15台最佳車款出爐 2018車訊風雲獎由這台國產車拿下

邁入第十三屆的「車訊風雲獎」2018 年評選結果今 (13) 日出爐，透過二輪的不記名投票決選，Honda CR-V 最終獲得多數評審的肯定，榮獲 2018 年度風雲車大獎。

評審團指出，Honda CR-V 由於具備全方位的表現和高規格主被動安全，擊敗 Luxgen U5、Suzuki Swift 等眾多對手，奪得「2018 最佳國產 SUV」、「2018 年度風雲車」兩項大獎殊榮。

今年參與評選款高達 62 台，參賽車款精銳盡出，其中除了進口車商引進多款新產品以爭取消費者的青睞外，國產車廠在去年也引進多款新世代車款，讓國產車產品線也能與世界同步。

以「2018 最佳進口中型 SUV」獎項的入圍車款為例，光是該級距 2017 推出的全新車款就高達 7 部，其他四款入圍車款也有著不小的改款幅度，競爭激烈前所未有，最後由 Volvo XC60 脫穎而出。

而「2018 國產中型車」中的 7 台入圍車特色、產品訴求各異，有強調節能的 Ford Escort、Nissan iTiida、動感與性能的 Toyota Altis X、Ford Focus、Hyundai Elantra、主打安全的 Mitsubishi Grand Lancer，以及強調舒適溫馨的 Nissan Sentra，最終由 Ford Escort 在兩輪投票下獲得大多數評審的支持。

除了評審團選出的年度風雲車和各 15 個級距的年度最佳車款外，從 3 月 20 日至 4 月 12 日於車訊風雲獎官網上所舉辦的「2018 車訊風雲獎年度風雲車預測活動」，經過統計之後，Hyundai Elantra Sport 在眾多網友投票支持下獲選為「2018 最佳人氣車款」。

此獎項是由 38 位來自汽車媒體、各領域專業人士和消費者代表評選，評審團也同時評選出 15 個級距的年度最佳車款，提供國內消費者作為購車時的重要參考依據。