80150   10.81560  -0.01410   -0.13037
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.97340   10.99350  -0.02010   -0.18284
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.93710   10.93500   0.00210    0.01920
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.75610    9.75420   0.00190    0.01948
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.91990    9.92720  -0.00730   -0.07354
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.66770    9.67490  -0.00720   -0.07442
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.56170    9.54950   0.01220    0.12776
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.32210    9.31020   0.01190    0.12782
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.68130    9.68860  -0.00730   -0.07535
元大新興亞洲基金                                                 11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.76250    9.77480  -0.01230   -0.12583
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.75280    9.76500  -0.01220   -0.12494
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.51860    9.51130   0.00730    0.07675
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.50890    9.50160   0.00730    0.07683
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07890   15.07870   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     39.32000   38.89000   0.43000    1.10568
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
元大實質多重資產基金-美元                                         9.89900    9.95900  -0.06000   -0.60247
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.43000   14.25000   0.18000    1.26316
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.38000   16.84000  -0.46000   -2.73159
元大精準中小基金                                                 23.05000   22.94000   0.11000    0.47951
元大摩臺基金                                                     38.75000   38.72000   0.03000    0.07748
元大標普500基金                                                  23.46000   23.19000   0.27000    1.16429
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.84000   13.95000  -0.11000   -0.78853
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.20000   29.66000   0.54000    1.82063
元大標智滬深300基金                                              18.72000   18.90000  -0.18000   -0.95238
元大歐洲50基金                                                   24.43000   24.26000   0.17000    0.70074
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.67620    9.60620   0.07000    0.72870
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13550   10.13510   0.00040    0.00395
元大績效基金                                                     56.57000   55.49000   1.08000    1.94630
元大韓國KOSPI200基金                                             23.76000   23.58000   0.18000    0.76336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.82000   15.68000   0.14000    0.89286
日盛上選基金                                                     33.77000   33.37000   0.40000    1.19868
日盛小而美基金                                                   19.84000   19.67000   0.17000    0.86426
日盛中國內需動力基金                                             11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.73020   11.73320  -0.00300   -0.02557
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.05510   10.05770  -0.00260   -0.02585
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05350   12.05660  -0.00310   -0.02571
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32610   10.32870  -0.00260   -0.02517
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78150   10.77980   0.00170    0.01577
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.22060    9.21910   0.00150    0.01627
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.12000   12.21000  -0.09000   -0.73710
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.63000   12.72000  -0.09000   -0.70755
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.38000   12.45000  -0.07000   -0.56225
日盛日盛基金                                                     13.65000   13.45000   0.20000    1.48699
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.08860   10.06940   0.01920    0.19068
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.68280    9.66440   0.01840    0.19039
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79380    9.77100   0.02280    0.23334
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.40270    9.38070   0.02200    0.23452
日盛全球新興債券基金A                                            10.89400   10.87630   0.01770    0.16274
日盛全球新興債券基金B                                             8.63030    8.61630   0.01400    0.16248
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44610    2.44560   0.00050    0.02044
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74250    1.74220   0.00030    0.01722
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38310    0.38310   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27400    0.27390   0.00010    0.03651
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.57300   12.56580   0.00720    0.05730
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.83780    8.83270   0.00510    0.05774
日盛亞洲機會基金                                                  7.65000    7.67000  -0.02000   -0.26076
日盛首選基金                                                     17.97000   17.76000   0.21000    1.18243
日盛高科技基金                                                   17.81000   17.61000   0.20000    1.13572
日盛貨幣市場基金                                                 14.74570   14.74560   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   39.46000   38.87000   0.59000    1.51788
日盛精選五虎基金                                                 39.36000   38.99000   0.37000    0.94896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46340   13.46330   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.04000   35.62000   0.42000    1.17911
台新MSCI中國基金                                                 21.89000   21.91000  -0.02000   -0.09128
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.99000   18.00000  -0.01000   -0.05556
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.41000   21.31000   0.10000    0.46926
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13950   14.13940   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77500    9.77470   0.00030    0.00307
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89090   10.89630  -0.00540   -0.04956
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.89910    9.88400   0.01510    0.15277
台新中國通基金                                                   49.28000   48.81000   0.47000    0.96292
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.29000   16.38000  -0.09000   -0.54945
台新中國精選中小基金                                             12.22000   12.30000  -0.08000   -0.65041
台新主流基金                                                     25.17000   25.05000   0.12000    0.47904
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.83000   17.96000  -0.13000   -0.72383
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61290    0.61870  -0.00580   -0.93745
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.59000   13.69000  -0.10000   -0.73046
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46660    0.47110  -0.00450   -0.95521
台新台灣中小基金                                                 39.09000   38.66000   0.43000    1.11226
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.18660    9.24150  -0.05490   -0.59406
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.31080    9.39960  -0.08880   -0.94472
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.31000    8.38000  -0.07000   -0.83532
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.26090   10.35860  -0.09770   -0.94318
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.15000    9.22000  -0.07000   -0.75922
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.69220   10.68660   0.00560    0.05240
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.34900   11.34170   0.00730    0.06436
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
台新印度基金                                                     15.68000   15.73000  -0.05000   -0.31786
台新亞美短期債券基金                                             10.84490   10.85670  -0.01180   -0.10869
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.85440    8.85330   0.00110    0.01242
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30930    0.30990  -0.00060   -0.19361
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.99960   11.99810   0.00150    0.01250
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41290    0.41370  -0.00080   -0.19338
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07490   11.07480   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.64530   30.62610   0.01920    0.06269
台新智慧生活基金-美元                                            10.11200   10.07360   0.03840    0.38119
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.38010    9.38850  -0.00840   -0.08947
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.09630    9.08610   0.01020    0.11226
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.83630    9.84520  -0.00890   -0.09040
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54550    9.53480   0.01070    0.11222
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.42360   10.38810   0.03550    0.34174
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35090    0.35040   0.00050    0.14269
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.95350    7.92640   0.02710    0.34190
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28100    0.28060   0.00040    0.14255
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.33000    6.30000   0.03000    0.47619
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.25700   10.20000   0.05700    0.55882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.83000   20.49000   0.34000    1.65935
未來資產全球大消費基金                                           14.46000   14.38000   0.08000    0.55633
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.93800   11.92150   0.01650    0.13841
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.78780    9.81100  -0.02320   -0.23647
未來資產亞洲新富基金                                             21.44000   21.44000   0.00000    0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54830   12.54820   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.90000   12.69000   0.21000    1.65485
未來資產新興市場債券基金A                                         8.93130    8.93740  -0.00610   -0.06825
未來資產新興市場債券基金B                                         6.92870    6.96830  -0.03960   -0.56829
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.97400   10.97300   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.15830   10.12900   0.02930    0.28927
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46370    9.46520  -0.00150   -0.01585
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56890   10.57050  -0.00160   -0.01514
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.59150    8.57770   0.01380    0.16088
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.65690    9.64170   0.01520    0.15765
永豐中小基金                                                     50.94000   50.62000   0.32000    0.63216
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88500    1.88800  -0.00300   -0.15890
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43230    2.43630  -0.00400   -0.16418
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.91460    8.90410   0.01050    0.11792
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.15650   11.14340   0.01310    0.11756
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.68000    4.70000  -0.02000   -0.42553
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.82000   21.86000  -0.04000   -0.18298
永豐主流品牌基金                                                 17.28000   17.10000   0.18000    1.05263
永豐永豐基金                                                     35.31000   35.14000   0.17000    0.48378
永豐亞洲民生消費基金                                             12.27000   12.34000  -0.07000   -0.56726
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81880   12.81680   0.00200    0.01560
永豐高科技基金                                                   24.42000   24.00000   0.42000    1.75000
永豐貨幣市場基金                                                 13.86130   13.86120   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08400    2.08870  -0.00470   -0.22502
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47350    2.47760  -0.00410   -0.16548
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97970    7.97530   0.00440    0.05517
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.48000   10.47430   0.00570    0.05442
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.56460    7.54250   0.02210    0.29301
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.39930   11.36600   0.03330    0.29298
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.30000   19.40000  -0.10000   -0.51546
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.47000   54.40000   0.07000    0.12868
永豐領航科技基金                                                 40.24000   39.79000   0.45000    1.13094
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.56000   12.59000  -0.03000   -0.23828
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.28000   10.20000   0.08000    0.78431
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
永豐趨勢平衡基金                                                 48.07000   47.72000   0.35000    0.73345
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.42450   11.42340   0.00110    0.00963
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.77690    9.78190  -0.00500   -0.05111
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.77700    9.78190  -0.00490   -0.05009
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.71150    9.71540  -0.00390   -0.04014
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71520    9.71900  -0.00380   -0.03910
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.78640    9.79150  -0.00510   -0.05209
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.91380    9.91910  -0.00530   -0.05343
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69710    9.70170  -0.00460   -0.04741
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78540    9.79000  -0.00460   -0.04699
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.69000   11.78000  -0.09000   -0.76401
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.90000   10.99000  -0.09000   -0.81893
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.93000   12.05000  -0.12000   -0.99585
兆豐國際中小基金                                                 15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.84000   14.97000  -0.13000   -0.86840
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.56000   20.77000  -0.21000   -1.01107
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.04000   21.28000  -0.24000   -1.12782
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.99000   11.95000   0.04000    0.33473
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
兆豐國際生命科學基金                                             14.78000   14.64000   0.14000    0.95628
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.22680   10.20240   0.02440    0.23916
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.76230   10.75010   0.01220    0.11349
兆豐國際全球高股息基金                                           11.37000   11.30000   0.07000    0.61947
兆豐國際全球基金                                                 30.91000   30.76000   0.15000    0.48765
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.19940   10.19890   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.46280    9.44900   0.01380    0.14605
兆豐國際國民基金                                                 23.74000   23.59000   0.15000    0.63586
兆豐國際第一基金                                                 13.51000   13.46000   0.05000    0.37147
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.02430   10.01250   0.01180    0.11785
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.08320    8.07370   0.00950    0.11767
兆豐國際萬全基金                                                 20.89000   20.81000   0.08000    0.38443
兆豐國際電子基金                                                 26.53000   26.22000   0.31000    1.18230
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.94000    7.91000   0.03000    0.37927
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.29000   22.32000  -0.03000   -0.13441
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.97000   16.99000  -0.02000   -0.11772
兆豐國際豐台灣基金                                               32.27000   32.29000  -0.02000   -0.06194
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48220   12.48210   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.19580   11.18660   0.00920    0.08224
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.05210   12.04040   0.01170    0.09717
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.84110   10.83090   0.01020    0.09417
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.65330   11.64220   0.01110    0.09534
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.33920    8.37050  -0.03130   -0.37393
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.75650    9.80440  -0.04790   -0.48856
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.24920    9.27510  -0.02590   -0.27924
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.28330    9.32810  -0.04480   -0.48027
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57380    9.61250  -0.03870   -0.40260
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
合庫貨幣市場基金                                                 10.11370   10.11360   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.88470    9.87820   0.00650    0.06580
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.17160   10.16490   0.00670    0.06591
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.35390   10.34020   0.01370    0.13249
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.99860   11.99080   0.00780    0.06505
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.93220   13.91410   0.01810    0.13008
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.41260    9.46140  -0.04880   -0.51578
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.07100   10.10640  -0.03540   -0.35027
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.27510    8.29520  -0.02010   -0.24231
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.40950    9.45820  -0.04870   -0.51490
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.68850   10.74650  -0.05800   -0.53971
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.87850   10.87750   0.00100    0.00919
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.74890   10.74820   0.00070    0.00651
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.04040   10.01960   0.02080    0.20759
安聯中國東協基金                                                 16.12000   16.11000   0.01000    0.06207
安聯中國策略基金                                                 15.77000   15.83000  -0.06000   -0.37903
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.46000   14.48000  -0.02000   -0.13812
安聯中華新思路基金-美元                                          14.74000   14.76000  -0.02000   -0.13550
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
安聯台灣大壩基金                                                 25.90000   25.82000   0.08000    0.30984
安聯台灣科技基金                                                 45.42000   45.21000   0.21000    0.46450
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47140   12.47130   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.54000   29.45000   0.09000    0.30560
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13570   10.12750   0.00820    0.08097
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.11460   15.10170   0.01290    0.08542
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.77710    9.76880   0.00830    0.08496
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.12270   12.10820   0.01450    0.11975
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14910   10.13650   0.01260    0.12430
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.30330   12.28800   0.01530    0.12451
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.69120    9.68040   0.01080    0.11157
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.52590    9.51400   0.01190    0.12508
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.23300    9.22160   0.01140    0.12362
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.88350   11.86760   0.01590    0.13398
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.94830   10.93160   0.01670    0.15277
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61390   10.59650   0.01740    0.16421
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.09650    9.08140   0.01510    0.16627
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.90090    8.88730   0.01360    0.15303
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.60360    8.58940   0.01420    0.16532
安聯全球人口趨勢基金                                             11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.31000    9.22000   0.09000    0.97614
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.25000   32.83000   0.42000    1.27932
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
安聯全球計量平衡基金                                             12.63000   12.63000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07220   12.07060   0.00160    0.01326
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54270   10.54140   0.00130    0.01233
安聯全球新興市場基金                                             18.72000   18.64000   0.08000    0.42918
安聯全球農金趨勢基金                                              9.37000    9.28000   0.09000    0.96983
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
安聯亞洲動態策略基金                                             25.03000   25.04000  -0.01000   -0.03994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01790   10.02210  -0.00420   -0.04191
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.82060    9.82470  -0.00410   -0.04173
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.32560   84.35140  -0.02580   -0.03059
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.90690   12.90540   0.00150    0.01162
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.14530   67.16450  -0.01920   -0.02859
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.19230   10.19110   0.00120    0.01177
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51750    2.51770  -0.00020   -0.00794
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63960   10.62640   0.01320    0.12422
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09260    2.09360  -0.00100   -0.04776
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88230    8.87160   0.01070    0.12061
宏利台灣動力基金                                                 31.74000   31.57000   0.17000    0.53849
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.49960   10.49580   0.00380    0.03620
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.76890    9.74500   0.02390    0.24525
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.39470    8.39290   0.00180    0.02145
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05100    8.03500   0.01600    0.19913
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
宏利全球債券組合基金                                             13.05270   13.03050   0.02220    0.17037
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79930    2.80170  -0.00240   -0.08566
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80720   11.81450  -0.00730   -0.06179
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84330    8.84910  -0.00580   -0.06554
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28050    2.28440  -0.00390   -0.17072
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.62740   10.61340   0.01400    0.13191
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.39730    4.42040  -0.02310   -0.52258
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.71550    0.71910  -0.00360   -0.50063
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.26000   20.34000  -0.08000   -0.39331
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.65400   11.63670   0.01730    0.14867
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.41740   10.40080   0.01660    0.15960
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01390    9.99220   0.02170    0.21717
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.16520    9.14930   0.01590    0.17378
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.67740    8.66380   0.01360    0.15697
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44440    8.42370   0.02070    0.24574
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.69230    8.67700   0.01530    0.17633
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84880    2.84730   0.00150    0.05268
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41770    0.41750   0.00020    0.04790
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.52890   12.51410   0.01480    0.11827
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95430    0.95340   0.00090    0.09440
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.77080    7.76090   0.00990    0.12756
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17670    2.17560   0.00110    0.05056
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31310    0.31300   0.00010    0.03195
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.54720    9.53410   0.01310    0.13740
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35290    0.35270   0.00020    0.05671
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62580   13.62570   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.91000  -0.01000   -0.34364
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.70000   12.72000  -0.02000   -0.15723
宏利臺灣股息收益基金                                             29.01000   28.91000   0.10000    0.34590
宏利澳幣保本基金                                                 11.90820   11.90750   0.00070    0.00588
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.99770    9.99460   0.00310    0.03102
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.15500   10.15860  -0.00360   -0.03544
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.05230    9.03720   0.01510    0.16709
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.54140   10.52380   0.01760    0.16724
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
貝萊德新台幣基金                                                 12.92240   12.92230   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.47000   25.42000   0.05000    0.19670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13420   11.13300   0.00120    0.01078
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.11110   10.10880   0.00230    0.02275
保德信大中華基金                                                 31.06000   31.25000  -0.19000   -0.60800
保德信中小型股基金                                               44.44000   44.05000   0.39000    0.88536
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.73000   10.79000  -0.06000   -0.55607
保德信中國中小基金-美元                                          11.32000   11.41000  -0.09000   -0.78878
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.80170    9.85160  -0.04990   -0.50652
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.77140    9.81880  -0.04740   -0.48275
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.90710    9.95760  -0.05050   -0.50715
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.56080   10.61460  -0.05380   -0.50685
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
保德信中國品牌基金-美元                                          10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.18000   11.28000  -0.10000   -0.88652
保德信台商全方位基金                                             35.29000   34.83000   0.46000    1.32070
保德信全球中小基金                                               29.12000   28.95000   0.17000    0.58722
保德信全球消費商機基金                                           17.28000   17.24000   0.04000    0.23202
保德信全球基礎建設基金                                           11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
保德信全球資源基金                                                7.67000    7.65000   0.02000    0.26144
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.39000    9.29000   0.10000    1.07643
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.54000   29.14000   0.40000    1.37268
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.03960   10.03050   0.00910    0.09072
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.68820   10.67820   0.01000    0.09365
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.03560    9.00880   0.02680    0.29749
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.61260    9.58420   0.02840    0.29632
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.44350    8.43520   0.00830    0.09840
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.88570   10.87500   0.01070    0.09839
保德信亞太基金                                                   22.23000   22.24000  -0.01000   -0.04496
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.64850    8.65740  -0.00890   -0.10280
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.22590   11.23750  -0.01160   -0.10323
保德信店頭市場基金                                               34.33000   34.07000   0.26000    0.76313
保德信拉丁美洲基金                                                7.65000    7.62000   0.03000    0.39370
保德信金平衡基金                                                 29.55000   29.48000   0.07000    0.23745
保德信金滿意基金                                                 41.01000   40.91000   0.10000    0.24444
保德信科技島基金                                                 24.77000   24.64000   0.13000    0.52760
保德信高成長基金                                                 88.83000   87.84000   0.99000    1.12705
保德信第一基金                                                   26.48000   26.21000   0.27000    1.03014
保德信貨幣市場基金                                               15.74260   15.74240   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.71500   10.70560   0.00940    0.08780
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.34700   10.31810   0.02890    0.28009
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.99770   10.99120   0.00650    0.05914
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.94250    9.91740   0.02510    0.25309
保德信新世紀基金                                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.30980    8.30650   0.00330    0.03973
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91190   10.90750   0.00440    0.04034
保德信新興趨勢組合基金                                           11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
保德信瑞騰基金                                                   15.52370   15.52370   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.88930    9.88860   0.00070    0.00708
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04080   10.03900   0.00180    0.01793
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.80970    9.82280  -0.01310   -0.13336
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.87500    9.88920  -0.01420   -0.14359
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.96660    9.97050  -0.00390   -0.03912
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.96670    9.97070  -0.00400   -0.04012
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.94900    9.94600   0.00300    0.03016
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94910    9.94620   0.00290    0.02916
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.95460    9.96260  -0.00800   -0.08030
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.90460    9.90540  -0.00080   -0.00808
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84630    9.84150   0.00480    0.04877
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98870    1.98980  -0.00110   -0.05528
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65840    2.66050  -0.00210   -0.07893
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31480    0.31480   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45670    0.45670   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.83000    8.82570   0.00430    0.04872
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.92990   11.91850   0.01140    0.09565
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71600    9.72060  -0.00460   -0.04732
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.69470   11.70070  -0.00600   -0.05128
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.27020    9.26960   0.00060    0.00647
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.19510   11.19440   0.00070    0.00625
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29740   10.29280   0.00460    0.04469
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.09790   10.10410  -0.00620   -0.06136
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.19270   10.19060   0.00210    0.02061
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67670   10.67450   0.00220    0.02061
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.07430   10.07960  -0.00530   -0.05258
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.93060    9.92970   0.00090    0.00906
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15900   10.15800   0.00100    0.00984
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.86720    9.86670   0.00050    0.00507
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98300    9.99250  -0.00950   -0.09507
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.76420   10.75980   0.00440    0.04089
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.58050    6.55820   0.02230    0.34003
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.03090   10.99360   0.03730    0.33929
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63640   11.63630   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.72000   19.58000   0.14000    0.71502
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4471.990004439.30000  32.69000    0.73638
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.73880   10.75490  -0.01610   -0.14970
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.14460   12.18290  -0.03830   -0.31438
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.40820   11.44340  -0.03520   -0.30760
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.65850    9.67300  -0.01450   -0.14990
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.45290   10.48580  -0.03290   -0.31376
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.26090   10.29250  -0.03160   -0.30702
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.06280   11.07940  -0.01660   -0.14983
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.02350   12.06140  -0.03790   -0.31423
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.99350   12.03040  -0.03690   -0.30672
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.87000    6.83000   0.04000    0.58565
柏瑞巨人基金                                                     13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63770   13.63760   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.90000   15.86000   0.04000    0.25221
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.35390   13.32060   0.03330    0.24999
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.93810   11.91960   0.01850    0.15521
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.60790   12.58850   0.01940    0.15411
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.11580    9.09310   0.02270    0.24964
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.86990    6.85280   0.01710    0.24953
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.07680    9.06270   0.01410    0.15558
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.71260    8.69550   0.01710    0.19665
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.12350   11.10630   0.01720    0.15487
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.59930    8.58600   0.01330    0.15490
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.11510   12.09630   0.01880    0.15542
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.56870   11.53990   0.02880    0.24957
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.70190   11.67900   0.02290    0.19608
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.47710   11.45940   0.01770    0.15446
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.10420    9.08150   0.02270    0.24996
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.14090   10.12520   0.01570    0.15506
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.95880    9.93930   0.01950    0.19619
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.89380    9.87860   0.01520    0.15387
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.72590    9.71090   0.01500    0.15447
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.02170   10.00540   0.01630    0.16291
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.02030   10.01280   0.00750    0.07490
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97770    9.97010   0.00760    0.07623
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03650   10.02990   0.00660    0.06580
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97550    9.95930   0.01620    0.16266
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.96110    9.95370   0.00740    0.07434
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.93150    9.92400   0.00750    0.07557
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.99040    9.98380   0.00660    0.06611
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.00250    9.98630   0.01620    0.16222
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.02030   10.01280   0.00750    0.07490
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97770    9.97010   0.00760    0.07623
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03650   10.02990   0.00660    0.06580
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97550    9.95930   0.01620    0.16266
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.96110    9.95370   0.00740    0.07434
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.93150    9.92400   0.00750    0.07557
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.99040    9.98380   0.00660    0.06611
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.74910   10.73800   0.01110    0.10337
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.04670   12.04130   0.00540    0.04485
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.51570   11.51120   0.00450    0.03909
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.32620    9.31660   0.00960    0.10304
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.17890   10.17430   0.00460    0.04521
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.03910   10.03510   0.00400    0.03986
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.45980   10.44910   0.01070    0.10240
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.21660   11.21160   0.00500    0.04460
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.12540   11.12110   0.00430    0.03867
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.32630    9.31670   0.00960    0.10304
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.17930   10.17470   0.00460    0.04521
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.03940   10.03550   0.00390    0.03886
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.44000   13.42000   0.02000    0.14903
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.77000   13.84000  -0.07000   -0.50578
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.35000   13.40000  -0.05000   -0.37313
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36670   11.38100  -0.01430   -0.12565
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.53520    7.54460  -0.00940   -0.12459
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.49040   11.47930   0.01110    0.09670
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.21300   11.20860   0.00440    0.03926
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.40040   10.39650   0.00390    0.03751
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.57140    8.56310   0.00830    0.09693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.74770    9.74390   0.00380    0.03900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.78170    9.77800   0.00370    0.03784
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78600   10.78180   0.00420    0.03895
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.09060   10.08090   0.00970    0.09622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38360   10.37970   0.00390    0.03757
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.09890   10.09490   0.00400    0.03962
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.26140    9.25250   0.00890    0.09619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.23630    9.23080   0.00550    0.05958
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.80320    9.79950   0.00370    0.03776
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.44210   12.40120   0.04090    0.32981
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03410   12.00510   0.02900    0.24156
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.50230   11.47420   0.02810    0.24490
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.56580    7.54090   0.02490    0.33020
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63720    9.61400   0.02320    0.24131
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.31950   10.29430   0.02520    0.24480
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.69540   10.66020   0.03520    0.33020
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52060   11.49250   0.02810    0.24451
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42740   10.40220   0.02520    0.24226
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.64860    9.61690   0.03170    0.32963
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.53910   10.51340   0.02570    0.24445
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.20400   11.19840   0.00560    0.05001
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.85760   11.85850  -0.00090   -0.00759
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.95930   10.96070  -0.00140   -0.01277
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.31040    9.30570   0.00470    0.05051
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.96840    9.96920  -0.00080   -0.00802
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.97440    9.97560  -0.00120   -0.01203
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.17660   11.17750  -0.00090   -0.00805
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.99650    9.99150   0.00500    0.05004
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.43890   10.44020  -0.00130   -0.01245
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62460    9.61970   0.00490    0.05094
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.46450    9.45970   0.00480    0.05074
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.19050   10.19130  -0.00080   -0.00785
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.73200    9.73320  -0.00120   -0.01233
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.06000   17.97000   0.09000    0.50083
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.76000   16.66000   0.10000    0.60024
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.09880   13.06690   0.03190    0.24413
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.90280   10.87670   0.02610    0.23996
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.67360   11.64830   0.02530    0.21720
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.12520   12.10340   0.02180    0.18011
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.35970   11.33460   0.02510    0.22145
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.07100   10.04690   0.02410    0.23987
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.52980   10.50700   0.02280    0.21700
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.38290   10.36420   0.01870    0.18043
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.51050   10.48740   0.02310    0.22026
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.32620   10.30380   0.02240    0.21740
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.45090   10.42780   0.02310    0.22152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.53000   13.34000   0.19000    1.42429
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.99000   32.91000  -0.92000   -2.79550
國泰大中華基金                                                   21.65000   21.50000   0.15000    0.69767
國泰小龍基金                                                     16.51000   16.38000   0.13000    0.79365
國泰中小成長基金                                                 45.86000   45.47000   0.39000    0.85771
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.42460    4.46430  -0.03970   -0.88928
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.63000   20.78000  -0.15000   -0.72185
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81040    0.81800  -0.00760   -0.92910
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77010    0.77740  -0.00730   -0.93903
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09020    2.09000   0.00020    0.00957
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.70050    9.69020   0.01030    0.10629
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.40520    8.39630   0.00890    0.10600
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32840    0.32850  -0.00010   -0.03044
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.36580   11.36480   0.00100    0.00880
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80710    1.80790  -0.00080   -0.04425
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.11010   10.11580  -0.00570   -0.05635
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.35010    0.35110  -0.00100   -0.28482
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.92470    4.95230  -0.02760   -0.55732
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.95000   23.04000  -0.09000   -0.39063
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77780    0.78260  -0.00480   -0.61334
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.68140    3.70640  -0.02500   -0.67451
國泰中港台基金台幣級別                                           17.16000   17.25000  -0.09000   -0.52174
國泰中港台基金美元級別                                            0.58870    0.59300  -0.00430   -0.72513
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.60000   26.49000   0.11000    0.41525
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.13000   13.24000  -0.11000   -0.83082
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.25000   33.72000   0.53000    1.57177
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39590   12.39580   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.74000   28.47000   0.27000    0.94837
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21810    2.20970   0.00840    0.38014
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35370    0.35250   0.00120    0.34043
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45840    0.45700   0.00140    0.30635
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.67000   12.62000   0.05000    0.39620
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46020    0.45950   0.00070    0.15234
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.42000    5.40000   0.02000    0.37037
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18250    0.18200   0.00050    0.27473
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41630    0.41570   0.00060    0.14433
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37950    0.37890   0.00060    0.15835
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43930    0.43860   0.00070    0.15960
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48550    0.48480   0.00070    0.14439
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.02000   19.02000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.30000   21.31000  -0.01000   -0.04693
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.38360    2.39450  -0.01090   -0.45521
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.31590   11.35620  -0.04030   -0.35487
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.34760   10.38450  -0.03690   -0.35534
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38100    0.38300  -0.00200   -0.52219
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34850    0.35020  -0.00170   -0.48544
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49070    0.49330  -0.00260   -0.52706
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.77000   11.87000  -0.10000   -0.84246
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41540    0.41980  -0.00440   -1.04812
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.97000   17.86000   0.11000    0.61590
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61410    0.61170   0.00240    0.39235
國泰科技生化基金                                                 38.32000   37.86000   0.46000    1.21500
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.00000   24.65000   0.35000    1.41988
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.98000   14.14000  -0.16000   -1.13154
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.84130   37.99850  -0.15720   -0.41370
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.50460   19.38360   0.12100    0.62424
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48980   19.71390  -0.22410   -1.13676
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.43420   39.41160   0.02260    0.05734
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.31580   39.22110   0.09470    0.24145
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.47790   40.33340   0.14450    0.35826
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90700   11.90320   0.00380    0.03192
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18680   12.18310   0.00370    0.03037
國泰紐幣保本基金                                                 12.24130   12.24340  -0.00210   -0.01715
國泰高科技基金                                                   13.60000   13.40000   0.20000    1.49254
國泰國泰基金台幣級別                                             24.14000   23.88000   0.26000    1.08878
國泰富時中國A50基金                                              20.55000   20.73000  -0.18000   -0.86831
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34010    0.33970   0.00040    0.11775
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44740    0.44690   0.00050    0.11188
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.63000   10.55000   0.08000    0.75829
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36180    0.35980   0.00200    0.55586
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47600    0.47340   0.00260    0.54922
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35310    0.35170   0.00140    0.39807
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46440    0.46270   0.00170    0.36741
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.84020   10.81860   0.02160    0.19966
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.93650    7.92070   0.01580    0.19948
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36650    0.36580   0.00070    0.19136
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27120    0.27120   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41200    0.41290  -0.00090   -0.21797
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14780    2.14520   0.00260    0.12120
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44630    1.44460   0.00170    0.11768
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35290    0.35270   0.00020    0.05671
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37800    0.37780   0.00020    0.05294
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24010    0.23990   0.00020    0.08337
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.84200   10.83460   0.00740    0.06830
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.16610    7.16120   0.00490    0.06842
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.84000   34.75000   0.09000    0.25899
國泰價值卓越基金                                                 16.01000   15.78000   0.23000    1.45754
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39230    0.38980   0.00250    0.64135
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.11600   12.11010   0.00590    0.04872
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41390    0.41380   0.00010    0.02417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63890    9.65280  -0.01390   -0.14400
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60740    8.61730  -0.00990   -0.11489
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55860   10.57380  -0.01520   -0.14375
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.51910    9.53010  -0.01100   -0.11542
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06370   11.06270   0.00100    0.00904
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.07770   10.05620   0.02150    0.21380
第一金大中華基金                                                 28.31000   28.06000   0.25000    0.89095
第一金小型精選基金                                               40.60000   40.11000   0.49000    1.22164
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.50000   14.60000  -0.10000   -0.68493
第一金中國世紀基金-美元                                           9.92920   10.01330  -0.08410   -0.83988
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
第一金中概平衡基金                                               25.43000   25.20000   0.23000    0.91270
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22650   15.22630   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.58500  177.58300   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.57330   13.49210   0.08120    0.60183
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.57270   13.49260   0.08010    0.59366
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.37000   12.27000   0.10000    0.81500
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.37000   12.27000   0.10000    0.81500
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.98500    9.97840   0.00660    0.06614
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.98590    9.97930   0.00660    0.06614
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.50040    9.49310   0.00730    0.07690
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.52400    9.51670   0.00730    0.07671
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32480   10.31790   0.00690    0.06687
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.82790    9.82030   0.00760    0.07739
第一金全球大趨勢基金                                             22.22000   22.03000   0.19000    0.86246
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.83010    7.83720  -0.00710   -0.09059
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.61800    5.62310  -0.00510   -0.09070
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.16530    9.18170  -0.01640   -0.17862
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.16630    9.18280  -0.01650   -0.17968
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.35640    9.37330  -0.01690   -0.18030
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.35770    9.37450  -0.01680   -0.17921
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61190    8.58570   0.02620    0.30516
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.04180   10.01130   0.03050    0.30466
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.81830    9.80900   0.00930    0.09481
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.10890    8.10300   0.00590    0.07281
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.92890    8.91830   0.01060    0.11886
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.92900    8.91840   0.01060    0.11886
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01690   11.00650   0.01040    0.09449
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01770   11.00730   0.01040    0.09448
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.98320    9.96630   0.01690    0.16957
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.63890   14.62160   0.01730    0.11832
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.96300   14.96130   0.00170    0.01136
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.98140   14.97980   0.00160    0.01068
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.42000   13.39000   0.03000    0.22405
第一金亞洲科技基金                                               20.86000   20.92000  -0.06000   -0.28681
第一金亞洲新興市場基金                                           13.75000   13.81000  -0.06000   -0.43447
第一金店頭市場基金                                               10.27000   10.14000   0.13000    1.28205
第一金創新趨勢基金                                               24.40000   24.07000   0.33000    1.37100
第一金電子基金                                                   35.18000   34.76000   0.42000    1.20829
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.98000   20.00000  -0.02000   -0.10000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.33000   14.42000  -0.09000   -0.62413
統一大滿貫基金                                                   32.95000   32.90000   0.05000    0.15198
統一大龍印基金                                                   16.85000   16.89000  -0.04000   -0.23683
統一大龍騰中國基金                                               11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
統一中小基金                                                     26.17000   25.98000   0.19000    0.73133
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.69840    9.75190  -0.05350   -0.54861
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.91850    9.97050  -0.05200   -0.52154
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.41320    9.45580  -0.04260   -0.45052
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.30180   11.31080  -0.00900   -0.07957
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.47200   11.47280  -0.00080   -0.00697
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89560   10.89370   0.00190    0.01744
統一台灣動力基金                                                 16.87000   16.70000   0.17000    1.01796
統一全天候基金                                                  108.74000  107.81000   0.93000    0.86263
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.64970    8.63500   0.01470    0.17024
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.15700    9.13470   0.02230    0.24412
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.96180    8.93550   0.02630    0.29433
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.81430    8.79930   0.01500    0.17047
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.33110    9.30840   0.02270    0.24387
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.13220    9.10540   0.02680    0.29433
統一全球債券組合基金                                             12.12870   12.12650   0.00220    0.01814
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.96000   14.86000   0.10000    0.67295
統一全球新科技基金(美元)                                         15.41000   15.30000   0.11000    0.71895
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.01000   13.88000   0.13000    0.93660
統一亞太基金                                                     26.96000   27.01000  -0.05000   -0.18512
統一亞洲大金磚基金                                               12.96000   13.00000  -0.04000   -0.30769
統一奔騰基金                                                     58.01000   57.39000   0.62000    1.08033
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63460   16.63450   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     25.32000   25.41000  -0.09000   -0.35419
統一統信基金                                                     32.70000   32.42000   0.28000    0.86366
統一黑馬基金                                                     58.88000   58.22000   0.66000    1.13363
統一新亞洲科技能源基金                                           19.85000   19.84000   0.01000    0.05040
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.43660    8.43180   0.00480    0.05693
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.53620   10.53020   0.00600    0.05698
統一經建基金                                                     46.18000   45.82000   0.36000    0.78568
統一龍馬基金                                                     68.83000   68.17000   0.66000    0.96817
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.01000   21.62000   0.39000    1.80389
野村中小基金                                                     49.82000   49.18000   0.64000    1.30134
野村中國機會基金                                                 14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
野村巴西基金                                                      6.37000    6.40000  -0.03000   -0.46875
野村日本領先基金                                                 12.23000   12.29000  -0.06000   -0.48820
野村台灣高股息基金                                               22.59000   22.67000  -0.08000   -0.35289
野村台灣運籌基金                                                 37.36000   37.15000   0.21000    0.56528
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.77060    9.77090  -0.00030   -0.00307
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.77020    9.76950   0.00070    0.00717
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.78600    9.78650  -0.00050   -0.00511
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.85260    9.85290  -0.00030   -0.00304
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83320    9.83250   0.00070    0.00712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.81600    9.81650  -0.00050   -0.00509
野村平衡基金                                                     19.23000   19.11000   0.12000    0.62794
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.45000   12.47000  -0.02000   -0.16038
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
野村全球生技醫療基金                                             15.81000   15.64000   0.17000    1.08696
野村全球品牌基金                                                 27.09000   26.94000   0.15000    0.55679
野村全球氣候變遷基金                                              8.41000    8.31000   0.10000    1.20337
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.65000   12.53000   0.12000    0.95770
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.69000   18.52000   0.17000    0.91793
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.04000   11.97000   0.07000    0.58480
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.63700   10.62790   0.00910    0.08562
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.42960   10.41820   0.01140    0.10942
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.67570    9.65600   0.01970    0.20402
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.42640    9.40710   0.01930    0.20516
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84050    8.81560   0.02490    0.28245
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.06120   11.03860   0.02260    0.20474
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.59210   10.57040   0.02170    0.20529
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98380    9.95590   0.02790    0.28024
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.37060   11.34170   0.02890    0.25481
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.94950   10.91990   0.02960    0.27106
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.45170   10.41600   0.03570    0.34274
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.54300   10.49760   0.04540    0.43248
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.55750   10.52440   0.03310    0.31451
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.99100    9.94710   0.04390    0.44133
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.53890    9.48400   0.05490    0.57887
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.79940    9.75750   0.04190    0.42941
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.95240   11.90120   0.05120    0.43021
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.72180   12.69130   0.03050    0.24032
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.02960   10.98120   0.04840    0.44075
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.53390   10.47320   0.06070    0.57957
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.05280   11.00540   0.04740    0.43070
野村成長基金                                                     29.17000   29.13000   0.04000    0.13732
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.95370    9.98260  -0.02890   -0.28950
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.95340    9.98230  -0.02890   -0.28951
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.73410    9.74790  -0.01380   -0.14157
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.12320   10.15260  -0.02940   -0.28958
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.08780   10.11710  -0.02930   -0.28961
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.86870    9.88260  -0.01390   -0.14065
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.43000   13.47000  -0.04000   -0.29696
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.19460   10.24420  -0.04960   -0.48418
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.11770   10.15590  -0.03820   -0.37614
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.90300    9.93180  -0.02880   -0.28998
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.55460   10.54800   0.00660    0.06257
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.41980   10.41490   0.00490    0.04705
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.20330   10.18880   0.01450    0.14231
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.09840    9.08750   0.01090    0.11994
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.93830    9.92800   0.01030    0.10375
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.82730    9.81890   0.00840    0.08555
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.56820   13.55200   0.01620    0.11954
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.79430   12.78120   0.01310    0.10249
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.49750   10.48850   0.00900    0.08581
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.30920   10.28890   0.02030    0.19730
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.00310    9.98510   0.01800    0.18027
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37290    9.35140   0.02150    0.22991
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.94060   10.91550   0.02510    0.22995
野村泰國基金                                                     43.93000   43.86000   0.07000    0.15960
野村高科技基金                                                   11.35000   11.17000   0.18000    1.61146
野村貨幣市場基金                                                 16.24170   16.24150   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.90000   16.93000  -0.03000   -0.17720
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06880    8.05820   0.01060    0.13154
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.78120   11.76580   0.01540    0.13089
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.18000    6.95000   0.23000    3.30935
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
野村精選貨幣市場基金                                             12.06770   12.06770   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.29000   11.19000   0.10000    0.89366
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.27000    8.26000   0.01000    0.12107
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
野村積極成長基金                                                 12.32000   12.30000   0.02000    0.16260
野村優質基金                                                     34.15000   33.87000   0.28000    0.82669
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72720    8.72020   0.00700    0.08027
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.08430    8.07670   0.00760    0.09410
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88940    7.88080   0.00860    0.10913
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57170   11.56240   0.00930    0.08043
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.53210   10.52220   0.00990    0.09409
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30670   10.29540   0.01130    0.10976
野村環球基金-人民幣計價                                          15.12000   15.02000   0.10000    0.66578
野村環球基金-美元計價                                            12.07000   11.99000   0.08000    0.66722
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.04000   15.90000   0.14000    0.88050
野村鴻利基金                                                     22.19000   22.06000   0.13000    0.58930
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84550   16.84540   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.66000   20.55000   0.11000    0.53528
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.27000   10.38000  -0.11000   -1.05973
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.99000   12.92000   0.07000    0.54180
野村鑫平衡組合基金                                               14.57000   14.53000   0.04000    0.27529
野村鑫全球債券組合基金                                           13.22210   13.20300   0.01910    0.14466
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91770    9.91440   0.00330    0.03328
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94830    9.94800   0.00030    0.00302
凱基台商天下基金                                                 13.78000   13.74000   0.04000    0.29112
凱基台灣精五門基金                                               21.18000   21.25000  -0.07000   -0.32941
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86460   10.84350   0.02110    0.19459
凱基亞太高股息基金                                               13.48000   13.45000   0.03000    0.22305
凱基亞洲四金磚基金                                               18.30000   18.27000   0.03000    0.16420
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.88000   13.85000   0.03000    0.21661
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.70350   13.71760  -0.01410   -0.10279
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.83000   12.81000   0.02000    0.15613
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52720   11.52710   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.50000   27.44000   0.06000    0.21866
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.91000   19.64000   0.27000    1.37475
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.31450   20.08570   0.22880    1.13912
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.59000   18.50000   0.09000    0.48649
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.70430   18.65050   0.05380    0.28846
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.02560   10.01710   0.00850    0.08485
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.02570    8.01890   0.00680    0.08480
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.08000    8.06000   0.02000    0.24814
凱基資源國基金                                                    9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.96000   10.86000   0.10000    0.92081
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.66480   11.60090   0.06390    0.55082
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.88130   10.81380   0.06750    0.62420
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.30000   12.18000   0.12000    0.98522
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.68320   12.58880   0.09440    0.74987
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.28000   15.46000  -0.18000   -1.16429
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.26000   28.57000   0.69000    2.41512
富邦NASDAQ-100基金                                               26.80000   26.43000   0.37000    1.39992
富邦上証180基金                                                  31.61000   31.86000  -0.25000   -0.78468
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24490    0.24680  -0.00190   -0.76985
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.17000    7.21000  -0.04000   -0.55479
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.04000    6.97000   0.07000    1.00430
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.35000   44.54000  -1.19000   -2.67176
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.57500   20.55550   0.01950    0.09487
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.20300   11.20190   0.00110    0.00982
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.65020   10.63520   0.01500    0.14104
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.08390   13.09420  -0.01030   -0.07866
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93960    1.94080  -0.00120   -0.06183
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.74700    9.75480  -0.00780   -0.07996
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49290    1.49390  -0.00100   -0.06694
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58680   11.58890  -0.00210   -0.01812
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.75020    1.75080  -0.00060   -0.03427
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10900   10.11090  -0.00190   -0.01879
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54640    1.54690  -0.00050   -0.03232
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.92090   11.96550  -0.04460   -0.37274
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.33140   11.37630  -0.04490   -0.39468
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.93540   10.96050  -0.02510   -0.22900
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.54090   10.58030  -0.03940   -0.37239
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.93870    9.97810  -0.03940   -0.39486
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.60070    9.62280  -0.02210   -0.22966
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.81000   14.90000  -0.09000   -0.60403
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.31000   23.02000   0.29000    1.25977
富邦日本東証基金                                                 22.08000   21.94000   0.14000    0.63810
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.81000   41.84000  -0.03000   -0.07170
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.64000   46.55000   0.09000    0.19334
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.27000   51.23000   0.04000    0.07808
富邦台灣心基金                                                   22.53000   22.33000   0.20000    0.89566
富邦台灣釆吉50基金                                               47.90000   47.88000   0.02000    0.04177
富邦台灣科技指數基金                                             55.96000   55.88000   0.08000    0.14316
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28890    0.29090  -0.00200   -0.68752
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30910    2.31060  -0.00150   -0.06492
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34360    0.34370  -0.00010   -0.02910
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.75670   10.76130  -0.00460   -0.04275
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01490    2.01630  -0.00140   -0.06943
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33170    0.33180  -0.00010   -0.03014
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.32920    9.33320  -0.00400   -0.04286
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.75000   22.67000   0.08000    0.35289
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.14000   15.21000  -0.07000   -0.46022
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.02000   27.74000   0.28000    1.00937
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61720   15.61700   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     65.90000   65.41000   0.49000    0.74912
富邦科技基金                                                     25.27000   24.91000   0.36000    1.44520
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.61620   38.51940   0.09680    0.25130
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.24340   38.36110  -0.11770   -0.30682
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.39100   37.40080  -0.00980   -0.02620
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.75000   12.78000  -0.03000   -0.23474
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.15000   33.98000   0.17000    0.50029
富邦香港H股基金                                                  21.48000   21.49000  -0.01000   -0.04653
富邦高成長基金                                                   25.30000   25.10000   0.20000    0.79681
富邦基金                                                         13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
富邦深証100基金                                                  11.42000   11.47000  -0.05000   -0.43592
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.55000   20.40000   0.15000    0.73529
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40020    0.39910   0.00110    0.27562
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.23020   12.20810   0.02210    0.18103
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.59410    9.57680   0.01730    0.18064
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30180    0.30100   0.00080    0.26578
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.97200    8.95580   0.01620    0.18089
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.95870    9.97020  -0.01150   -0.11534
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98310    9.97540   0.00770    0.07719
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.95870    9.97020  -0.01150   -0.11534
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.98320    9.97540   0.00780    0.07819
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.03000   20.07000  -0.04000   -0.19930
富邦精準基金                                                     48.28000   47.93000   0.35000    0.73023
富邦精銳中小基金                                                 12.14000   12.01000   0.13000    1.08243
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.62000   21.62000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.74000    7.76000  -0.02000   -0.25773
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.10000   15.06000   0.04000    0.26560
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.16000   19.10000   0.06000    0.31414
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.31350   10.32960  -0.01610   -0.15586
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.42930   11.45630  -0.02700   -0.23568
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92630   10.92730  -0.00100   -0.00915
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.13030   10.14610  -0.01580   -0.15572
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.18090   11.20730  -0.02640   -0.23556
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.66710   10.66810  -0.00100   -0.00937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.23000   30.10000   0.13000    0.43189
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.28340    9.27560   0.00780    0.08409
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.74950    9.73730   0.01220    0.12529
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.60430    9.61290  -0.00860   -0.08946
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.01480   10.00650   0.00830    0.08295
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.98390    9.97140   0.01250    0.12536
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.83480    9.84380  -0.00900   -0.09143
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.86640    9.87570  -0.00930   -0.09417
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.80260    8.80750  -0.00490   -0.05563
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.71660    9.71810  -0.00150   -0.01544
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.34200    9.36480  -0.02280   -0.24346
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.62210   10.62810  -0.00600   -0.05645
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34440   10.34590  -0.00150   -0.01450
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.99600   10.01900  -0.02300   -0.22956
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.44490    9.46810  -0.02320   -0.24503
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.80370    9.82710  -0.02340   -0.23812
富達卓越領航全球組合基金                                         14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.02500    9.03170  -0.00670   -0.07418
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.65470    9.65800  -0.00330   -0.03417
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.48380    9.50900  -0.02520   -0.26501
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.02170   10.02930  -0.00760   -0.07578
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.94520    9.94860  -0.00340   -0.03418
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.79920    9.82380  -0.02460   -0.25041
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.54800    9.57310  -0.02510   -0.26219
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.83450    9.85970  -0.02520   -0.25559
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.33000   10.43000  -0.10000   -0.95877
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.13000   12.25000  -0.12000   -0.97959
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.19000    9.28000  -0.09000   -0.96983
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.52000   11.65000  -0.13000   -1.11588
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.69000   10.78000  -0.09000   -0.83488
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.67280    9.67140   0.00140    0.01448
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.42630    9.42650  -0.00020   -0.00212
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.84580    8.83980   0.00600    0.06787
富蘭克林華美中華基金                                             14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.93000   20.78000   0.15000    0.72185
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.97000   19.92000   0.05000    0.25100
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.20000   11.13000   0.07000    0.62893
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.18490    8.19350  -0.00860   -0.10496
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.52570    9.54260  -0.01690   -0.17710
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.10750   10.12550  -0.01800   -0.17777
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.49080    9.50080  -0.01000   -0.10525
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.10820   11.09080   0.01740    0.15689
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.98500    8.97100   0.01400    0.15606
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.48790    9.47310   0.01480    0.15623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.04090   13.01650   0.02440    0.18745
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.53240   10.51270   0.01970    0.18739
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.19490   10.17950   0.01540    0.15128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.87770    7.86580   0.01190    0.15129
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.42940    9.41510   0.01430    0.15188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57840   10.55400   0.02440    0.23119
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.63630    7.61870   0.01760    0.23101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.15590    9.13480   0.02110    0.23098
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.50120   10.48040   0.02080    0.19847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.93200    7.91630   0.01570    0.19832
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.33860    8.33200   0.00660    0.07921
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.56150    9.56130   0.00020    0.00209
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.18380   10.18360   0.00020    0.00196
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.67590   12.66590   0.01000    0.07895
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.40000   10.28000   0.12000    1.16732
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.13000   10.00000   0.13000    1.30000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.28000    8.18000   0.10000    1.22249
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.13000   10.01000   0.12000    1.19880
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.71870   12.63930   0.07940    0.62820
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.95000    9.87000   0.08000    0.81054
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.95000    9.87000   0.08000    0.81054
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
富蘭克林華美第一富基金                                           40.59000   40.21000   0.38000    0.94504
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28650   10.28640   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.16000   12.96000   0.20000    1.54321
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.41000   13.21000   0.20000    1.51400
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.76000   14.52000   0.24000    1.65289
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.38930    7.35320   0.03610    0.49094
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.23030   11.19670   0.03360    0.30009
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.19650   10.20400  -0.00750   -0.07350
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.37780   11.38610  -0.00830   -0.07290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.32720    7.31960   0.00760    0.10383
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73740    9.73090   0.00650    0.06680
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.65350   10.64640   0.00710    0.06669
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95840   10.94700   0.01140    0.10414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.46000   19.38000   0.08000    0.41280
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.50720   11.50630   0.00090    0.00782
復華人生目標基金                                                 36.11340   35.84680   0.26660    0.74372
復華大中華中小策略基金                                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華中小精選基金                                                 69.01000   68.12000   0.89000    1.30652
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
復華台灣智能基金                                                 11.82000   11.74000   0.08000    0.68143
復華全方位基金                                                   28.68000   28.32000   0.36000    1.27119
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.74000   19.67000   0.07000    0.35587
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.21000   20.20000   0.01000    0.04950
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.88000   15.75000   0.13000    0.82540
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.48000   14.33000   0.15000    1.04676
復華全球原物料基金                                                9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45300   11.44830   0.00470    0.04105
復華全球債券基金                                                 13.61540   13.65030  -0.03490   -0.25567
復華全球債券組合基金                                             14.72000   14.72000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.55000   13.64000  -0.09000   -0.65982
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
復華有利貨幣市場基金                                             13.41810   13.41800   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
復華亞太成長基金                                                 14.72000   14.65000   0.07000    0.47782
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
復華東協世紀基金                                                 13.82000   13.83000  -0.01000   -0.07231
復華南非幣長期收益基金A                                          13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
復華南非幣長期收益基金B                                           8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
復華南非幣短期收益基金A                                          13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.48000   12.42000   0.06000    0.48309
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.97000   11.88000   0.09000    0.75758
復華恒生基金                                                     21.66000   21.65000   0.01000    0.04619
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.19000   36.94000   0.25000    0.67677
復華神盾基金                                                     24.81830   24.58150   0.23680    0.96333
復華高成長基金                                                   64.54000   63.81000   0.73000    1.14402
復華高益策略組合基金                                             12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
復華貨幣市場基金                                                 14.37780   14.37770   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.87000   17.93000  -0.06000   -0.33463
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.98000   50.00000  -0.02000   -0.04000
復華復華基金                                                     20.44000   20.20000   0.24000    1.18812
復華華人世紀基金                                                 19.72000   19.74000  -0.02000   -0.10132
復華傳家二號基金                                                 28.24440   28.03290   0.21150    0.75447
復華傳家基金                                                     23.25990   23.00650   0.25340    1.10143
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.82000   14.83000  -0.01000   -0.06743
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.04000   13.98000   0.06000    0.42918
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.75000   18.70000   0.05000    0.26738
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.15000    6.16000  -0.01000   -0.16234
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
復華滬深300 A股基金                                              24.10000   24.29000  -0.19000   -0.78221
復華數位經濟基金                                                 55.58000   54.60000   0.98000    1.79487
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96830    9.96650   0.00180    0.01806
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79880    9.79680   0.00200    0.02041
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12500   10.12310   0.00190    0.01877
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92260    9.92060   0.00200    0.02016
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.94750    9.95090  -0.00340   -0.03417
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93390    9.91730   0.01660    0.16738
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.98970    9.99240  -0.00270   -0.02702
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.97490    9.95830   0.01660    0.16670
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.98870    9.99220  -0.00350   -0.03503
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.97690    9.96030   0.01660    0.16666
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29240    9.28650   0.00590    0.06353
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.19250    9.20120  -0.00870   -0.09455
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.69670    8.68740   0.00930    0.10705
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36870   11.36150   0.00720    0.06337
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.25730   11.26800  -0.01070   -0.09496
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.77230   10.76080   0.01150    0.10687
景順主流基金                                                     19.92000   19.91000   0.01000    0.05023
景順台灣科技基金                                                 35.45000   35.12000   0.33000    0.93964
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 20.05000   19.83000   0.22000    1.10943
景順全球康健基金                                                 17.02000   16.89000   0.13000    0.76969
景順貨幣市場基金                                                 15.91730   15.91720   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.61000   36.50000   0.11000    0.30137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.08000   15.01000   0.07000    0.46636
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.37000   13.28000   0.09000    0.67771
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.99000    9.89000   0.10000    1.01112
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.44000   10.36000   0.08000    0.77220
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.06000    9.96000   0.10000    1.00402
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.95000    9.05000  -0.10000   -1.10497
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.63000    8.71000  -0.08000   -0.91848
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.02000    9.11000  -0.09000   -0.98793
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.69000    8.76000  -0.07000   -0.79909
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.80730    8.81860  -0.01130   -0.12814
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.41900    8.40530   0.01370    0.16299
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09080   11.10480  -0.01400   -0.12607
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.57910   10.56180   0.01730    0.16380
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.49000    8.56000  -0.07000   -0.81776
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.94000    9.04000  -0.10000   -1.10619
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.40000   12.51000  -0.11000   -0.87930
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64910    9.64920  -0.00010   -0.00104
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.33990    9.32110   0.01880    0.20169
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.79050    9.79060  -0.00010   -0.00102
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.47830    9.45930   0.01900    0.20086
華南永昌永昌基金                                                 20.03000   19.93000   0.10000    0.50176
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35600   14.35100   0.00500    0.03484
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.88000    9.79000   0.09000    0.91931
華南永昌全球精品基金                                             14.96000   14.88000   0.08000    0.53763
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.75000   13.72000   0.03000    0.21866
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.99000   12.94000   0.05000    0.38640
華南永昌物聯網精選基金                                           13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
華南永昌策略報酬基金                                             10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18030   16.18010   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.11300   25.09220   0.02080    0.08289
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91990   11.91980   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18180   10.18160   0.00020    0.00196
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.47640   10.46030   0.01610    0.15392
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94130    9.94110   0.00020    0.00201
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.19430   10.17880   0.01550    0.15228
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.06840   10.06940  -0.00100   -0.00993
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.29670   10.28240   0.01430    0.13907
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92570    9.92670  -0.00100   -0.01007
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.14750   10.13330   0.01420    0.14013
華頓中小型基金                                                   24.76000   24.62000   0.14000    0.56864
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.64190   12.70590  -0.06400   -0.50370
華頓台灣基金                                                     27.83000   27.57000   0.26000    0.94305
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50220   11.50210   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.14000   17.10000   0.04000    0.23392
華頓全球高收益債券基金A                                          13.46580   13.44440   0.02140    0.15917
華頓全球高收益債券基金B                                           8.53170    8.51820   0.01350    0.15848
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.86000    5.85000   0.01000    0.17094
華頓新興亞太債券基金A                                            10.53780   10.52620   0.01160    0.11020
華頓新興亞太債券基金B                                             8.11870    8.10980   0.00890    0.10974
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97340    3.00010  -0.02670   -0.88997
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.87230   13.99090  -0.11860   -0.84769
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47410    0.47910  -0.00500   -1.04362
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.84380   11.89540  -0.05160   -0.43378
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.81490   10.86280  -0.04790   -0.44095
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.98550   11.02830  -0.04280   -0.38809
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.01640   10.05540  -0.03900   -0.38785
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.81640   11.88640  -0.07000   -0.58891
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.89270   10.96010  -0.06740   -0.61496
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.46000   12.55000  -0.09000   -0.71713
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.65000   12.77000  -0.12000   -0.93970
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41680    2.41520   0.00160    0.06625
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97370    1.97290   0.00080    0.04055
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.32360   12.33430  -0.01070   -0.08675
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.17360   10.18240  -0.00880   -0.08642
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38470    0.38500  -0.00030   -0.07792
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33090    0.33150  -0.00060   -0.18100
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.50000    3.52000  -0.02000   -0.56818
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.31000   16.41000  -0.10000   -0.60938
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.88000   17.93000  -0.05000   -0.27886
匯豐台灣精典基金                                                 24.24000   24.19000   0.05000    0.20670
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.82000   11.73000   0.09000    0.76726
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.03000    7.99000   0.04000    0.50063
匯豐安富基金                                                     25.49000   25.47000   0.02000    0.07852
匯豐成功基金                                                     39.55000   39.56000  -0.01000   -0.02528
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45470    2.45310   0.00160    0.06522
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26030    2.25870   0.00160    0.07084
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83610   11.84000  -0.00390   -0.03294
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32540    8.32910  -0.00370   -0.04442
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39210    0.39250  -0.00040   -0.10191
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35600    0.35640  -0.00040   -0.11223
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
匯豐金磚動力基金                                                 14.78000   14.82000  -0.04000   -0.26991
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97080   14.97080   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.08000    5.10000  -0.02000   -0.39216
匯豐新鑽動力基金                                                 11.37000   11.32000   0.05000    0.44170
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75840    5.75700   0.00140    0.02432
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.26110    9.25970   0.00140    0.01512
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.00000   51.90000   0.10000    0.19268
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.00000   51.90000   0.10000    0.19268
匯豐龍騰電子基金                                                 38.31000   38.09000   0.22000    0.57758
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.48070   12.47110   0.00960    0.07698
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.10050   10.07850   0.02200    0.21829
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.10100   10.07900   0.02200    0.21828
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.96830    9.94790   0.02040    0.20507
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.96830    9.94790   0.02040    0.20507
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.00870    9.99240   0.01630    0.16312
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                    10.00850    9.99220   0.01630    0.16313
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.98800    9.97090   0.01710    0.17150
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.99030    9.97330   0.01700    0.17046
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.17000    7.10000   0.07000    0.98592
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.04520   10.04570  -0.00050   -0.00498
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.83160    9.88810  -0.05650   -0.57139
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02860   10.03430  -0.00570   -0.05681
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.85020    9.90400  -0.05380   -0.54321
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.87980    9.93580  -0.05600   -0.56362
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.12210   10.12750  -0.00540   -0.05332
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.93590   13.93300   0.00290    0.02081
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.74060    8.78250  -0.04190   -0.47709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.98220   37.04650  -0.06430   -0.17357
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.34790   37.41470  -0.06680   -0.17854
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.32060   39.33930  -0.01870   -0.04754
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.06560   11.06450   0.00110    0.00994
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.24570   10.22400   0.02170    0.21225
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.21450   13.23370  -0.01920   -0.14508
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.81960   10.83500  -0.01540   -0.14213
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                            13.07540   13.06220   0.01320    0.10105
群益大印度基金-美元                                              13.47040   13.45630   0.01410    0.10478
群益大印度基金-新臺幣                                            12.12000   12.08000   0.04000    0.33113
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.22250   12.12380   0.09870    0.81410
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.91090   12.80620   0.10470    0.81757
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.51000   11.39000   0.12000    1.05356
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.44890   11.35640   0.09250    0.81452
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.03630   10.94680   0.08950    0.81759
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.80790    9.72860   0.07930    0.81512
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.49260    9.41560   0.07700    0.81779
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.51000    9.42000   0.09000    0.95541
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.56120    9.48400   0.07720    0.81400
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.56360    9.48610   0.07750    0.81698
群益中小型股基金                                                 48.75000   48.04000   0.71000    1.47794
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.87800    9.90580  -0.02780   -0.28064
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.04570   10.07350  -0.02780   -0.27597
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.93900    8.94570  -0.00670   -0.07490
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.81960    8.84430  -0.02470   -0.27928
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.96890    8.99380  -0.02490   -0.27686
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.98170    7.98770  -0.00600   -0.07512
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47550   11.47710  -0.00160   -0.01394
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.34580   11.34730  -0.00150   -0.01322
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.55970   10.54530   0.01440    0.13655
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.52220    9.57060  -0.04840   -0.50572
群益中國新機會基金N-美元                                          9.57800    9.62640  -0.04840   -0.50278
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.44500    8.48790  -0.04290   -0.50543
群益中國新機會基金-美元                                          10.24130   10.29310  -0.05180   -0.50325
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
群益平衡王基金                                                   19.52480   19.47280   0.05200    0.26704
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.82000    7.84000  -0.02000   -0.25510
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.71000    5.73000  -0.02000   -0.34904
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.68580    9.74610  -0.06030   -0.61871
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.12720   10.19000  -0.06280   -0.61629
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.83160    8.88670  -0.05510   -0.62003
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.23410    9.29140  -0.05730   -0.61670
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.94670    9.95260  -0.00590   -0.05928
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.79340    9.79940  -0.00600   -0.06123
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.49010    9.49580  -0.00570   -0.06003
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.41780    9.42350  -0.00570   -0.06049
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.00390   10.00980  -0.00590   -0.05894
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.10030   10.10650  -0.00620   -0.06135
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65710    9.66290  -0.00580   -0.06002
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.12710   10.10090   0.02620    0.25938
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.46670    7.44730   0.01940    0.26050
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.71970   14.63130   0.08840    0.60418
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.77000   13.66000   0.11000    0.80527
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
群益印度中小基金N-美元                                           10.09110   10.11600  -0.02490   -0.24614
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          14.85620   14.89350  -0.03730   -0.25044
群益印度中小基金-美元                                            14.43290   14.46860  -0.03570   -0.24674
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.83000   15.84000  -0.01000   -0.06313
群益多利策略組合基金                                             11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
群益多重收益組合基金                                             13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
群益多重資產組合基金                                             15.40000   15.36000   0.04000    0.26042
群益安家基金                                                     24.30110   24.10620   0.19490    0.80851
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05930   16.05910   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.84000   20.54000   0.30000    1.46056
群益亞太中小基金                                                 13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.38000   17.38000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.63960    9.63810   0.00150    0.01556
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.51130    7.51020   0.00110    0.01465
群益店頭市場基金                                                101.36000  100.11000   1.25000    1.24863
群益東方盛世基金                                                  9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
群益東協成長基金-人民幣                                          14.40700   14.47800  -0.07100   -0.49040
群益東協成長基金-美元                                            13.85220   13.92010  -0.06790   -0.48778
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.99000   13.03000  -0.04000   -0.30698
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.21520   11.17950   0.03570    0.31933
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.77980   10.74490   0.03490    0.32481
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.05130   10.01100   0.04030    0.40256
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.04910   10.01710   0.03200    0.31945
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.66240    9.63110   0.03130    0.32499
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00720    8.97110   0.03610    0.40240
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.11440   10.08150   0.03290    0.32634
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.83390    9.80260   0.03130    0.31930
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.83420    9.80230   0.03190    0.32543
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.04030    0.00000  10.04030    0.00000
群益長安基金                                                     29.72000   29.57000   0.15000    0.50727
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.21820   14.04230   0.17590    1.25264
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.02000   12.84000   0.18000    1.40187
群益真善美基金                                                   17.42920   17.32120   0.10800    0.62351
群益馬拉松基金                                                  123.77000  122.52000   1.25000    1.02024
群益深証中小板基金                                               15.59000   15.64000  -0.05000   -0.31969
群益創新科技基金                                                 33.34000   32.96000   0.38000    1.15291
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.87030    9.91490  -0.04460   -0.44983
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.95050    9.99520  -0.04470   -0.44721
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.74870   10.79740  -0.04870   -0.45103
群益華夏盛世基金-美元                                            10.97180   11.02110  -0.04930   -0.44732
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.16000   17.20000  -0.04000   -0.23256
群益奧斯卡基金                                                   28.22000   27.89000   0.33000    1.18322
群益新興金鑽基金-美元                                            13.46320   13.43800   0.02520    0.18753
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
群益葛萊美基金                                                   24.09000   23.80000   0.29000    1.21849
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.04000   18.19000  -0.15000   -0.82463
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.59280   11.59100   0.00180    0.01553
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.44190   11.44100   0.00090    0.00787
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.28670   11.28740  -0.00070   -0.00620
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70670    8.70540   0.00130    0.01493
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.42500    9.42430   0.00070    0.00743
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.99190    8.99250  -0.00060   -0.00667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.02000   29.93000   0.09000    0.30070
德信中國精選成長基金                                             12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
德信台灣主流中小基金                                             19.33000   19.17000   0.16000    0.83464
德信新興股票組合基金                                             11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91560   11.91550   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64470   10.64510  -0.00040   -0.00376
德信數位時代基金                                                 28.52000   28.49000   0.03000    0.10530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64270   11.64250   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.08000   17.09000  -0.01000   -0.05851
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.12000   18.04000   0.08000    0.44346
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.29000   0.01000    0.13717
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.92000    9.91060   0.00940    0.09485
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.92180   13.90850   0.01330    0.09562
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.27530    8.26970   0.00560    0.06772
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.47330   11.46950   0.00380    0.03313
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.59000   11.59410  -0.00410   -0.03536
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.03660   13.02920   0.00740    0.05680
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.20000   18.07000   0.13000    0.71942
摩根中小基金                                                     25.78000   25.53000   0.25000    0.97924
摩根中國A股基金                                                  15.35000   15.44000  -0.09000   -0.58290
摩根中國A股基金(美元)                                            12.71000   12.81000  -0.10000   -0.78064
摩根中國亮點基金                                                 14.22000   14.26000  -0.04000   -0.28050
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.92920   12.00400  -0.07480   -0.62313
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.90250   12.98290  -0.08040   -0.61928
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.44520   10.52550  -0.08030   -0.76291
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.20350   13.28630  -0.08280   -0.62320
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.72780   14.81920  -0.09140   -0.61677
摩根台灣金磚基金                                                 21.36000   21.20000   0.16000    0.75472
摩根台灣增長基金                                                 51.94000   51.75000   0.19000    0.36715
摩根平衡基金                                                     28.27000   28.26000   0.01000    0.03539
摩根全球α基金                                                   18.36000   18.25000   0.11000    0.60274
摩根全球平衡基金                                                 15.46630   15.46220   0.00410    0.02652
摩根全球發現基金                                                 12.19000   12.11000   0.08000    0.66061
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76700    9.74420   0.02280    0.23399
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59840   10.57060   0.02780    0.26299
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16160   10.13800   0.02360    0.23279
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27460   11.24830   0.02630    0.23381
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.71350   10.71300   0.00050    0.00467
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.56570   13.56520   0.00050    0.00369
摩根亞洲基金                                                     57.39000   57.52000  -0.13000   -0.22601
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.88390    8.87740   0.00650    0.07322
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31620   10.31120   0.00500    0.04849
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25570    9.25370   0.00200    0.02161
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.64150   12.63220   0.00930    0.07362
摩根東方內需機會基金                                             18.18000   18.22000  -0.04000   -0.21954
摩根東方科技基金                                                 36.07000   36.10000  -0.03000   -0.08310
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                 23.14000   23.26000  -0.12000   -0.51591
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06160   15.06140   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.14000   14.23000  -0.09000   -0.63247
摩根新金磚五國基金                                               11.70000   11.56000   0.14000    1.21107
摩根新絲路基金                                                   10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
摩根新興35基金                                                   13.88000   13.81000   0.07000    0.50688
摩根新興日本基金                                                 24.28000   24.47000  -0.19000   -0.77646
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.97520    7.97420   0.00100    0.01254
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.03650   10.03650   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.10520   11.10380   0.00140    0.01261
摩根新興科技基金                                                 61.28000   60.70000   0.58000    0.95552
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47010    8.47100  -0.00090   -0.01062
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.60570   10.60680  -0.00110   -0.01037
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.95930    8.90840   0.05090    0.57137
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.91980    9.87400   0.04580    0.46384
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.56200    9.52490   0.03710    0.38951
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.13590   10.07830   0.05760    0.57152
摩根龍揚基金                                                     34.59000   34.77000  -0.18000   -0.51769
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.82000   10.76000   0.06000    0.55762
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.41360    9.39710   0.01650    0.17559
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26560   11.24580   0.01980    0.17607
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聯邦中國龍基金                                                   26.86000   26.55000   0.31000    1.16761
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.87730   11.88070  -0.00340   -0.02862
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.25130   11.25270  -0.00140   -0.01244
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.21270   10.21590  -0.00320   -0.03132
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.62300   10.62610  -0.00310   -0.02917
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.08250   10.08380  -0.00130   -0.01289
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.14570    9.14860  -0.00290   -0.03170
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.86060   10.86880  -0.00820   -0.07545
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36550   10.35240   0.01310    0.12654
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.98570   10.02420  -0.03850   -0.38407
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.62060    9.63810  -0.01750   -0.18157
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.86170    9.89960  -0.03790   -0.38284
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.50080    9.51820  -0.01740   -0.18281
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.80900   11.81640  -0.00740   -0.06262
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.63620   11.64310  -0.00690   -0.05926
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.32880   10.32040   0.00840    0.08139
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.34230   11.34940  -0.00710   -0.06256
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.15930   11.16580  -0.00650   -0.05821
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.90830    9.90030   0.00800    0.08081
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.87290   23.67040   0.20250    0.85550
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14350   13.14330   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.83560   10.82180   0.01380    0.12752
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.39200    8.38130   0.01070    0.12767
聯邦精選科技基金                                                 13.45000   13.28000   0.17000    1.28012
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.11220   16.09810   0.01410    0.08759
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.39750   12.39400   0.00350    0.02824
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.23910   12.20850   0.03060    0.25065
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.79860   11.76920   0.02940    0.24980
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72210   11.75440  -0.03230   -0.27479
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06170   11.07320  -0.01150   -0.10385
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.68100   10.71040  -0.02940   -0.27450
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76860    8.77780  -0.00920   -0.10481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.75000   37.61000   0.14000    0.37224
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.74000   15.71000   0.03000    0.19096
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.15000   13.13000   0.02000    0.15232
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.81000   13.78000   0.03000    0.21771
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.18000    8.16000   0.02000    0.24510
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.06000   12.01000   0.05000    0.41632
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.48000   15.40000   0.08000    0.51948
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.37000   15.29000   0.08000    0.52322
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.55000   20.48000   0.07000    0.34180
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.74000   18.67000   0.07000    0.37493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.60000   12.54000   0.06000    0.47847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.89000   15.83000   0.06000    0.37903
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.59000   16.53000   0.06000    0.36298
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.66000   15.60000   0.06000    0.38462
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.88000   15.83000   0.05000    0.31586
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.42000   14.37000   0.05000    0.34795
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.10000   15.05000   0.05000    0.33223
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.47000   18.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.38000   17.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.83000   14.80000   0.03000    0.20270
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.78000   14.75000   0.03000    0.20339
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
聯博貨幣市場基金                                                 14.98160   14.98150   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.61830   10.61070   0.00760    0.07163
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.41680   14.41090   0.00590    0.04094
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.85730    7.85170   0.00560    0.07132
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.34000   23.12000   0.22000    0.95156
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.48000   13.58000  -0.10000   -0.73638
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.70000   14.77000  -0.07000   -0.47393
瀚亞巴西基金                                                      5.39000    5.36000   0.03000    0.55970
瀚亞外銷基金                                                     44.10000   43.69000   0.41000    0.93843
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.54810   10.52460   0.02350    0.22329
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.37130   10.35300   0.01830    0.17676
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.20850   12.18400   0.02450    0.20108
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13240   10.10090   0.03150    0.31185
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.69570    7.67870   0.01700    0.22139
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.21820    8.20370   0.01450    0.17675
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.21040    8.19390   0.01650    0.20137
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.34500    7.32220   0.02280    0.31138
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.04490    9.02670   0.01820    0.20162
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.46400    9.44280   0.02120    0.22451
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.60630    9.58930   0.01700    0.17728
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.42780    9.40880   0.01900    0.20194
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
瀚亞印度基金-美元                                                13.91000   13.89000   0.02000    0.14399
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.29000   29.19000   0.10000    0.34258
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.45000   11.48000  -0.03000   -0.26132
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.04000   10.10000  -0.06000   -0.59406
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72410   11.73990  -0.01580   -0.13458
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.68280   12.69760  -0.01480   -0.11656
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.31450   11.33000  -0.01550   -0.13680
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72560   10.72660  -0.00100   -0.00932
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.67420   11.68000  -0.00580   -0.04966
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.28700    9.30000  -0.01300   -0.13978
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.62560    9.63680  -0.01120   -0.11622
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.58360    9.59690  -0.01330   -0.13859
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.07700    9.07780  -0.00080   -0.00881
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.34530    9.34990  -0.00460   -0.04920
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.11680   14.08220   0.03460    0.24570
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.49500   10.48110   0.01390    0.13262
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.87300   10.85980   0.01320    0.12155
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.46330   12.43280   0.03050    0.24532
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.28000   22.13000   0.15000    0.67781
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54110   13.54090   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.05000   23.77000   0.28000    1.17796
瀚亞高科技基金                                                   61.69000   61.07000   0.62000    1.01523
瀚亞理財通基金                                                   26.20000   26.08000   0.12000    0.46012
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
瀚亞菁華基金                                                     23.68000   23.47000   0.21000    0.89476
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.42350   13.40790   0.01560    0.11635
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.69850    9.74570  -0.04720   -0.48432
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.71090   10.70780   0.00310    0.02895
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.85030    9.88420  -0.03390   -0.34297
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.33010   11.32720   0.00290    0.02560
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.02450   10.00500   0.01950    0.19490
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.11340   10.10330   0.01010    0.09997
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.74220    8.79090  -0.04870   -0.55398
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.76450    7.84380  -0.07930   -1.01099
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.72320    9.76130  -0.03810   -0.39032
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.62510    8.64430  -0.01920   -0.22211
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.19210    8.23180  -0.03970   -0.48228
瀚亞電通網基金                                                   16.00000   15.84000   0.16000    1.01010
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.73180   13.71560   0.01620    0.11811
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.18850   10.23040  -0.04190   -0.40956
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.26780   10.26630   0.00150    0.01461
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.65420   11.64050   0.01370    0.11769
瀚亞歐洲基金                                                     11.98000   11.88000   0.10000    0.84175
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