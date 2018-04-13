鴻海生技小金雞康聯生醫啟動IPO 每股擬發5元股利

鴻海 (2317-TW) 旗下生技小金雞康聯生醫 (6665-TW) 今年將啟動 IPO 作業，康聯生醫董事會今 (13) 日決議，將辦理上櫃前現金增資，正式啟動 IPO 之路，今年也擬配發 5 元股利，包括 3.8 元現金股利及 1.2 元股票股利。以今日收盤價 284 元計算，現金殖利率約 1.3%。

康聯生醫去年 9 月申請公開發行，並在 11 月下旬登錄興櫃，據了解，鴻海董事長郭台銘給康聯生醫設定的目標，就是今年要完成上櫃掛牌。

康聯生醫在 2017 年 11 月 23 日以每股 136 元登錄興櫃，最高來到 332 元，近期股價則維持在 280-300 元之間。

康聯生醫 2017 年營收突破 10 億元大關，來到 10.98 億元，年增率達 139%。至於營收比重，健康促進大數據佔 45%，感染微生物檢測 34%，環境檢測 21%。

康聯生醫董事長吳良襄曾表示，要做精準醫學 + 智慧健康，結合母公司鴻海的資源，切入基因、生物晶片及協助新藥研發等領域。

吳良襄表示，康聯生醫未來發展，是要回歸市場面，把現有市場的覆蓋面擴大，擴大收集數據的面向，不只收集資料，還要加入基因、影像、生活型態以及環境因素的整合，以擴大收集平台及檢測技術，同時還要結合科技。