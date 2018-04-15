俄鋁(00486-HK)暫不競投全球最大鈀生產商Norilsk Nickel股權

俄鋁(00486-HK)公布，於2月23日曾表示建議於股東特別大會上尋求股東以按股數投票方式批准授權，以授權董事會在適當時候落實進行可能進行之競購Norilsk Nickel的631.4萬股普通股。而公司亦曾預期於2018年4月30日或之前，向股東寄發載有可能進行之競購交易詳情的通函。繼美國財政部對俄鋁施加的制裁，俄鋁相信，在現階段就可能進行之競購交易尋求授權並不符合公司及其股東的整體最佳利益。

公司將繼續監察有關情況，倘其認為如此行事符合公司及其股東整體利益，則日後在適當時間可能決定繼續尋求授出授權。

上述的競購交易，是緣於俄鋁於今年2月6日接獲Crispian函件，通知公司有關Crispian接獲Bonico提呈要約，以購買Crispian所持有Norilsk Nickel的631.4萬股普通股。Crispian旨在以該函件向公司及Whiteleave發出優先購買權通知，可按不可磋商買賣協議之條款收購發售股份，有關買賣協議來自該項要約的條款及條件。公司了解Whiteleave已接受優先購買權。

於2月16日，公司董事會議決，在現行情況下為保障公司及其股東的整體利益，公司亦接受優先購買權，但嚴格基於該函件就框架協議條款被視為有效通知。因此，倘該函件就框架協議隨後被視為並非有效通知，則該接納將告無效。基於此，公司提出反對，指Crispian根據該函件或據稱接納該函件或出於實際或被視為拒絕該函件及/或優先購買權而出售任何Norilsk Nickel股份，就框架協議而言亦為無效。

於2月12日，公司已根據框架協議所載糾紛排解機制，於倫敦高等法院就該函件的有效性提出法律質疑，而根據16日法官Phillips所主持的聆訊，Crispian不得根據優先購買權作出轉讓，最少直至下一次高等法院聆訊後。

俄鋁若作出競標，或須購買Whiteleave名下的部分或全部Norilsk Nickel股份，或向Whiteleave出售其部分或全部Norilsk Nickel股份，視乎競購的結果而定。若公司進行收購行動，收購代價將介乎140.9億美元至153.94億美元。若公司進行出售行動，預期公司將自出售持有Norilsk Nickel股權收取現金不少於97.22億美元。

Norilsk Nickel是全球最大鈀生產商，第二大鎳生產商及鉑金及銅的主要生產商之一。根據Norilsk Nickel2016年年報，Norilsk Nickel的持股權分別為Whiteleave持30.4%、俄鋁持27.82%、Crispian持4.2%，餘下由其他股東持有。

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