需求淡、價格跌 群創首季營收668億 年減22.4%

面板廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 3 月合併營收 226 億元，月增 24.9%，年減 28%；累計今年第 1 季合併營收 668 億元，年減 22.4%，季減 15.6%；法人認為，首季營收衰退，主要受市場需求清淡，加上面板價格下跌影響，預期第 2 季在價格跌勢未止下，營運仍有壓。

群創統計，3 月出貨方面，大尺寸合併出貨量共計 1022 萬片，月增 31.9%；中小尺寸合併出貨量共計 2235 萬片，月增 1.7%；累計第 1 季大尺寸合併出貨量 2807 萬片，季減 8.1%；中小尺寸合併出貨量 6857 萬片，季減 7%。

群創先前法說會中釋出首季展望，大尺寸及中小尺寸的出貨及 ASP 都下滑，預估今年第 1 季大尺寸產品出貨量季減 7-9%，ASP 季減 4-6%；中小尺寸產品出貨量季減率 17-19%，ASP 季減 1-3%；對照結算出來的出貨量，大尺寸出貨符合預期，中小尺寸出貨表現則是優於預期，季減幅度由原預估的近 2 成縮小至 7%。

去年第 4 季面板雙虎友達 (2409-TW)、群創營益率分別為 7.07%、7.17%，法人認為，受第 1 季面板價格持續下跌、營業規模減少影響下，面板廠營益率恐下滑至低個位數，3 月僅剩低利潤空間，目前看來，4 月情況並沒有比第 1 季好太多，如果價格持續下滑，不排除 5、6 月恐有單月赤字的可能。

群創去年合併營收 3292 億元，毛利率 20.9%，營業利益 470 億元，營業利益率 14.3%，稅後純益 370 億元，年增 1879.1%，創下 10 年新高，每股純益 3.72 元，年增 1879.1%。