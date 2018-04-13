桓達首季營收創同期新高 今年營收可望成長兩成

桓達科技 (4549) 受惠中國、美國與 Mutec 營收衝高，第一季合併營收 2.64 億元，創歷年同期新高。展望今年，預期印尼新廠第四季可望開始貢獻營收，法人預估，桓達今年營收可望年增 20%，每股稅後純益可望超過 5 元。桓達為專業製程自動化感測器廠，客製化比重高達 6 成，產品包含物位感測器及液位感測器，還有流量計新品，旗下轉投資德國 Mutec 產品則以粉粒體偵測為主，從市場比重來看，去年中國大陸占比 40%，台灣占比 20%，美國和歐洲各別占比 15%，東南亞占比約 10%。



在海外布局，桓達第一季已完成印尼雅加達建廠投資申請，總投資金額 150 萬美元，預計第二季可取得建照，預計最快第四季可開始貢獻營收，深耕化工、環保、食品、機械業等。去年印尼廠業績年成長約 14%。新廠完成後，成長率看佳。



桓達今年動能以中國、美國為主，台灣內銷市場因目前較無大型專案，短期動能較平緩，公司指出，第一季與電信系統商洽商，提供流量計系統整合 4G 通訊模組，應用在自來水管理，目前準備簽約，案子分成 5 年進行，預估可貢獻 3000 萬元營收，法人看好，隨著台灣智慧水表推動速度加快，桓達也可望受惠。



桓達 2017 年合併營收 10.6 億元，稅後淨利 1.95 億元，每股稅後純益 4.84 元。法人估，今年營收可望增 20%，每股盈餘將可站穩 5 元。



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