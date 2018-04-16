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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/04/13  107/04/12  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.18000    6.95000   0.23000    3.30935
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.26000   28.57000   0.69000    2.41512
元大績效基金                                                     56.57000   55.49000   1.08000    1.94630
元大新主流基金                                                   27.21000   26.71000   0.50000    1.87196
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.20000   29.66000   0.54000    1.82063
野村ｅ科技基金                                                   22.01000   21.62000   0.39000    1.80389
復華數位經濟基金                                                 55.58000   54.60000   0.98000    1.79487
元大多多基金                                                     20.46000   20.10000   0.36000    1.79104
永豐高科技基金                                                   24.42000   24.00000   0.42000    1.75000
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.83000   20.49000   0.34000    1.65935
未來資產阿波羅基金                                               12.90000   12.69000   0.21000    1.65485
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.76000   14.52000   0.24000    1.65289
野村高科技基金                                                   11.35000   11.17000   0.18000    1.61146
元大店頭基金                                                      9.69000    9.54000   0.15000    1.57233
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.25000   33.72000   0.53000    1.57177
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.16000   12.96000   0.20000    1.54321
日盛新台商基金                                                   39.46000   38.87000   0.59000    1.51788
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.41000   13.21000   0.20000    1.51400
國泰高科技基金                                                   13.60000   13.40000   0.20000    1.49254
日盛日盛基金                                                     13.65000   13.45000   0.20000    1.48699
群益中小型股基金                                                 48.75000   48.04000   0.71000    1.47794
群益那斯達克生技基金                                             20.84000   20.54000   0.30000    1.46056
國泰價值卓越基金                                                 16.01000   15.78000   0.23000    1.45754
富邦科技基金                                                     25.27000   24.91000   0.36000    1.44520
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.53000   13.34000   0.19000    1.42429
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.00000   24.65000   0.35000    1.41988
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.02000   12.84000   0.18000    1.40187
富邦NASDAQ-100基金                                               26.80000   26.43000   0.37000    1.39992
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.91000   19.64000   0.27000    1.37475
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.54000   29.14000   0.40000    1.37268
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