[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/13 107/04/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.36700 10.36300 0.00400 0.03860 大華銀多元特別收益平衡基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.61320 9.60810 0.00510 0.05308 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82920 9.82190 0.00730 0.07432 中國信託台灣活力基金 15.82000 15.68000 0.14000 0.89286 中國信託台灣優勢基金 18.21000 18.15000 0.06000 0.33058 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.67200 9.65670 0.01530 0.15844 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24160 9.22710 0.01450 0.15715 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19470 10.18440 0.01030 0.10114 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.73920 9.73000 0.00920 0.09455 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95700 9.88820 0.06880 0.69578 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.78130 8.72060 0.06070 0.69605 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11950 11.11480 0.00470 0.04229 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.16280 10.15850 0.00430 0.04233 中國信託智能運動基金-台幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 中國信託智能運動基金-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96870 10.96850 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59640 9.59170 0.00470 0.04900 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43510 9.43050 0.00460 0.04878 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.81400 9.81170 0.00230 0.02344 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.64430 9.64220 0.00210 0.02178 中國信託精穩基金 17.94180 17.92000 0.02180 0.12165 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.10000 67.50000 0.60000 0.88889 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.08010 38.16020 -0.08010 -0.20990 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26990 11.26890 0.00100 0.00887 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.80150 10.78440 0.01710 0.15856 元大上證50基金 31.69000 32.00000 -0.31000 -0.96875 元大大中華TMT基金-人民幣 13.04000 13.14000 -0.10000 -0.76104 元大大中華TMT基金-新台幣 12.09000 12.16000 -0.07000 -0.57566 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129 元大大中華價值指數基金-美元 13.55400 13.57700 -0.02300 -0.16940 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.36000 17.35400 0.00600 0.03457 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.36400 11.37700 -0.01300 -0.11427 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.36600 11.36200 0.00400 0.03521 元大中國平衡基金-人民幣 3.19000 3.21000 -0.02000 -0.62305 元大中國平衡基金-新台幣 14.80000 14.88000 -0.08000 -0.53763 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.61650 46.48980 0.12670 0.27253 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35200 10.35150 0.00050 0.00483 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65600 9.65550 0.00050 0.00518 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90640 9.89120 0.01520 0.15367 元大巴西指數基金 6.58400 6.63700 -0.05300 -0.79855 元大巴菲特基金 31.36000 31.10000 0.26000 0.83601 元大日經225基金 27.45000 27.32000 0.13000 0.47584 元大台商收成基金 24.07000 24.04000 0.03000 0.12479 元大台灣50單日反向1倍基金 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 元大台灣50單日正向2倍基金 37.22000 37.11000 0.11000 0.29642 元大台灣中型100基金 33.16000 32.98000 0.18000 0.54579 元大台灣加權股價指數基金 25.25000 25.23100 0.01900 0.07530 元大台灣卓越50基金 82.56000 82.54000 0.02000 0.02423 元大台灣金融基金 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.14000 31.12000 0.02000 0.06427 元大台灣高股息基金 26.03000 26.08000 -0.05000 -0.19172 元大台灣電子科技基金 36.46000 36.36000 0.10000 0.27503 元大全球ETF成長組合基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 元大全球ETF穩健組合基金 14.45000 14.42000 0.03000 0.20804 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464 元大全球不動產證券化基金-美元 12.68700 12.78700 -0.10000 -0.78204 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.87000 6.88000 -0.01000 -0.14535 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875 元大全球股票入息基金-美元配息 10.16100 10.10600 0.05500 0.54423 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32300 10.33870 -0.01570 -0.15186 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57700 9.59160 -0.01460 -0.15222 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.19680 9.19500 0.00180 0.01958 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.58370 8.58200 0.00170 0.01981 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440 元大全球農業商機基金 15.94000 15.79000 0.15000 0.94997 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 元大印尼指數基金 9.33600 9.44400 -0.10800 -1.14358 元大印度指數基金 9.64900 9.60000 0.04900 0.51042 元大印度基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962 元大多多基金 20.46000 20.10000 0.36000 1.79104 元大多福基金 59.17000 58.61000 0.56000 0.95547 元大亞太成長基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67210 8.66740 0.00470 0.05423 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.24190 7.23800 0.00390 0.05388 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.99300 10.04800 -0.05500 -0.54737 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.89200 9.94600 -0.05400 -0.54293 元大卓越基金 52.78000 52.38000 0.40000 0.76365 元大店頭基金 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233 元大泛歐成長基金 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19450 10.19400 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.06040 9.04700 0.01340 0.14812 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.11050 30.03590 0.07460 0.24837 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.43720 36.55410 -0.11690 -0.31980 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.11900 19.00040 0.11860 0.62420 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.15420 19.36880 -0.21460 -1.10797 元大美國政府7至10年期債券基金 36.99580 37.00580 -0.01000 -0.02702 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.46070 20.39440 0.06630 0.32509 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.01470 18.11970 -0.10500 -0.57948 元大高科技基金 18.63000 18.40000 0.23000 1.25000 元大得利貨幣市場基金 16.22760 16.22740 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96370 11.96360 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.77000 14.66000 0.11000 0.75034 元大華夏中小基金 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831 元大新中國基金-人民幣 11.58000 11.74000 -0.16000 -1.36286 元大新中國基金-美元 11.90200 12.06800 -0.16600 -1.37554 元大新中國基金-新台幣 11.24000 11.38000 -0.14000 -1.23023 元大新主流基金 27.21000 26.71000 0.50000 1.87196 元大新東協平衡基金-美元 10.31200 10.31200 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-新台幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 元大新興市場ESG策略基金 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.80150 10.81560 -0.01410 -0.13037 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.97340 10.99350 -0.02010 -0.18284 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93710 10.93500 0.00210 0.01920 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.75610 9.75420 0.00190 0.01948 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.91990 9.92720 -0.00730 -0.07354 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.66770 9.67490 -0.00720 -0.07442 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.56170 9.54950 0.01220 0.12776 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.32210 9.31020 0.01190 0.12782 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68130 9.68860 -0.00730 -0.07535 元大新興亞洲基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.76250 9.77480 -0.01230 -0.12583 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.75280 9.76500 -0.01220 -0.12494 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.51860 9.51130 0.00730 0.07675 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50890 9.50160 0.00730 0.07683 元大萬泰貨幣市場基金 15.07890 15.07870 0.00020 0.00133 元大經貿基金 39.32000 38.89000 0.43000 1.10568 元大實質多重資產基金-人民幣 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 元大實質多重資產基金-美元 9.89900 9.95900 -0.06000 -0.60247 元大實質多重資產基金-新台幣 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 元大滬深300單日反向1倍基金 14.43000 14.25000 0.18000 1.26316 元大滬深300單日正向2倍基金 16.38000 16.84000 -0.46000 -2.73159 元大精準中小基金 23.05000 22.94000 0.11000 0.47951 元大摩臺基金 38.75000 38.72000 0.03000 0.07748 元大標普500基金 23.46000 23.19000 0.27000 1.16429 元大標普500單日反向1倍基金 13.84000 13.95000 -0.11000 -0.78853 元大標普500單日正向2倍基金 30.20000 29.66000 0.54000 1.82063 元大標智滬深300基金 18.72000 18.90000 -0.18000 -0.95238 元大歐洲50基金 24.43000 24.26000 0.17000 0.70074 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.67620 9.60620 0.07000 0.72870 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13550 10.13510 0.00040 0.00395 元大績效基金 56.57000 55.49000 1.08000 1.94630 元大韓國KOSPI200基金 23.76000 23.58000 0.18000 0.76336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.82000 15.68000 0.14000 0.89286 日盛上選基金 33.77000 33.37000 0.40000 1.19868 日盛小而美基金 19.84000 19.67000 0.17000 0.86426 日盛中國內需動力基金 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73020 11.73320 -0.00300 -0.02557 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05510 10.05770 -0.00260 -0.02585 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05350 12.05660 -0.00310 -0.02571 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32610 10.32870 -0.00260 -0.02517 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78150 10.77980 0.00170 0.01577 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.22060 9.21910 0.00150 0.01627 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.12000 12.21000 -0.09000 -0.73710 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.63000 12.72000 -0.09000 -0.70755 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.38000 12.45000 -0.07000 -0.56225 日盛日盛基金 13.65000 13.45000 0.20000 1.48699 日盛目標收益組合基金(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08860 10.06940 0.01920 0.19068 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.68280 9.66440 0.01840 0.19039 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79380 9.77100 0.02280 0.23334 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.40270 9.38070 0.02200 0.23452 日盛全球新興債券基金A 10.89400 10.87630 0.01770 0.16274 日盛全球新興債券基金B 8.63030 8.61630 0.01400 0.16248 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44610 2.44560 0.00050 0.02044 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74250 1.74220 0.00030 0.01722 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38310 0.38310 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27400 0.27390 0.00010 0.03651 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.57300 12.56580 0.00720 0.05730 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.83780 8.83270 0.00510 0.05774 日盛亞洲機會基金 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076 日盛首選基金 17.97000 17.76000 0.21000 1.18243 日盛高科技基金 17.81000 17.61000 0.20000 1.13572 日盛貨幣市場基金 14.74570 14.74560 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 39.46000 38.87000 0.59000 1.51788 日盛精選五虎基金 39.36000 38.99000 0.37000 0.94896 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46340 13.46330 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.04000 35.62000 0.42000 1.17911 台新MSCI中國基金 21.89000 21.91000 -0.02000 -0.09128 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.99000 18.00000 -0.01000 -0.05556 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.41000 21.31000 0.10000 0.46926 台新大眾貨幣市場基金 14.13950 14.13940 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77500 9.77470 0.00030 0.00307 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89090 10.89630 -0.00540 -0.04956 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.89910 9.88400 0.01510 0.15277 台新中國通基金 49.28000 48.81000 0.47000 0.96292 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.29000 16.38000 -0.09000 -0.54945 台新中國精選中小基金 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041 台新主流基金 25.17000 25.05000 0.12000 0.47904 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.83000 17.96000 -0.13000 -0.72383 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61290 0.61870 -0.00580 -0.93745 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46660 0.47110 -0.00450 -0.95521 台新台灣中小基金 39.09000 38.66000 0.43000 1.11226 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.18660 9.24150 -0.05490 -0.59406 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31080 9.39960 -0.08880 -0.94472 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26090 10.35860 -0.09770 -0.94318 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.69220 10.68660 0.00560 0.05240 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34900 11.34170 0.00730 0.06436 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 台新印度基金 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786 台新亞美短期債券基金 10.84490 10.85670 -0.01180 -0.10869 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.85440 8.85330 0.00110 0.01242 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30930 0.30990 -0.00060 -0.19361 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.99960 11.99810 0.00150 0.01250 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41290 0.41370 -0.00080 -0.19338 台新真吉利貨幣市場基金 11.07490 11.07480 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.64530 30.62610 0.01920 0.06269 台新智慧生活基金-美元 10.11200 10.07360 0.03840 0.38119 台新智慧生活基金-新台幣 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.38010 9.38850 -0.00840 -0.08947 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.09630 9.08610 0.01020 0.11226 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.83630 9.84520 -0.00890 -0.09040 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54550 9.53480 0.01070 0.11222 台新新興市場債券基金(A類型) 10.42360 10.38810 0.03550 0.34174 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35090 0.35040 0.00050 0.14269 台新新興市場債券基金(B類型) 7.95350 7.92640 0.02710 0.34190 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28100 0.28060 0.00040 0.14255 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.25700 10.20000 0.05700 0.55882 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.83000 20.49000 0.34000 1.65935 未來資產全球大消費基金 14.46000 14.38000 0.08000 0.55633 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.93800 11.92150 0.01650 0.13841 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.78780 9.81100 -0.02320 -0.23647 未來資產亞洲新富基金 21.44000 21.44000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54830 12.54820 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.90000 12.69000 0.21000 1.65485 未來資產新興市場債券基金A 8.93130 8.93740 -0.00610 -0.06825 未來資產新興市場債券基金B 6.92870 6.96830 -0.03960 -0.56829 未來資產閣來寶全球組合基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.97400 10.97300 0.00100 0.00911 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.15830 10.12900 0.02930 0.28927 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46370 9.46520 -0.00150 -0.01585 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56890 10.57050 -0.00160 -0.01514 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.59150 8.57770 0.01380 0.16088 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.65690 9.64170 0.01520 0.15765 永豐中小基金 50.94000 50.62000 0.32000 0.63216 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88500 1.88800 -0.00300 -0.15890 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43230 2.43630 -0.00400 -0.16418 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.91460 8.90410 0.01050 0.11792 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15650 11.14340 0.01310 0.11756 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.68000 4.70000 -0.02000 -0.42553 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.82000 21.86000 -0.04000 -0.18298 永豐主流品牌基金 17.28000 17.10000 0.18000 1.05263 永豐永豐基金 35.31000 35.14000 0.17000 0.48378 永豐亞洲民生消費基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726 永豐南非幣2021保本基金 12.81880 12.81680 0.00200 0.01560 永豐高科技基金 24.42000 24.00000 0.42000 1.75000 永豐貨幣市場基金 13.86130 13.86120 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08400 2.08870 -0.00470 -0.22502 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47350 2.47760 -0.00410 -0.16548 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97970 7.97530 0.00440 0.05517 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48000 10.47430 0.00570 0.05442 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.56460 7.54250 0.02210 0.29301 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39930 11.36600 0.03330 0.29298 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.30000 19.40000 -0.10000 -0.51546 永豐臺灣加權ETF基金 54.47000 54.40000 0.07000 0.12868 永豐領航科技基金 40.24000 39.79000 0.45000 1.13094 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 永豐趨勢平衡基金 48.07000 47.72000 0.35000 0.73345 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.42450 11.42340 0.00110 0.00963 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77690 9.78190 -0.00500 -0.05111 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77700 9.78190 -0.00490 -0.05009 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71150 9.71540 -0.00390 -0.04014 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71520 9.71900 -0.00380 -0.03910 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78640 9.79150 -0.00510 -0.05209 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91380 9.91910 -0.00530 -0.05343 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69710 9.70170 -0.00460 -0.04741 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78540 9.79000 -0.00460 -0.04699 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.69000 11.78000 -0.09000 -0.76401 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.93000 12.05000 -0.12000 -0.99585 兆豐國際中小基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.84000 14.97000 -0.13000 -0.86840 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.56000 20.77000 -0.21000 -1.01107 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.04000 21.28000 -0.24000 -1.12782 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.79000 12.76000 0.03000 0.23511 兆豐國際生命科學基金 14.78000 14.64000 0.14000 0.95628 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.22680 10.20240 0.02440 0.23916 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.76230 10.75010 0.01220 0.11349 兆豐國際全球高股息基金 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947 兆豐國際全球基金 30.91000 30.76000 0.15000 0.48765 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.19940 10.19890 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.46280 9.44900 0.01380 0.14605 兆豐國際國民基金 23.74000 23.59000 0.15000 0.63586 兆豐國際第一基金 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02430 10.01250 0.01180 0.11785 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.08320 8.07370 0.00950 0.11767 兆豐國際萬全基金 20.89000 20.81000 0.08000 0.38443 兆豐國際電子基金 26.53000 26.22000 0.31000 1.18230 兆豐國際綠鑽基金 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.29000 22.32000 -0.03000 -0.13441 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.97000 16.99000 -0.02000 -0.11772 兆豐國際豐台灣基金 32.27000 32.29000 -0.02000 -0.06194 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48220 12.48210 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 合庫全球高收益債券基金A類型 11.19580 11.18660 0.00920 0.08224 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.05210 12.04040 0.01170 0.09717 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.84110 10.83090 0.01020 0.09417 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.65330 11.64220 0.01110 0.09534 合庫全球高收益債券基金B類型 8.33920 8.37050 -0.03130 -0.37393 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75650 9.80440 -0.04790 -0.48856 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24920 9.27510 -0.02590 -0.27924 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.28330 9.32810 -0.04480 -0.48027 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57380 9.61250 -0.03870 -0.40260 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 合庫貨幣市場基金 10.11370 10.11360 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.88470 9.87820 0.00650 0.06580 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17160 10.16490 0.00670 0.06591 合庫新興多重收益基金A類型 10.35390 10.34020 0.01370 0.13249 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.99860 11.99080 0.00780 0.06505 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.93220 13.91410 0.01810 0.13008 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.41260 9.46140 -0.04880 -0.51578 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.07100 10.10640 -0.03540 -0.35027 合庫新興多重收益基金B類型 8.27510 8.29520 -0.02010 -0.24231 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40950 9.45820 -0.04870 -0.51490 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.68850 10.74650 -0.05800 -0.53971 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.87850 10.87750 0.00100 0.00919 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.74890 10.74820 0.00070 0.00651 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04040 10.01960 0.02080 0.20759 安聯中國東協基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207 安聯中國策略基金 15.77000 15.83000 -0.06000 -0.37903 安聯中華新思路基金-人民幣 14.46000 14.48000 -0.02000 -0.13812 安聯中華新思路基金-美元 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 安聯台灣大壩基金 25.90000 25.82000 0.08000 0.30984 安聯台灣科技基金 45.42000 45.21000 0.21000 0.46450 安聯台灣貨幣市場基金 12.47140 12.47130 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.54000 29.45000 0.09000 0.30560 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13570 10.12750 0.00820 0.08097 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11460 15.10170 0.01290 0.08542 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77710 9.76880 0.00830 0.08496 安聯四季成長組合基金-美元 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.12270 12.10820 0.01450 0.11975 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14910 10.13650 0.01260 0.12430 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30330 12.28800 0.01530 0.12451 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69120 9.68040 0.01080 0.11157 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52590 9.51400 0.01190 0.12508 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23300 9.22160 0.01140 0.12362 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.88350 11.86760 0.01590 0.13398 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94830 10.93160 0.01670 0.15277 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61390 10.59650 0.01740 0.16421 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.09650 9.08140 0.01510 0.16627 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.90090 8.88730 0.01360 0.15303 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.60360 8.58940 0.01420 0.16532 安聯全球人口趨勢基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.25000 32.83000 0.42000 1.27932 安聯全球油礦金趨勢基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 安聯全球計量平衡基金 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07220 12.07060 0.00160 0.01326 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54270 10.54140 0.00130 0.01233 安聯全球新興市場基金 18.72000 18.64000 0.08000 0.42918 安聯全球農金趨勢基金 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983 安聯全球綠能趨勢基金 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 安聯亞洲動態策略基金 25.03000 25.04000 -0.01000 -0.03994 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01790 10.02210 -0.00420 -0.04191 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82060 9.82470 -0.00410 -0.04173 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.32560 84.35140 -0.02580 -0.03059 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.90690 12.90540 0.00150 0.01162 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.14530 67.16450 -0.01920 -0.02859 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.19230 10.19110 0.00120 0.01177 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51750 2.51770 -0.00020 -0.00794 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63960 10.62640 0.01320 0.12422 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09260 2.09360 -0.00100 -0.04776 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88230 8.87160 0.01070 0.12061 宏利台灣動力基金 31.74000 31.57000 0.17000 0.53849 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.49960 10.49580 0.00380 0.03620 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76890 9.74500 0.02390 0.24525 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.39470 8.39290 0.00180 0.02145 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05100 8.03500 0.01600 0.19913 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 宏利全球債券組合基金 13.05270 13.03050 0.02220 0.17037 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79930 2.80170 -0.00240 -0.08566 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80720 11.81450 -0.00730 -0.06179 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84330 8.84910 -0.00580 -0.06554 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28050 2.28440 -0.00390 -0.17072 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.62740 10.61340 0.01400 0.13191 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.39730 4.42040 -0.02310 -0.52258 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.71550 0.71910 -0.00360 -0.50063 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.26000 20.34000 -0.08000 -0.39331 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65400 11.63670 0.01730 0.14867 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41740 10.40080 0.01660 0.15960 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01390 9.99220 0.02170 0.21717 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16520 9.14930 0.01590 0.17378 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.67740 8.66380 0.01360 0.15697 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44440 8.42370 0.02070 0.24574 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.69230 8.67700 0.01530 0.17633 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84880 2.84730 0.00150 0.05268 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41770 0.41750 0.00020 0.04790 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.52890 12.51410 0.01480 0.11827 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95430 0.95340 0.00090 0.09440 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.77080 7.76090 0.00990 0.12756 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17670 2.17560 0.00110 0.05056 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31310 0.31300 0.00010 0.03195 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.54720 9.53410 0.01310 0.13740 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35290 0.35270 0.00020 0.05671 宏利萬利貨幣市場基金 13.62580 13.62570 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.91000 -0.01000 -0.34364 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723 宏利臺灣股息收益基金 29.01000 28.91000 0.10000 0.34590 宏利澳幣保本基金 11.90820 11.90750 0.00070 0.00588 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.99770 9.99460 0.00310 0.03102 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.15500 10.15860 -0.00360 -0.03544 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05230 9.03720 0.01510 0.16709 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.54140 10.52380 0.01760 0.16724 貝萊德亞美利加收益基金 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 貝萊德新台幣基金 12.92240 12.92230 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.47000 25.42000 0.05000 0.19670 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13420 11.13300 0.00120 0.01078 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11110 10.10880 0.00230 0.02275 保德信大中華基金 31.06000 31.25000 -0.19000 -0.60800 保德信中小型股基金 44.44000 44.05000 0.39000 0.88536 保德信中國中小基金-人民幣 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607 保德信中國中小基金-美元 11.32000 11.41000 -0.09000 -0.78878 保德信中國中小基金-新臺幣 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80170 9.85160 -0.04990 -0.50652 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77140 9.81880 -0.04740 -0.48275 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.90710 9.95760 -0.05050 -0.50715 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.56080 10.61460 -0.05380 -0.50685 保德信中國品牌基金-人民幣 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 保德信中國品牌基金-美元 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.18000 11.28000 -0.10000 -0.88652 保德信台商全方位基金 35.29000 34.83000 0.46000 1.32070 保德信全球中小基金 29.12000 28.95000 0.17000 0.58722 保德信全球消費商機基金 17.28000 17.24000 0.04000 0.23202 保德信全球基礎建設基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 保德信全球資源基金 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144 保德信全球醫療生化基金-美元 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.54000 29.14000 0.40000 1.37268 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03960 10.03050 0.00910 0.09072 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.68820 10.67820 0.01000 0.09365 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.03560 9.00880 0.02680 0.29749 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.61260 9.58420 0.02840 0.29632 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.44350 8.43520 0.00830 0.09840 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88570 10.87500 0.01070 0.09839 保德信亞太基金 22.23000 22.24000 -0.01000 -0.04496 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64850 8.65740 -0.00890 -0.10280 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22590 11.23750 -0.01160 -0.10323 保德信店頭市場基金 34.33000 34.07000 0.26000 0.76313 保德信拉丁美洲基金 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370 保德信金平衡基金 29.55000 29.48000 0.07000 0.23745 保德信金滿意基金 41.01000 40.91000 0.10000 0.24444 保德信科技島基金 24.77000 24.64000 0.13000 0.52760 保德信高成長基金 88.83000 87.84000 0.99000 1.12705 保德信第一基金 26.48000 26.21000 0.27000 1.03014 保德信貨幣市場基金 15.74260 15.74240 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71500 10.70560 0.00940 0.08780 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34700 10.31810 0.02890 0.28009 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.99770 10.99120 0.00650 0.05914 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94250 9.91740 0.02510 0.25309 保德信新世紀基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.30980 8.30650 0.00330 0.03973 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91190 10.90750 0.00440 0.04034 保德信新興趨勢組合基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 保德信瑞騰基金 15.52370 15.52370 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88930 9.88860 0.00070 0.00708 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04080 10.03900 0.00180 0.01793 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.80970 9.82280 -0.01310 -0.13336 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.87500 9.88920 -0.01420 -0.14359 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96660 9.97050 -0.00390 -0.03912 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96670 9.97070 -0.00400 -0.04012 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94900 9.94600 0.00300 0.03016 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94910 9.94620 0.00290 0.02916 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95460 9.96260 -0.00800 -0.08030 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90460 9.90540 -0.00080 -0.00808 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84630 9.84150 0.00480 0.04877 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98870 1.98980 -0.00110 -0.05528 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65840 2.66050 -0.00210 -0.07893 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31480 0.31480 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45670 0.45670 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.83000 8.82570 0.00430 0.04872 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.92990 11.91850 0.01140 0.09565 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71600 9.72060 -0.00460 -0.04732 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69470 11.70070 -0.00600 -0.05128 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27020 9.26960 0.00060 0.00647 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19510 11.19440 0.00070 0.00625 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29740 10.29280 0.00460 0.04469 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.09790 10.10410 -0.00620 -0.06136 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19270 10.19060 0.00210 0.02061 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67670 10.67450 0.00220 0.02061 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07430 10.07960 -0.00530 -0.05258 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93060 9.92970 0.00090 0.00906 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15900 10.15800 0.00100 0.00984 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.86720 9.86670 0.00050 0.00507 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98300 9.99250 -0.00950 -0.09507 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.76420 10.75980 0.00440 0.04089 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.58050 6.55820 0.02230 0.34003 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.03090 10.99360 0.03730 0.33929 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63640 11.63630 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.72000 19.58000 0.14000 0.71502 施羅德樂活中小基金-I類型 4471.990004439.30000 32.69000 0.73638 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.73880 10.75490 -0.01610 -0.14970 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.14460 12.18290 -0.03830 -0.31438 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.40820 11.44340 -0.03520 -0.30760 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.65850 9.67300 -0.01450 -0.14990 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.45290 10.48580 -0.03290 -0.31376 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.26090 10.29250 -0.03160 -0.30702 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.06280 11.07940 -0.01660 -0.14983 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.02350 12.06140 -0.03790 -0.31423 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.99350 12.03040 -0.03690 -0.30672 柏瑞五國金勢力建設基金 6.87000 6.83000 0.04000 0.58565 柏瑞巨人基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63770 13.63760 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.90000 15.86000 0.04000 0.25221 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.35390 13.32060 0.03330 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0.10304 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17890 10.17430 0.00460 0.04521 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.03910 10.03510 0.00400 0.03986 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.45980 10.44910 0.01070 0.10240 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.21660 11.21160 0.00500 0.04460 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.12540 11.12110 0.00430 0.03867 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.32630 9.31670 0.00960 0.10304 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17930 10.17470 0.00460 0.04521 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.03940 10.03550 0.00390 0.03886 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.77000 13.84000 -0.07000 -0.50578 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313 柏瑞拉丁美洲基金 10.41000 10.42000 -0.01000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42740 10.40220 0.02520 0.24226 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.64860 9.61690 0.03170 0.32963 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.53910 10.51340 0.02570 0.24445 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20400 11.19840 0.00560 0.05001 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.85760 11.85850 -0.00090 -0.00759 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.95930 10.96070 -0.00140 -0.01277 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.31040 9.30570 0.00470 0.05051 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96840 9.96920 -0.00080 -0.00802 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.97440 9.97560 -0.00120 -0.01203 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.17660 11.17750 -0.00090 -0.00805 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99650 9.99150 0.00500 0.05004 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.43890 10.44020 -0.00130 -0.01245 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.62460 9.61970 0.00490 0.05094 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.46450 9.45970 0.00480 0.05074 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19050 10.19130 -0.00080 -0.00785 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.73200 9.73320 -0.00120 -0.01233 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.06000 17.97000 0.09000 0.50083 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09880 13.06690 0.03190 0.24413 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.90280 10.87670 0.02610 0.23996 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67360 11.64830 0.02530 0.21720 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.12520 12.10340 0.02180 0.18011 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.35970 11.33460 0.02510 0.22145 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07100 10.04690 0.02410 0.23987 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.52980 10.50700 0.02280 0.21700 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.38290 10.36420 0.01870 0.18043 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.51050 10.48740 0.02310 0.22026 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.32620 10.30380 0.02240 0.21740 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.45090 10.42780 0.02310 0.22152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.53000 13.34000 0.19000 1.42429 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.99000 32.91000 -0.92000 -2.79550 國泰大中華基金 21.65000 21.50000 0.15000 0.69767 國泰小龍基金 16.51000 16.38000 0.13000 0.79365 國泰中小成長基金 45.86000 45.47000 0.39000 0.85771 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.42460 4.46430 -0.03970 -0.88928 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.63000 20.78000 -0.15000 -0.72185 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81040 0.81800 -0.00760 -0.92910 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77010 0.77740 -0.00730 -0.93903 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09020 2.09000 0.00020 0.00957 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70050 9.69020 0.01030 0.10629 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.40520 8.39630 0.00890 0.10600 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32840 0.32850 -0.00010 -0.03044 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.36580 11.36480 0.00100 0.00880 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80710 1.80790 -0.00080 -0.04425 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.11010 10.11580 -0.00570 -0.05635 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35010 0.35110 -0.00100 -0.28482 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.92470 4.95230 -0.02760 -0.55732 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.95000 23.04000 -0.09000 -0.39063 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77780 0.78260 -0.00480 -0.61334 國泰中港台基金人民幣級別 3.68140 3.70640 -0.02500 -0.67451 國泰中港台基金台幣級別 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174 國泰中港台基金美元級別 0.58870 0.59300 -0.00430 -0.72513 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.60000 26.49000 0.11000 0.41525 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.13000 13.24000 -0.11000 -0.83082 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.25000 33.72000 0.53000 1.57177 國泰台灣貨幣市場基金 12.39590 12.39580 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.74000 28.47000 0.27000 0.94837 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21810 2.20970 0.00840 0.38014 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35370 0.35250 0.00120 0.34043 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45840 0.45700 0.00140 0.30635 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46020 0.45950 0.00070 0.15234 國泰全球資源基金台幣級別 5.42000 5.40000 0.02000 0.37037 國泰全球資源基金美元級別 0.18250 0.18200 0.00050 0.27473 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41630 0.41570 0.00060 0.14433 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37950 0.37890 0.00060 0.15835 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43930 0.43860 0.00070 0.15960 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48550 0.48480 0.00070 0.14439 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.02000 19.02000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.30000 21.31000 -0.01000 -0.04693 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38360 2.39450 -0.01090 -0.45521 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.31590 11.35620 -0.04030 -0.35487 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34760 10.38450 -0.03690 -0.35534 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38100 0.38300 -0.00200 -0.52219 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34850 0.35020 -0.00170 -0.48544 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49070 0.49330 -0.00260 -0.52706 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.77000 11.87000 -0.10000 -0.84246 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41540 0.41980 -0.00440 -1.04812 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.97000 17.86000 0.11000 0.61590 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61410 0.61170 0.00240 0.39235 國泰科技生化基金 38.32000 37.86000 0.46000 1.21500 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.00000 24.65000 0.35000 1.41988 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.98000 14.14000 -0.16000 -1.13154 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.84130 37.99850 -0.15720 -0.41370 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.50460 19.38360 0.12100 0.62424 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48980 19.71390 -0.22410 -1.13676 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.43420 39.41160 0.02260 0.05734 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.31580 39.22110 0.09470 0.24145 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.47790 40.33340 0.14450 0.35826 國泰紐幣2021保本基金 11.90700 11.90320 0.00380 0.03192 國泰紐幣八年期保本基金 12.18680 12.18310 0.00370 0.03037 國泰紐幣保本基金 12.24130 12.24340 -0.00210 -0.01715 國泰高科技基金 13.60000 13.40000 0.20000 1.49254 國泰國泰基金台幣級別 24.14000 23.88000 0.26000 1.08878 國泰富時中國A50基金 20.55000 20.73000 -0.18000 -0.86831 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34010 0.33970 0.00040 0.11775 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44740 0.44690 0.00050 0.11188 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36180 0.35980 0.00200 0.55586 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47600 0.47340 0.00260 0.54922 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35310 0.35170 0.00140 0.39807 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46440 0.46270 0.00170 0.36741 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84020 10.81860 0.02160 0.19966 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.93650 7.92070 0.01580 0.19948 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36650 0.36580 0.00070 0.19136 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27120 0.27120 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.41200 0.41290 -0.00090 -0.21797 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14780 2.14520 0.00260 0.12120 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44630 1.44460 0.00170 0.11768 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35290 0.35270 0.00020 0.05671 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37800 0.37780 0.00020 0.05294 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24010 0.23990 0.00020 0.08337 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.84200 10.83460 0.00740 0.06830 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.16610 7.16120 0.00490 0.06842 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.84000 34.75000 0.09000 0.25899 國泰價值卓越基金 16.01000 15.78000 0.23000 1.45754 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.92000 10.83000 0.09000 0.83102 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39230 0.38980 0.00250 0.64135 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.11600 12.11010 0.00590 0.04872 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41390 0.41380 0.00010 0.02417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63890 9.65280 -0.01390 -0.14400 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60740 8.61730 -0.00990 -0.11489 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55860 10.57380 -0.01520 -0.14375 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51910 9.53010 -0.01100 -0.11542 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06370 11.06270 0.00100 0.00904 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07770 10.05620 0.02150 0.21380 第一金大中華基金 28.31000 28.06000 0.25000 0.89095 第一金小型精選基金 40.60000 40.11000 0.49000 1.22164 第一金中國世紀基金-人民幣 14.50000 14.60000 -0.10000 -0.68493 第一金中國世紀基金-美元 9.92920 10.01330 -0.08410 -0.83988 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 第一金中概平衡基金 25.43000 25.20000 0.23000 0.91270 第一金台灣貨幣市場基金 15.22650 15.22630 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.58500 177.58300 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.57330 13.49210 0.08120 0.60183 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.57270 13.49260 0.08010 0.59366 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.98500 9.97840 0.00660 0.06614 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.98590 9.97930 0.00660 0.06614 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50040 9.49310 0.00730 0.07690 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52400 9.51670 0.00730 0.07671 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32480 10.31790 0.00690 0.06687 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82790 9.82030 0.00760 0.07739 第一金全球大趨勢基金 22.22000 22.03000 0.19000 0.86246 第一金全球不動產證券化基金A 7.83010 7.83720 -0.00710 -0.09059 第一金全球不動產證券化基金B 5.61800 5.62310 -0.00510 -0.09070 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.16530 9.18170 -0.01640 -0.17862 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.16630 9.18280 -0.01650 -0.17968 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.35640 9.37330 -0.01690 -0.18030 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.35770 9.37450 -0.01680 -0.17921 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61190 8.58570 0.02620 0.30516 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04180 10.01130 0.03050 0.30466 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.81830 9.80900 0.00930 0.09481 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.10890 8.10300 0.00590 0.07281 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.92890 8.91830 0.01060 0.11886 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.92900 8.91840 0.01060 0.11886 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01690 11.00650 0.01040 0.09449 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01770 11.00730 0.01040 0.09448 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98320 9.96630 0.01690 0.16957 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63890 14.62160 0.01730 0.11832 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.96300 14.96130 0.00170 0.01136 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.98140 14.97980 0.00160 0.01068 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405 第一金亞洲科技基金 20.86000 20.92000 -0.06000 -0.28681 第一金亞洲新興市場基金 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447 第一金店頭市場基金 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205 第一金創新趨勢基金 24.40000 24.07000 0.33000 1.37100 第一金電子基金 35.18000 34.76000 0.42000 1.20829 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.33000 14.42000 -0.09000 -0.62413 統一大滿貫基金 32.95000 32.90000 0.05000 0.15198 統一大龍印基金 16.85000 16.89000 -0.04000 -0.23683 統一大龍騰中國基金 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 統一中小基金 26.17000 25.98000 0.19000 0.73133 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.69840 9.75190 -0.05350 -0.54861 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91850 9.97050 -0.05200 -0.52154 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.41320 9.45580 -0.04260 -0.45052 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.30180 11.31080 -0.00900 -0.07957 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.47200 11.47280 -0.00080 -0.00697 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89560 10.89370 0.00190 0.01744 統一台灣動力基金 16.87000 16.70000 0.17000 1.01796 統一全天候基金 108.74000 107.81000 0.93000 0.86263 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.64970 8.63500 0.01470 0.17024 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.15700 9.13470 0.02230 0.24412 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.96180 8.93550 0.02630 0.29433 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.81430 8.79930 0.01500 0.17047 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.33110 9.30840 0.02270 0.24387 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.13220 9.10540 0.02680 0.29433 統一全球債券組合基金 12.12870 12.12650 0.00220 0.01814 統一全球新科技基金(人民幣) 14.96000 14.86000 0.10000 0.67295 統一全球新科技基金(美元) 15.41000 15.30000 0.11000 0.71895 統一全球新科技基金(新台幣) 14.01000 13.88000 0.13000 0.93660 統一亞太基金 26.96000 27.01000 -0.05000 -0.18512 統一亞洲大金磚基金 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769 統一奔騰基金 58.01000 57.39000 0.62000 1.08033 統一強棒貨幣市場基金 16.63460 16.63450 0.00010 0.00060 統一強漢基金 25.32000 25.41000 -0.09000 -0.35419 統一統信基金 32.70000 32.42000 0.28000 0.86366 統一黑馬基金 58.88000 58.22000 0.66000 1.13363 統一新亞洲科技能源基金 19.85000 19.84000 0.01000 0.05040 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.43660 8.43180 0.00480 0.05693 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53620 10.53020 0.00600 0.05698 統一經建基金 46.18000 45.82000 0.36000 0.78568 統一龍馬基金 68.83000 68.17000 0.66000 0.96817 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 22.01000 21.62000 0.39000 1.80389 野村中小基金 49.82000 49.18000 0.64000 1.30134 野村中國機會基金 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 野村巴西基金 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875 野村日本領先基金 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820 野村台灣高股息基金 22.59000 22.67000 -0.08000 -0.35289 野村台灣運籌基金 37.36000 37.15000 0.21000 0.56528 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.77060 9.77090 -0.00030 -0.00307 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77020 9.76950 0.00070 0.00717 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.78600 9.78650 -0.00050 -0.00511 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.85260 9.85290 -0.00030 -0.00304 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83320 9.83250 0.00070 0.00712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81600 9.81650 -0.00050 -0.00509 野村平衡基金 19.23000 19.11000 0.12000 0.62794 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 野村全球生技醫療基金 15.81000 15.64000 0.17000 1.08696 野村全球品牌基金 27.09000 26.94000 0.15000 0.55679 野村全球氣候變遷基金 8.41000 8.31000 0.10000 1.20337 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.53000 0.12000 0.95770 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.69000 18.52000 0.17000 0.91793 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480 野村全球短期收益基金-美元計價 10.63700 10.62790 0.00910 0.08562 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.42960 10.41820 0.01140 0.10942 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67570 9.65600 0.01970 0.20402 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.42640 9.40710 0.01930 0.20516 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84050 8.81560 0.02490 0.28245 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06120 11.03860 0.02260 0.20474 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.59210 10.57040 0.02170 0.20529 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98380 9.95590 0.02790 0.28024 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.37060 11.34170 0.02890 0.25481 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.94950 10.91990 0.02960 0.27106 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.45170 10.41600 0.03570 0.34274 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.54300 10.49760 0.04540 0.43248 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.55750 10.52440 0.03310 0.31451 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.99100 9.94710 0.04390 0.44133 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.53890 9.48400 0.05490 0.57887 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.79940 9.75750 0.04190 0.42941 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.95240 11.90120 0.05120 0.43021 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.72180 12.69130 0.03050 0.24032 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.02960 10.98120 0.04840 0.44075 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.53390 10.47320 0.06070 0.57957 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.05280 11.00540 0.04740 0.43070 野村成長基金 29.17000 29.13000 0.04000 0.13732 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.95370 9.98260 -0.02890 -0.28950 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.95340 9.98230 -0.02890 -0.28951 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.73410 9.74790 -0.01380 -0.14157 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.12320 10.15260 -0.02940 -0.28958 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.08780 10.11710 -0.02930 -0.28961 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.86870 9.88260 -0.01390 -0.14065 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.19460 10.24420 -0.04960 -0.48418 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.11770 10.15590 -0.03820 -0.37614 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.90300 9.93180 -0.02880 -0.28998 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.55460 10.54800 0.00660 0.06257 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.41980 10.41490 0.00490 0.04705 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.20330 10.18880 0.01450 0.14231 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.09840 9.08750 0.01090 0.11994 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93830 9.92800 0.01030 0.10375 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.82730 9.81890 0.00840 0.08555 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.56820 13.55200 0.01620 0.11954 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.79430 12.78120 0.01310 0.10249 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.49750 10.48850 0.00900 0.08581 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.30920 10.28890 0.02030 0.19730 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.00310 9.98510 0.01800 0.18027 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37290 9.35140 0.02150 0.22991 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94060 10.91550 0.02510 0.22995 野村泰國基金 43.93000 43.86000 0.07000 0.15960 野村高科技基金 11.35000 11.17000 0.18000 1.61146 野村貨幣市場基金 16.24170 16.24150 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06880 8.05820 0.01060 0.13154 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78120 11.76580 0.01540 0.13089 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.18000 6.95000 0.23000 3.30935 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 野村精選貨幣市場基金 12.06770 12.06770 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366 野村歐洲高股息基金季配型 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 野村歐洲高股息基金累積型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 野村積極成長基金 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260 野村優質基金 34.15000 33.87000 0.28000 0.82669 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72720 8.72020 0.00700 0.08027 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08430 8.07670 0.00760 0.09410 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88940 7.88080 0.00860 0.10913 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57170 11.56240 0.00930 0.08043 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53210 10.52220 0.00990 0.09409 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30670 10.29540 0.01130 0.10976 野村環球基金-人民幣計價 15.12000 15.02000 0.10000 0.66578 野村環球基金-美元計價 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722 野村環球基金-新臺幣計價 16.04000 15.90000 0.14000 0.88050 野村鴻利基金 22.19000 22.06000 0.13000 0.58930 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84550 16.84540 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.66000 20.55000 0.11000 0.53528 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.27000 10.38000 -0.11000 -1.05973 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180 野村鑫平衡組合基金 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529 野村鑫全球債券組合基金 13.22210 13.20300 0.01910 0.14466 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91770 9.91440 0.00330 0.03328 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94830 9.94800 0.00030 0.00302 凱基台商天下基金 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112 凱基台灣精五門基金 21.18000 21.25000 -0.07000 -0.32941 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86460 10.84350 0.02110 0.19459 凱基亞太高股息基金 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305 凱基亞洲四金磚基金 18.30000 18.27000 0.03000 0.16420 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.70350 13.71760 -0.01410 -0.10279 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52720 11.52710 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.50000 27.44000 0.06000 0.21866 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.91000 19.64000 0.27000 1.37475 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.31450 20.08570 0.22880 1.13912 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.70430 18.65050 0.05380 0.28846 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02560 10.01710 0.00850 0.08485 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.02570 8.01890 0.00680 0.08480 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814 凱基資源國基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.66480 11.60090 0.06390 0.55082 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.88130 10.81380 0.06750 0.62420 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 凱基護城河基金-台幣計價A 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522 凱基護城河基金-美元計價B 12.68320 12.58880 0.09440 0.74987 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.28000 15.46000 -0.18000 -1.16429 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.26000 28.57000 0.69000 2.41512 富邦NASDAQ-100基金 26.80000 26.43000 0.37000 1.39992 富邦上証180基金 31.61000 31.86000 -0.25000 -0.78468 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24490 0.24680 -0.00190 -0.76985 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.04000 6.97000 0.07000 1.00430 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.35000 44.54000 -1.19000 -2.67176 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.57500 20.55550 0.01950 0.09487 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.20300 11.20190 0.00110 0.00982 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65020 10.63520 0.01500 0.14104 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08390 13.09420 -0.01030 -0.07866 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93960 1.94080 -0.00120 -0.06183 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74700 9.75480 -0.00780 -0.07996 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49290 1.49390 -0.00100 -0.06694 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58680 11.58890 -0.00210 -0.01812 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75020 1.75080 -0.00060 -0.03427 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10900 10.11090 -0.00190 -0.01879 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54640 1.54690 -0.00050 -0.03232 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.92090 11.96550 -0.04460 -0.37274 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.33140 11.37630 -0.04490 -0.39468 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.93540 10.96050 -0.02510 -0.22900 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.54090 10.58030 -0.03940 -0.37239 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.93870 9.97810 -0.03940 -0.39486 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.60070 9.62280 -0.02210 -0.22966 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.81000 14.90000 -0.09000 -0.60403 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.31000 23.02000 0.29000 1.25977 富邦日本東証基金 22.08000 21.94000 0.14000 0.63810 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.81000 41.84000 -0.03000 -0.07170 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.64000 46.55000 0.09000 0.19334 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.27000 51.23000 0.04000 0.07808 富邦台灣心基金 22.53000 22.33000 0.20000 0.89566 富邦台灣釆吉50基金 47.90000 47.88000 0.02000 0.04177 富邦台灣科技指數基金 55.96000 55.88000 0.08000 0.14316 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28890 0.29090 -0.00200 -0.68752 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30910 2.31060 -0.00150 -0.06492 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34360 0.34370 -0.00010 -0.02910 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75670 10.76130 -0.00460 -0.04275 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01490 2.01630 -0.00140 -0.06943 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33170 0.33180 -0.00010 -0.03014 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32920 9.33320 -0.00400 -0.04286 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.75000 22.67000 0.08000 0.35289 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.14000 15.21000 -0.07000 -0.46022 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.02000 27.74000 0.28000 1.00937 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61720 15.61700 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 65.90000 65.41000 0.49000 0.74912 富邦科技基金 25.27000 24.91000 0.36000 1.44520 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.61620 38.51940 0.09680 0.25130 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.24340 38.36110 -0.11770 -0.30682 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.39100 37.40080 -0.00980 -0.02620 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.15000 33.98000 0.17000 0.50029 富邦香港H股基金 21.48000 21.49000 -0.01000 -0.04653 富邦高成長基金 25.30000 25.10000 0.20000 0.79681 富邦基金 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894 富邦深証100基金 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 富邦富時歐洲ETF基金 20.55000 20.40000 0.15000 0.73529 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40020 0.39910 0.00110 0.27562 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23020 12.20810 0.02210 0.18103 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.59410 9.57680 0.01730 0.18064 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30180 0.30100 0.00080 0.26578 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.97200 8.95580 0.01620 0.18089 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.95870 9.97020 -0.01150 -0.11534 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98310 9.97540 0.00770 0.07719 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.95870 9.97020 -0.01150 -0.11534 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98320 9.97540 0.00780 0.07819 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.03000 20.07000 -0.04000 -0.19930 富邦精準基金 48.28000 47.93000 0.35000 0.73023 富邦精銳中小基金 12.14000 12.01000 0.13000 1.08243 富邦臺灣公司治理100基金 21.62000 21.62000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.74000 7.76000 -0.02000 -0.25773 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.10000 15.06000 0.04000 0.26560 富邦標普美國特別股ETF基金 19.16000 19.10000 0.06000 0.31414 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.31350 10.32960 -0.01610 -0.15586 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.42930 11.45630 -0.02700 -0.23568 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92630 10.92730 -0.00100 -0.00915 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.13030 10.14610 -0.01580 -0.15572 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.18090 11.20730 -0.02640 -0.23556 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.66710 10.66810 -0.00100 -0.00937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.23000 30.10000 0.13000 0.43189 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.28340 9.27560 0.00780 0.08409 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74950 9.73730 0.01220 0.12529 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60430 9.61290 -0.00860 -0.08946 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.01480 10.00650 0.00830 0.08295 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.98390 9.97140 0.01250 0.12536 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83480 9.84380 -0.00900 -0.09143 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86640 9.87570 -0.00930 -0.09417 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.80260 8.80750 -0.00490 -0.05563 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.71660 9.71810 -0.00150 -0.01544 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.34200 9.36480 -0.02280 -0.24346 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.62210 10.62810 -0.00600 -0.05645 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34440 10.34590 -0.00150 -0.01450 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99600 10.01900 -0.02300 -0.22956 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44490 9.46810 -0.02320 -0.24503 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.80370 9.82710 -0.02340 -0.23812 富達卓越領航全球組合基金 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.02500 9.03170 -0.00670 -0.07418 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.65470 9.65800 -0.00330 -0.03417 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.48380 9.50900 -0.02520 -0.26501 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.02170 10.02930 -0.00760 -0.07578 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94520 9.94860 -0.00340 -0.03418 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79920 9.82380 -0.02460 -0.25041 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.54800 9.57310 -0.02510 -0.26219 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83450 9.85970 -0.02520 -0.25559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.33000 10.43000 -0.10000 -0.95877 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.52000 11.65000 -0.13000 -1.11588 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67280 9.67140 0.00140 0.01448 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42630 9.42650 -0.00020 -0.00212 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.84580 8.83980 0.00600 0.06787 富蘭克林華美中華基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.93000 20.78000 0.15000 0.72185 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.97000 19.92000 0.05000 0.25100 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.18490 8.19350 -0.00860 -0.10496 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.52570 9.54260 -0.01690 -0.17710 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.10750 10.12550 -0.01800 -0.17777 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.49080 9.50080 -0.01000 -0.10525 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10820 11.09080 0.01740 0.15689 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.98500 8.97100 0.01400 0.15606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.48790 9.47310 0.01480 0.15623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.04090 13.01650 0.02440 0.18745 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53240 10.51270 0.01970 0.18739 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.19490 10.17950 0.01540 0.15128 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.87770 7.86580 0.01190 0.15129 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.42940 9.41510 0.01430 0.15188 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57840 10.55400 0.02440 0.23119 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63630 7.61870 0.01760 0.23101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.15590 9.13480 0.02110 0.23098 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50120 10.48040 0.02080 0.19847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.93200 7.91630 0.01570 0.19832 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.33860 8.33200 0.00660 0.07921 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56150 9.56130 0.00020 0.00209 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.18380 10.18360 0.00020 0.00196 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.67590 12.66590 0.01000 0.07895 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.13000 10.00000 0.13000 1.30000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.18000 0.10000 1.22249 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.13000 10.01000 0.12000 1.19880 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.71870 12.63930 0.07940 0.62820 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美第一富基金 40.59000 40.21000 0.38000 0.94504 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28650 10.28640 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.16000 12.96000 0.20000 1.54321 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.41000 13.21000 0.20000 1.51400 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.76000 14.52000 0.24000 1.65289 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.38930 7.35320 0.03610 0.49094 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.23030 11.19670 0.03360 0.30009 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.19650 10.20400 -0.00750 -0.07350 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.37780 11.38610 -0.00830 -0.07290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.32720 7.31960 0.00760 0.10383 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73740 9.73090 0.00650 0.06680 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65350 10.64640 0.00710 0.06669 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95840 10.94700 0.01140 0.10414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.46000 19.38000 0.08000 0.41280 復華人民幣貨幣市場基金 11.50720 11.50630 0.00090 0.00782 復華人生目標基金 36.11340 35.84680 0.26660 0.74372 復華大中華中小策略基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華中小精選基金 69.01000 68.12000 0.89000 1.30652 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 復華台灣智能基金 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143 復華全方位基金 28.68000 28.32000 0.36000 1.27119 復華全球大趨勢基金-美元 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.74000 19.67000 0.07000 0.35587 復華全球平衡基金-新臺幣 20.21000 20.20000 0.01000 0.04950 復華全球物聯網科技基金-美元 15.88000 15.75000 0.13000 0.82540 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.48000 14.33000 0.15000 1.04676 復華全球原物料基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 復華全球消費基金-新臺幣 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45300 11.44830 0.00470 0.04105 復華全球債券基金 13.61540 13.65030 -0.03490 -0.25567 復華全球債券組合基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.55000 13.64000 -0.09000 -0.65982 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 復華全球戰略配置強基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 復華有利貨幣市場基金 13.41810 13.41800 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 復華亞太成長基金 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782 復華亞太神龍科技基金-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 復華東協世紀基金 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 復華南非幣長期收益基金A 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 復華南非幣長期收益基金B 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 復華南非幣短期收益基金A 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309 復華美國新星基金-新臺幣 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758 復華恒生基金 21.66000 21.65000 0.01000 0.04619 復華恒生單日反向一倍基金 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 復華恒生單日正向二倍基金 37.19000 36.94000 0.25000 0.67677 復華神盾基金 24.81830 24.58150 0.23680 0.96333 復華高成長基金 64.54000 63.81000 0.73000 1.14402 復華高益策略組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 復華貨幣市場基金 14.37780 14.37770 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.87000 17.93000 -0.06000 -0.33463 復華富時台灣高股息低波動基金 49.98000 50.00000 -0.02000 -0.04000 復華復華基金 20.44000 20.20000 0.24000 1.18812 復華華人世紀基金 19.72000 19.74000 -0.02000 -0.10132 復華傳家二號基金 28.24440 28.03290 0.21150 0.75447 復華傳家基金 23.25990 23.00650 0.25340 1.10143 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.75000 18.70000 0.05000 0.26738 復華新興市場高收益債券基金A 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 復華新興市場高收益債券基金B 6.15000 6.16000 -0.01000 -0.16234 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 復華滬深300 A股基金 24.10000 24.29000 -0.19000 -0.78221 復華數位經濟基金 55.58000 54.60000 0.98000 1.79487 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96830 9.96650 0.00180 0.01806 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79880 9.79680 0.00200 0.02041 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12500 10.12310 0.00190 0.01877 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92260 9.92060 0.00200 0.02016 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.94750 9.95090 -0.00340 -0.03417 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93390 9.91730 0.01660 0.16738 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.98970 9.99240 -0.00270 -0.02702 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97490 9.95830 0.01660 0.16670 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.98870 9.99220 -0.00350 -0.03503 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97690 9.96030 0.01660 0.16666 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29240 9.28650 0.00590 0.06353 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.19250 9.20120 -0.00870 -0.09455 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.69670 8.68740 0.00930 0.10705 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36870 11.36150 0.00720 0.06337 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.25730 11.26800 -0.01070 -0.09496 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.77230 10.76080 0.01150 0.10687 景順主流基金 19.92000 19.91000 0.01000 0.05023 景順台灣科技基金 35.45000 35.12000 0.33000 0.93964 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.05000 19.83000 0.22000 1.10943 景順全球康健基金 17.02000 16.89000 0.13000 0.76969 景順貨幣市場基金 15.91730 15.91720 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.61000 36.50000 0.11000 0.30137 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.63000 8.71000 -0.08000 -0.91848 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.02000 9.11000 -0.09000 -0.98793 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.80730 8.81860 -0.01130 -0.12814 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.41900 8.40530 0.01370 0.16299 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09080 11.10480 -0.01400 -0.12607 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57910 10.56180 0.01730 0.16380 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 華南永昌中國A股基金(美元) 8.94000 9.04000 -0.10000 -1.10619 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.40000 12.51000 -0.11000 -0.87930 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64910 9.64920 -0.00010 -0.00104 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33990 9.32110 0.01880 0.20169 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79050 9.79060 -0.00010 -0.00102 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.47830 9.45930 0.01900 0.20086 華南永昌永昌基金 20.03000 19.93000 0.10000 0.50176 華南永昌全球亨利組合基金 14.35600 14.35100 0.00500 0.03484 華南永昌全球神農水資源基金 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931 華南永昌全球精品基金 14.96000 14.88000 0.08000 0.53763 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640 華南永昌物聯網精選基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 華南永昌策略報酬基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18030 16.18010 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.11300 25.09220 0.02080 0.08289 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91990 11.91980 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18180 10.18160 0.00020 0.00196 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.47640 10.46030 0.01610 0.15392 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94130 9.94110 0.00020 0.00201 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.19430 10.17880 0.01550 0.15228 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.06840 10.06940 -0.00100 -0.00993 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.29670 10.28240 0.01430 0.13907 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92570 9.92670 -0.00100 -0.01007 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.14750 10.13330 0.01420 0.14013 華頓中小型基金 24.76000 24.62000 0.14000 0.56864 華頓中國多重機會平衡基金 12.64190 12.70590 -0.06400 -0.50370 華頓台灣基金 27.83000 27.57000 0.26000 0.94305 華頓平安貨幣市場基金 11.50220 11.50210 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392 華頓全球高收益債券基金A 13.46580 13.44440 0.02140 0.15917 華頓全球高收益債券基金B 8.53170 8.51820 0.01350 0.15848 華頓全球黑鑽油源基金 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094 華頓新興亞太債券基金A 10.53780 10.52620 0.01160 0.11020 華頓新興亞太債券基金B 8.11870 8.10980 0.00890 0.10974 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97340 3.00010 -0.02670 -0.88997 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.87230 13.99090 -0.11860 -0.84769 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47410 0.47910 -0.00500 -1.04362 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.84380 11.89540 -0.05160 -0.43378 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.81490 10.86280 -0.04790 -0.44095 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98550 11.02830 -0.04280 -0.38809 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01640 10.05540 -0.03900 -0.38785 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.81640 11.88640 -0.07000 -0.58891 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.89270 10.96010 -0.06740 -0.61496 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.46000 12.55000 -0.09000 -0.71713 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.65000 12.77000 -0.12000 -0.93970 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41680 2.41520 0.00160 0.06625 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97370 1.97290 0.00080 0.04055 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.32360 12.33430 -0.01070 -0.08675 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.17360 10.18240 -0.00880 -0.08642 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38470 0.38500 -0.00030 -0.07792 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33090 0.33150 -0.00060 -0.18100 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.52000 -0.02000 -0.56818 匯豐中國動力基金(台幣) 16.31000 16.41000 -0.10000 -0.60938 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.88000 17.93000 -0.05000 -0.27886 匯豐台灣精典基金 24.24000 24.19000 0.05000 0.20670 匯豐全球趨勢組合基金 11.82000 11.73000 0.09000 0.76726 匯豐全球關鍵資源基金 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063 匯豐安富基金 25.49000 25.47000 0.02000 0.07852 匯豐成功基金 39.55000 39.56000 -0.01000 -0.02528 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45470 2.45310 0.00160 0.06522 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26030 2.25870 0.00160 0.07084 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83610 11.84000 -0.00390 -0.03294 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32540 8.32910 -0.00370 -0.04442 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39210 0.39250 -0.00040 -0.10191 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35600 0.35640 -0.00040 -0.11223 匯豐拉丁美洲基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 匯豐金磚動力基金 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97080 14.97080 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.10000 -0.02000 -0.39216 匯豐新鑽動力基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75840 5.75700 0.00140 0.02432 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.26110 9.25970 0.00140 0.01512 匯豐龍鳳基金-A類型 52.00000 51.90000 0.10000 0.19268 匯豐龍鳳基金-I類型 52.00000 51.90000 0.10000 0.19268 匯豐龍騰電子基金 38.31000 38.09000 0.22000 0.57758 匯豐雙高收益債券組合基金 12.48070 12.47110 0.00960 0.07698 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10050 10.07850 0.02200 0.21829 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.10100 10.07900 0.02200 0.21828 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.96830 9.94790 0.02040 0.20507 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96830 9.94790 0.02040 0.20507 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.00870 9.99240 0.01630 0.16312 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.00850 9.99220 0.01630 0.16313 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.98800 9.97090 0.01710 0.17150 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.99030 9.97330 0.01700 0.17046 瑞銀全球創新趨勢基金 7.17000 7.10000 0.07000 0.98592 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04520 10.04570 -0.00050 -0.00498 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.83160 9.88810 -0.05650 -0.57139 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02860 10.03430 -0.00570 -0.05681 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.85020 9.90400 -0.05380 -0.54321 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.87980 9.93580 -0.05600 -0.56362 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12210 10.12750 -0.00540 -0.05332 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.93590 13.93300 0.00290 0.02081 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74060 8.78250 -0.04190 -0.47709 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.98220 37.04650 -0.06430 -0.17357 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.34790 37.41470 -0.06680 -0.17854 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.32060 39.33930 -0.01870 -0.04754 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06560 11.06450 0.00110 0.00994 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24570 10.22400 0.02170 0.21225 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.21450 13.23370 -0.01920 -0.14508 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.81960 10.83500 -0.01540 -0.14213 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.07540 13.06220 0.01320 0.10105 群益大印度基金-美元 13.47040 13.45630 0.01410 0.10478 群益大印度基金-新臺幣 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.22250 12.12380 0.09870 0.81410 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.91090 12.80620 0.10470 0.81757 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.44890 11.35640 0.09250 0.81452 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.03630 10.94680 0.08950 0.81759 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.80790 9.72860 0.07930 0.81512 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.49260 9.41560 0.07700 0.81779 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.56120 9.48400 0.07720 0.81400 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.56360 9.48610 0.07750 0.81698 群益中小型股基金 48.75000 48.04000 0.71000 1.47794 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.87800 9.90580 -0.02780 -0.28064 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.04570 10.07350 -0.02780 -0.27597 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93900 8.94570 -0.00670 -0.07490 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.81960 8.84430 -0.02470 -0.27928 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.96890 8.99380 -0.02490 -0.27686 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.98170 7.98770 -0.00600 -0.07512 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47550 11.47710 -0.00160 -0.01394 群益中國高收益債券基金-美元 11.34580 11.34730 -0.00150 -0.01322 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55970 10.54530 0.01440 0.13655 群益中國新機會基金N-人民幣 9.52220 9.57060 -0.04840 -0.50572 群益中國新機會基金N-美元 9.57800 9.62640 -0.04840 -0.50278 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 群益中國新機會基金-人民幣 8.44500 8.48790 -0.04290 -0.50543 群益中國新機會基金-美元 10.24130 10.29310 -0.05180 -0.50325 群益中國新機會基金-新臺幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 群益平衡王基金 19.52480 19.47280 0.05200 0.26704 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.71000 5.73000 -0.02000 -0.34904 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.68580 9.74610 -0.06030 -0.61871 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.12720 10.19000 -0.06280 -0.61629 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.83160 8.88670 -0.05510 -0.62003 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.23410 9.29140 -0.05730 -0.61670 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.94670 9.95260 -0.00590 -0.05928 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.79340 9.79940 -0.00600 -0.06123 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49010 9.49580 -0.00570 -0.06003 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41780 9.42350 -0.00570 -0.06049 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.00390 10.00980 -0.00590 -0.05894 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.10030 10.10650 -0.00620 -0.06135 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65710 9.66290 -0.00580 -0.06002 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12710 10.10090 0.02620 0.25938 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.46670 7.44730 0.01940 0.26050 群益全球關鍵生技基金-美元 14.71970 14.63130 0.08840 0.60418 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.77000 13.66000 0.11000 0.80527 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 群益印度中小基金N-美元 10.09110 10.11600 -0.02490 -0.24614 群益印度中小基金N-新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.85620 14.89350 -0.03730 -0.25044 群益印度中小基金-美元 14.43290 14.46860 -0.03570 -0.24674 群益印度中小基金-新臺幣 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313 群益多利策略組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 群益多重收益組合基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 群益多重資產組合基金 15.40000 15.36000 0.04000 0.26042 群益安家基金 24.30110 24.10620 0.19490 0.80851 群益安穩貨幣市場基金 16.05930 16.05910 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.84000 20.54000 0.30000 1.46056 群益亞太中小基金 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 17.38000 17.38000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63960 9.63810 0.00150 0.01556 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.51130 7.51020 0.00110 0.01465 群益店頭市場基金 101.36000 100.11000 1.25000 1.24863 群益東方盛世基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 群益東協成長基金-人民幣 14.40700 14.47800 -0.07100 -0.49040 群益東協成長基金-美元 13.85220 13.92010 -0.06790 -0.48778 群益東協成長基金-新臺幣 12.99000 13.03000 -0.04000 -0.30698 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.21520 11.17950 0.03570 0.31933 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77980 10.74490 0.03490 0.32481 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.05130 10.01100 0.04030 0.40256 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.04910 10.01710 0.03200 0.31945 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.66240 9.63110 0.03130 0.32499 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00720 8.97110 0.03610 0.40240 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.11440 10.08150 0.03290 0.32634 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.83390 9.80260 0.03130 0.31930 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.83420 9.80230 0.03190 0.32543 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.04030 0.00000 10.04030 0.00000 群益長安基金 29.72000 29.57000 0.15000 0.50727 群益美國新創亮點基金-美元 14.21820 14.04230 0.17590 1.25264 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.02000 12.84000 0.18000 1.40187 群益真善美基金 17.42920 17.32120 0.10800 0.62351 群益馬拉松基金 123.77000 122.52000 1.25000 1.02024 群益深証中小板基金 15.59000 15.64000 -0.05000 -0.31969 群益創新科技基金 33.34000 32.96000 0.38000 1.15291 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.87030 9.91490 -0.04460 -0.44983 群益華夏盛世基金N-美元 9.95050 9.99520 -0.04470 -0.44721 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 群益華夏盛世基金-人民幣 10.74870 10.79740 -0.04870 -0.45103 群益華夏盛世基金-美元 10.97180 11.02110 -0.04930 -0.44732 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.16000 17.20000 -0.04000 -0.23256 群益奧斯卡基金 28.22000 27.89000 0.33000 1.18322 群益新興金鑽基金-美元 13.46320 13.43800 0.02520 0.18753 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 群益葛萊美基金 24.09000 23.80000 0.29000 1.21849 群益道瓊美國地產ETF基金 18.04000 18.19000 -0.15000 -0.82463 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59280 11.59100 0.00180 0.01553 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.44190 11.44100 0.00090 0.00787 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.28670 11.28740 -0.00070 -0.00620 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70670 8.70540 0.00130 0.01493 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.42500 9.42430 0.00070 0.00743 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.99190 8.99250 -0.00060 -0.00667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.02000 29.93000 0.09000 0.30070 德信中國精選成長基金 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 德信台灣主流中小基金 19.33000 19.17000 0.16000 0.83464 德信新興股票組合基金 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 德信萬保貨幣市場基金 11.91560 11.91550 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64470 10.64510 -0.00040 -0.00376 德信數位時代基金 28.52000 28.49000 0.03000 0.10530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64270 11.64250 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.08000 17.09000 -0.01000 -0.05851 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.12000 18.04000 0.08000 0.44346 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.92000 9.91060 0.00940 0.09485 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.92180 13.90850 0.01330 0.09562 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.27530 8.26970 0.00560 0.06772 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.47330 11.46950 0.00380 0.03313 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.59000 11.59410 -0.00410 -0.03536 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03660 13.02920 0.00740 0.05680 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.20000 18.07000 0.13000 0.71942 摩根中小基金 25.78000 25.53000 0.25000 0.97924 摩根中國A股基金 15.35000 15.44000 -0.09000 -0.58290 摩根中國A股基金(美元) 12.71000 12.81000 -0.10000 -0.78064 摩根中國亮點基金 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.92920 12.00400 -0.07480 -0.62313 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.90250 12.98290 -0.08040 -0.61928 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.44520 10.52550 -0.08030 -0.76291 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.20350 13.28630 -0.08280 -0.62320 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.72780 14.81920 -0.09140 -0.61677 摩根台灣金磚基金 21.36000 21.20000 0.16000 0.75472 摩根台灣增長基金 51.94000 51.75000 0.19000 0.36715 摩根平衡基金 28.27000 28.26000 0.01000 0.03539 摩根全球α基金 18.36000 18.25000 0.11000 0.60274 摩根全球平衡基金 15.46630 15.46220 0.00410 0.02652 摩根全球發現基金 12.19000 12.11000 0.08000 0.66061 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76700 9.74420 0.02280 0.23399 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59840 10.57060 0.02780 0.26299 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16160 10.13800 0.02360 0.23279 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27460 11.24830 0.02630 0.23381 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.71350 10.71300 0.00050 0.00467 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.56570 13.56520 0.00050 0.00369 摩根亞洲基金 57.39000 57.52000 -0.13000 -0.22601 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.88390 8.87740 0.00650 0.07322 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31620 10.31120 0.00500 0.04849 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25570 9.25370 0.00200 0.02161 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.64150 12.63220 0.00930 0.07362 摩根東方內需機會基金 18.18000 18.22000 -0.04000 -0.21954 摩根東方科技基金 36.07000 36.10000 -0.03000 -0.08310 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 23.14000 23.26000 -0.12000 -0.51591 摩根第一貨幣市場基金 15.06160 15.06140 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.14000 14.23000 -0.09000 -0.63247 摩根新金磚五國基金 11.70000 11.56000 0.14000 1.21107 摩根新絲路基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 摩根新興35基金 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688 摩根新興日本基金 24.28000 24.47000 -0.19000 -0.77646 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.97520 7.97420 0.00100 0.01254 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03650 10.03650 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.10520 11.10380 0.00140 0.01261 摩根新興科技基金 61.28000 60.70000 0.58000 0.95552 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47010 8.47100 -0.00090 -0.01062 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60570 10.60680 -0.00110 -0.01037 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95930 8.90840 0.05090 0.57137 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.91980 9.87400 0.04580 0.46384 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.56200 9.52490 0.03710 0.38951 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.13590 10.07830 0.05760 0.57152 摩根龍揚基金 34.59000 34.77000 -0.18000 -0.51769 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 摩根環球股票收益基金-累積型 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 摩根總收益組合基金-月配息型 9.41360 9.39710 0.01650 0.17559 摩根總收益組合基金-累積型 11.26560 11.24580 0.01980 0.17607 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.86000 26.55000 0.31000 1.16761 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87730 11.88070 -0.00340 -0.02862 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.25130 11.25270 -0.00140 -0.01244 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21270 10.21590 -0.00320 -0.03132 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62300 10.62610 -0.00310 -0.02917 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.08250 10.08380 -0.00130 -0.01289 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14570 9.14860 -0.00290 -0.03170 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.86060 10.86880 -0.00820 -0.07545 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36550 10.35240 0.01310 0.12654 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.98570 10.02420 -0.03850 -0.38407 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.62060 9.63810 -0.01750 -0.18157 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.86170 9.89960 -0.03790 -0.38284 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.50080 9.51820 -0.01740 -0.18281 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.80900 11.81640 -0.00740 -0.06262 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.63620 11.64310 -0.00690 -0.05926 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.32880 10.32040 0.00840 0.08139 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.34230 11.34940 -0.00710 -0.06256 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.15930 11.16580 -0.00650 -0.05821 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90830 9.90030 0.00800 0.08081 聯邦金鑽平衡基金 23.87290 23.67040 0.20250 0.85550 聯邦貨幣市場基金 13.14350 13.14330 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83560 10.82180 0.01380 0.12752 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.39200 8.38130 0.01070 0.12767 聯邦精選科技基金 13.45000 13.28000 0.17000 1.28012 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.11220 16.09810 0.01410 0.08759 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.39750 12.39400 0.00350 0.02824 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.23910 12.20850 0.03060 0.25065 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.79860 11.76920 0.02940 0.24980 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72210 11.75440 -0.03230 -0.27479 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06170 11.07320 -0.01150 -0.10385 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.68100 10.71040 -0.02940 -0.27450 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76860 8.77780 -0.00920 -0.10481 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.75000 37.61000 0.14000 0.37224 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.48000 15.40000 0.08000 0.51948 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.55000 20.48000 0.07000 0.34180 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.74000 18.67000 0.07000 0.37493 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.60000 12.54000 0.06000 0.47847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.89000 15.83000 0.06000 0.37903 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.59000 16.53000 0.06000 0.36298 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.88000 15.83000 0.05000 0.31586 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.42000 14.37000 0.05000 0.34795 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.10000 15.05000 0.05000 0.33223 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.38000 17.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.83000 14.80000 0.03000 0.20270 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 聯博貨幣市場基金 14.98160 14.98150 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.61830 10.61070 0.00760 0.07163 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.41680 14.41090 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