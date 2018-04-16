[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/04/13 107/04/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.18000 6.95000 0.23000 3.30935 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.26000 28.57000 0.69000 2.41512 元大績效基金 56.57000 55.49000 1.08000 1.94630 元大新主流基金 27.21000 26.71000 0.50000 1.87196 元大標普500單日正向2倍基金 30.20000 29.66000 0.54000 1.82063 野村ｅ科技基金 22.01000 21.62000 0.39000 1.80389 復華數位經濟基金 55.58000 54.60000 0.98000 1.79487 元大多多基金 20.46000 20.10000 0.36000 1.79104 永豐高科技基金 24.42000 24.00000 0.42000 1.75000 未來資產台灣新趨勢基金 20.83000 20.49000 0.34000 1.65935 未來資產阿波羅基金 12.90000 12.69000 0.21000 1.65485 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.76000 14.52000 0.24000 1.65289 野村高科技基金 11.35000 11.17000 0.18000 1.61146 元大店頭基金 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.25000 33.72000 0.53000 1.57177 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.16000 12.96000 0.20000 1.54321 日盛新台商基金 39.46000 38.87000 0.59000 1.51788 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.41000 13.21000 0.20000 1.51400 國泰高科技基金 13.60000 13.40000 0.20000 1.49254 日盛日盛基金 13.65000 13.45000 0.20000 1.48699 群益中小型股基金 48.75000 48.04000 0.71000 1.47794 群益那斯達克生技基金 20.84000 20.54000 0.30000 1.46056 國泰價值卓越基金 16.01000 15.78000 0.23000 1.45754 富邦科技基金 25.27000 24.91000 0.36000 1.44520 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.53000 13.34000 0.19000 1.42429 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.00000 24.65000 0.35000 1.41988 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.02000 12.84000 0.18000 1.40187 富邦NASDAQ-100基金 26.80000 26.43000 0.37000 1.39992 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.91000 19.64000 0.27000 1.37475 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.54000 29.14000 0.40000 1.37268 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------